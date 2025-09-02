Tulevaisuuden rakentajat

Kirjeitä Heikkilöiltä

31.8.2025

Koulutus tukee tulevaisuutta

Abigail (kuva alkuperäisessä kirjeessä) on yksi Bweyalen seurakunnan aktiivisista nuorista, joka lauantaina valmistui kollegoidemme ja Ambassador Instituutin järjestämästä raamattuopettajakoulutuksesta, oli mukana Bible based trauma healing -koulutuksessa, sekä kaikissa nuorten päivissä/koulutuksissa, joihin on koulunkäynniltä ehtinyt. Lisäksi hän on yksi nuorten kuoron johtajista ja monella muulla tapaa aktiivinen ja vastuullinen nuori Bweyalessa. Hän on mukana ylihuomenna alkavan koulutuksen valmistelukomiteassa ja tässä kirjeessä kuulet hänen ajatuksiaan koulutuksista, joita olemme järjestäneet.

“Asiat, joita olen oppinut ei ole auttanut vain minua, vaan myös koko perhettäni ja yhteisöäni. Esimerkiksi käytämme trauma healing -koulutuksessa saatua kirjaa ja opetamme yhteisöämme. Se auttaa myös lapsia, jotka ovat nähneet kuolemaa ja sotaa.

Me ollaan pakolaisia pakolaisalueilla. Me ei aina tiedetä minne mennä, mutta koulutus auttaa meitä eteenpäin ja pääsemään yli vaikeista kokemuksista.

Kiitos kaikki te Suomessa, joiden ansiosta me saadaan näitä koulutuksia! Me arvostetaan teitä tosi paljon ja pyydetään, että voidaan saada vielä paljon lisää koulutusta ja pidempiä koulutuksia! Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Kiitos.” -Abigail

Ylihuomenna ollaan uuden edessä

Yhteistyökirkkomme toimii useamman maan alueella (Etelä-Sudan, Sudan, Uganda, Kenia ja Etiopia). Vaikka me asumme täällä Ugandassa, ja työskentelemme arjessamme pakolaisseurakunnissa, olemme silti koko kirkon tukena työssä. Yksi työtehtävä, jossa tämä näkyy, on koko kirkon nuorisotyön kehittäminen.

Nyt syyskuun ensimmäisellä viikolla olemme uuden ääressä. Olemme kutsuneet tänne Bweyaleen nuorten vastuunkantajia ja johtajia kaikista Ugandan seurakunnista, mutta myös Etelä-Sudanista! Valitettavasti turvallisuustilanne estää osallistumisen kaikista rovastikunnista, mutta vajaan parinkymmenen nuorten johtajan kanssa saamme kokoontua vajaaksi viikoksi nuorisotyön äärelle.

Uuden edellä innostuksen lisäksi jännittää ja pyydämme rukousta niin koulutusviikon kuin kaikkien osallistujien matkustamisen puolesta. Toiveena on, että paikalle kutsutut nuorten johtajat rohkaistuisivat jatkamaan omissa rovastikunnissaan aktiivisesti nuorisotyötä. Lisäksi haluamme kuulla nuoria nuorisotyön strategian ja suunnitelman laatimiseksi. Käymme läpi niin uskon peruskysymyksiä, johtajuutta kuin tilaisuuksien järjestämisen perusasioita. Pohdimme yhteisön rakentamista ja sitä, kuinka jokaisella meillä on jotain annettavaa siihen. Osallistujat saavat myös valmistelemiamme materiaaleja käyttöönsä.

Bweyalen johtavat nuoret ovat ottaneet järjestelyt hoitaakseen esimerkillisellä tavalla. Tiedämme, ettei heidän osaamisensa ja tunnollisuutensa ole meidän ansiotamme, mutta tunnemme silti valtavaa ylpeyttä meidän nuoristamme. Kiitämme heistä ja rukoilemme heistä viisaita tulevaisuuden johtajia.

Yhdessä nuorten tukena

Rukouksen lisäksi tämä työ vaatii tietysti varoja. Matkustaminen, ruokailu, materiaalien printtaaminen sekä moni muu asia maksaa. Käytännössä tähän kaikkeen osallistuu yhteistyökirkko sekä me yhdessä, rakas työmme tukija. Usein yhteistyökirkon osallistuminen mitataan seurakuntalaisten työpanoksessa, joka nytkin on liikuttavan suuri.

Haluaisitko sinä antaa yhdelle näistä nuorista tämän koulutuksen lahjaksi? Voit antaa päivän (25 €) tai kaksi tai koko viikon (150€) yhdelle koulutettavalle. Summat pitävät sisällään kaiken: koulutuksen, valmistelut, matkat, materiaalit, kirjat, ruuat, majoituksen ja meidän työpanoksen kulut. Voit lahoittaa MobilePaylla (88966 Paula ja Lauri Heikkilä Ugandassa) tai sley.fi/heikkilat -sivulla.

Lämmin kiitos yhteisestä työstä!

Lämpimin terkuin

Paula ja Lauri

RUKOUSAIHEITA