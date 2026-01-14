Kiitoksen aiheita

Maikki Ochiengin lähettikirje 1-2026

6.1.2026

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Joulukuussa saimme viettää orpotyöntiimin työntekijöiden kanssa yhteistä joulujuhlaa. Oli mukava viettää juhlaa askarrellen, pelaten ja syöden hyvää ruokaa. Yhdessä myös pohdimme vuoden aikana tapahtuneita asioita, joista saamme olla kiitollisia. Työntekijät kiittelivät siitä, että he saivat vuoden aikana lisäkoulutusta, joka palvelee heitä tehdessään kenttätyötä. Suuri kiitos kaikille työmme tukijoille, jotka olette olleet mahdollistamassa työmme! Tällekin vuodelle on jo monia suunnitelmia ja toiveenamme on, että myös vuoden 2026 suunnitelmille löytyy rahoitus.

Suuri kiitoksenaihe oli joulukuussa se, kun neljä nuorta saivat ammattitutkintonsa valmiiksi. He vierailivat toimistossamme hakemassa tarvikkeita, jotta voivat aloittaa työnteon itsenäisesti tai etsiä töitä. Monella alalla on eduksi, että omistaa joitain työkaluja itse, jotta voi sitten helpommin löytää töitä. Muistetaan Elijahia, Charityä, Patrickia ja Michaelia rukouksissa, jotta he löytäisivät oman paikkansa työkentältä. Kuvissa Elijah hakemassa metallialan ammattilaisen tarvikkeita ja Charity kauneudenhoitajan tarvikkeita.

Kouluvuosi

Uusi kouluvuosi on alkanut. Nuoret vierailivat heti tammikuun toinen päivä toimistossamme. Diakoniatyöntekijät pitivät hartaushetkiä, orpotyönjohtaja Molly keskusteli nuorten kanssa ja nuoret saivat mukaansa paljon tavaroita arkeaan helpottamaan. Isona asiana oli myös kuitti maksetusta koulumaksusta toimistomme kautta, jonka avulla nuoret pääsivät aloittamaan uuden kouluvuoden. Tuen piirissä on nyt 150 nuorta. Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa.

Siunausta elämään, hyviä tammikuun päiviä!

Terveisin,

Maikki

Rukousaiheita