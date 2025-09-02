Syyslukukauden alku

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 7/2025

1.9.2025

Terveiset jälleen Kisumusta! Sitten viime kirjeeni arki on ehtinyt asettautua uomiinsa täällä päiväntasaajan tuntumassa. Jatkoin pitkälti samoja puuhia kuin viimeksikin kerroin. Lomakauden loppuminen myös Suomen toimistollamme toi lisää sähköposteja luettavaksi ja vastattavaksi. Ja muutkin syksyn työt alkoivat pikkuhiljaa. Ehdin lisäksi lomailla vielä viikon yhdessä mieheni kanssa ennen kiivaamman työtahdin alkamista.

Uusi lukuvuosi käyntiin

Uusi lukukausi, ja samalla lukuvuosi, käynnistyi Matongon teologisessa seminaarissa viime vikolla. Omat tuntini sijoittuvat keskiviikkoon, jolloin pidetään myös viikoittainen ehtoollisjumalanpalvelus aina aamuisin. Tällä kertaa päätin osallistua messuun, ja meninkin kampukselle valmiiksi jo tiistaina. Iso osa opiskelijoista oli jo saapunut paikalle, ja oli hienoa aloittaa uutta lukuvuotta yhdessä. Jälleen iloitsin suuresti yhteislauluista uudessa kappelissa, jonka akustiikkaa hehkutin jo aiemmin tänä vuonna. Uusille opiskelijoille järjestettiin orientaatiotilaisuus myöhemmin, mutta jumalanpalveluksen lopuksi paikalla olleet opettajat esittäytyivät lyhyesti. Tämänkin vuoksi oli hyvä olla paikalla, sillä en tuohon orientaatioon päässyt osallistumaan. Hienoa oli myös nähdä monia tuttuja opiskelijoita aiemmilta vuosikursseilta.

Opiskelijoiden odotuksia

Kolmannen vuosikurssin diakoniatyön opiskelijoista oli myös suurin osa saapunut paikalle. Heidän kanssaan aloittelin diakonian ja perhe-elämän kurssia. Kurssin aluksi kyselin opiskelijoilta heidän odotuksiaan kurssia ja opiskeltavia asioita kohtaan. Monet toivoivat voivansa kurssin päättyessä ymmärtää enemmän siitä, miten parisuhdetta ja perhettä hoidetaan, jotta ne voisivat hyvin. Kristillisen perhe-elämän arvojen opettaminen seurakunnissa pariskuntien ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi nousi myös esiin. Tähän liittyen vaikeuksissa olevien pariskuntien ja perheiden ohjaaminen, neuvonta ja rohkaisu olivat keskiössä. Nuorten neuvominen kristillisen avioliiton perusteista ja parisuhteen hoitamisesta jo ennen avioliittoa oli niinikään yksi aiheista odotuksia listattaessa. Ylipäätään opiskelijat toivoivat oppivansa asioita, jotka hyödyttäisivät heitä tulevissa diakoniatyön tehtävissä seurakunnissa, sekä laajemminkin yhteiskunnassa.

Viisautta ja johdatusta

Syksyn tullen on jälleen aika alkaa valmistautua myös tulevaan vuoteen. Monet toiminnot ja tehtävät täällä Keniassa pysynevät samana, mutta nyt on aika analysoida tälle vuodelle suunnitellun budjetin toteutumista tähän mennessä, ja miettiä tarvittavia korjauksia tulevan vuoden talousarviota silmällä pitäen. Syksyn kalenteri alkaa myös täyttyä tärkeistä päivämääristä, jolloin edistämme asioita myös yhteisesti. Näihin kaikkiin on hyvä pyytää viisautta ja johdatusta jo tässä vaiheessa. Samalla haluan toivottaa myös sinulle johdatusta alkaneen syksyn kuvioihin, mitä ikinäkin ne kohdallasi ovatkaan.

Pysykää uskollisina Herralle, Jumalallenne, kuten olette pysyneet tähän päivään saakka.

Joosua 23:8

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Lähetysterveisin,

Virpi

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Anna virkistäviä hetkiä vapaa-ajalle

Varjele liikenteessä

Siunaa Matongon opettajia ja opiskelijoita

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen lähettikirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2025/09/virpi-otienon-lahettikirje-syyskuu-2025?kokoelma=virpi-otienon-lahettikirjeet