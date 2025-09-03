Vastaus Tommi Niemisen pääkirjoitukseen HS 31.8.

Teksti on julkaistu HS Mielpide-palstalla 3.9.

Tommi Nieminen kysyi (HS Pääkirjoitus 31.8.), kauanko Suomen evankelis-luterilainen kirkko sietää edustamiamme kristillisiä järjestöjä. Perinteiseen avioliitto- ja virkakäsitykseen pitäytyminen on kristinuskossa vahvaa valtavirtaa, ei marginaali. Maailman suurin kristillinen yhteisö, katolinen kirkko (noin 1,2 miljardia jäsentä), pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja pappisvirkaa miehen tehtävänä. Samoin toimii ortodoksinen kirkko Suomessa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kääntänyt kurssinsa näissä asioissa kohti kristikunnan marginaalia.

Suurin osa jäsenistämme ja toiminnassamme mukana olevista kuuluu yhä kirkkoon. Järjestöillämme on pitkä historia yhteistyöstä kirkossamme. Olemme toteuttaneet kirkon lähetystyötä kymmeniä vuosia.

Yhteistyösopimuksiamme voi aina arvioida uudestaan, taloudellisia sitoumuksia punnita ja logojen paikkaa kirkon verkkosivuilla siirtää. Järjestöjemme ydintehtävä säilyy silti. Me tahdomme toimia sen puolesta, että jokainen ihminen Suomessa ja maailmassa saisi kuulla Jumalan äärettömästä armosta ja koko maailmaa koskevasta ilosanomasta.

Sari Mäkimattila

hallituksen puheenjohtaja

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (Sley)

Regina Leppänen

hallituksen puheenjohtaja, Kansanlähetys