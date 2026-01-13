Vuosi 2025 pähkinänkuoressa

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 1/2026

6.1.2026

Hyvää uutta vuotta Kisumusta! Kuuma ja kuiva säärintama koetteli keskittymiskykyä edelleen joulukuun alussa, mutta sitten ollaankin saatu jälleen vuodenaikaan nähden epätyypillisen rankkoja sateita lähes näihin päiviin saakka. Joulukuussa viimeistelin kuluneen vuoden työtehtävät ja lomailin kaksi viikkoa. Näin uuden vuoden aluksi nostan vielä perinteisesti esiin joitain viime vuoden kohokohtia ennen kuin katseet suunnataan kohti tämän vuoden puuhia.

Tasaista puurtamista

Töiden puolesta mennyt vuosi oli tasaista puurtamista. Opetin edelleen Matongon teologisessa seminaarissa sekä kevät- että syyslukukaudella. Tällä kertaa opetettavat kurssit keskittyivät perhe elämän moninaisiin asioihin. Kesälomani jälkeen päätin tehostaa opetuksiani PowerPoint-esityksillä. Matongossa tekniikka ei ole yleisesti ollut paljonkaan käytössä, mutta koululla on toimiva dataprojektori ja valkotaulun avulla PowerPointien näyttäminenkin onnistuu hyvin. Haasteita tekniikan käyttöön toivat muutamat sähkökatkokset, ja pari kertaa projektorin olikin jo varannut joku toinen opettaja, joten jouduin tyytymään perinteisempään lähestymistapaan. Myös taloudenhoitajan tehtävät sekä lukuisat eri sihteerivastuut hoituivat vuoden aikana rutiininomaisesti. Mitään kovin erikoista ei viime vuonna työrintamalla siis tapahtunut, ellei oteta huomioon Matongon uuden kappelin valmistumista sekä osallistumista Kisumun kehitysvammaiskoulun hyväntekeväisyyskävelyyn keväällä. Yhdessä opettajien, oppilaiden ja johtokunnan jäsenten kanssa kävelimme noin kuuden kilometrin matkan pitkin Kisumun katuja kerätäksemme varoja koulubussiin ja lisätäksemme tietoisuutta kehitysvammaisuudesta. Onneksi päivä oli pilvinen ja vettä oli kaikille riittävästi.

Uutiskatsaus

Kenialaisille menneen vuoden merkittävin tapahtuma oli todennäköisesti oppositiojohtaja Raila Odingan kuolema, josta kerroin marraskuun kirjeessäni. Marraskuussa järjestettiin lisävaalit joidenkin auki olevien tehtävien täyttämiseksi, ja levottomuutta oli havaittavissa joillain alueilla. Maan poliittinen tilanne on siis edelleen epävarma. Kampanjointi vuoden 2027 yleisvaaleihin on jo alkanut, ja tulee edelleen kiihtymään tämän vuoden aikana.

Kiitollisin mielin tulevaan

Alkuvuoden töitä aloitellessani mielessäni on ollut kiitollisuus kaikista teistä lähettäjistä, jotka näiden reilun yhdentoista vuoden aikana olette olleet mukanani tätä työtä tekemässä. Panoksenne lähetystyöhön on arvokas niin minulle kuin työssäni kohtaamille ihmisillekin. Mennyttä vuotta summatessa ja uuden töitä aloitellessa saan levollisin mielin luottaa Jumalan huolenpitoon tänäkin vuonna. Tätä samaa huolenpitoa toivon myös sinulle alkaneeseen vuoteen.

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Lähetysterveisin,

Virpi

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos virkistävästä joululomasta

Anna viisautta alkaneen vuoden tehtäviin

Siunaa ja varjele Matongon opiskelijoiden matkat takaisin koululle

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/01/virpi-otienon-lahettikirje-tammikuu-2026