Evankeliset Laulujuhlat kokosivat sadat Jyväskylään: tämä juhla saa nyt lähteä kiertämään

Evankeliset Laulujuhlat keräsivät sadat kuorolaiset, muusikot ja laulun ystävät Jyväskylään elokuun viimeisiksi päiviksi. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Sley ja Jyväskylän seurakunta.

Evankeliset laulujuhlat palasivat neljänkymmenen vuoden tauon jälkeen hengellisten tapahtumien kentälle. Ensimmäistä kertaa laulujuhlia on evankelisessa liikkeessä järjestetty jo 1900-luvun alussa. Laulujuhlat poikkeavat muista hengellisistä tilaisuuksista keskittymällä ennen kaikkea yhteislauluun esitysten ja puheiden jäädessä sivurooliin. Ohjelman pääosassa olivat eri puolilta Suomea tulleet kuorot ja niiden yhdessä muodostama yli sadan laulajan juhlakuoro.

Evankeliset Laulujuhlat järjestettiin tänä vuonna Jyväskylän kristillisellä opistolla, Kuokkalan kirkossa ja Lutherin kirkolla. Tapahtuman isänä ja vapaaehtoistiimin vetäjänä vapaaehtoisesti itsekin toista vuotta toiminut Ilpo Vuorenoja toivoo, että tapahtuma lentää nyt pesästään.

– Toivon, että joku nuorempi ottaa nyt koppia ja tämä vanha perinne voisi elpyä uudistettuna ensi vuonna jollakin toisella paikkakunnalla. Laulujuhla saa nyt lähteä jälleen kiertämään, Vuorenoja toivoo.

Kaksipäiväisten Evankelisten Laulujuhlien lauantaipäivää väritti alkuiltapäivällä Jyväskylän kristillisellä opistolla järjestetty nelituntinen kuorokurssi ja juhlakuoron harjoitus, joka kokosi kuorolaiset yhteen. Samaa aikaa Kuokkalan kirkolla laulettiin yhdessä Siionin kanteleen lauluja ja kokoonnuttiin kaikenikäisten musiikkihetkeen Henna-Maria Harjun johdolla. Illalla täpötäyttä Kuokkalan kirkkoa laulattivat Severi Laakso ja Jussi Pyysalo -duo ja Scopus-yhtye. Kuoroista laulamaan nousivat Kokkolan evankelinen kuoro, helsinkiläinen Evankeliset kivet -opiskelijakuoro ja suuri juhlakuoro.

Sunnuntaina aamulla laulujuhlien kuoroja avusti useassa jumalanpalveluksessa ympäri Jyväskylää. Kuokkalan kirkon messun jälkeen soppatykkilounasta ja kirkkokahvia tarjottiin kirkon edustalla, jonka jälkeen alkoi päätösjuhla, jossa lauloivat ja laulattivat Raimo Lähteenmaa, Hamona, Kappelin kannel, Upi ja Ilpo Vuorenoja, Helsingin evankelinen kuoro ja Juhlakuoro.