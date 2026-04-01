Matongon kuulumisia

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 4/2026

1.4.2026

Terveiset Kisumusta! Maaliskuu osoittautui jälleen erikoiseksi säiden puolesta. Rankkasateet koettelivat maata monin paikoin, ja tuhoja tuli niin teille, rakennuksille kuin omaisuudellekin. Itsekin jätin menemättä viime viikolla Matongoon, koska vesi oli noussut juuri edellisenä päivänä reitillä olevalle sillalle eikä takeita sillan turvallisesta ylittämisestä ollut. Myös kymmeniä ihmisiä kuoli tai loukkaantui tulvien seurauksena. Vuosi vuodelta käy yhä selvemmäksi, että ilmastonmuutoksen vaikutukset päiväntasaajan alueen säihin ovat merkittävät.

Stoolat valmiiksi

Matongossa lukukausi lähenee loppuaan. Diakoniatyön opiskelijoiden kanssa saimme stoolat luovutuskuntoon jo maaliskuun alussa. Naiset olivat jälleen ahkeroineet kovasti saadakseen kirjonta- ja ompelutyöt valmiiksi ajallaan. Jokainen opiskelijaryhmä on erilainen ja suhtautuu tehtävään eri tavalla, mutta itse koen stoolien ompelun opettamisen tuovan konkretiaa myös kirkkovuoden eri vaiheisiin. Koululla on ollut tapana lahjoittaa opiskelijoiden valmistamia stoolia vastavihityille papeille, joten siksikin on hienoa olla mukana opettamassa näitä taitoja opiskelijoille.

Myytit ja väärinymmärrykset

Toinen käsillä oleva opintojakso on HIV & AIDS -kurssi. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa asuu maailmanlaajuisesti yli puolet HIV-tartunnan saaneista ihmisistä. Monissa alueen maissa HIV&AIDS kuuluu yhtenä oppiaineena koulujen opetussuunnitelmiin, ja alueella on myös paljon erilaisia toimijoita jakamassa tietoutta sekä hoitoa ja tukea sairastuneille sekä heidän läheisilleen. Vastaavaa informaatiotulvaa ei ole tullut vastaani Suomessa. Samaan aikaan näillä alueilla elää kuitenkin myös vahvoja myyttejä ja väärinymmärryksiä aiheeseen liittyen. Tähän vaikuttavat vahvat kulttuuriset tavat ja uskomukset mutta myös väestön alhainen koulutustaso. Myös uskonnolliset johtajat saattavat toiminnallaan tai puheillaan vesittää tutkimusten antamaa näyttöä viruksesta, sen tarttumisesta ja hoidosta. Onkin tärkeää, että myös seurakuntien työntekijöillä on oikeaa tietoa näistä asioista, jotta he voivat kohdata ja tukea seurakuntalaisiaan asianmukaisesti, ja omalta osaltaa vaikuttaa myyttien ja väärinymmärrysten oikaisemiseen alueillaan

Siunattua pääsiäistä

Pääsiäinen on käsillä. Jeesuksen viimeiset hetket opetetuslastensa kanssa sekä ristinkuolema puhuttelevat joka vuosi. Vielä isompi ihmetyksen ja kiitoksen aihe on pääsiäisaamun ilosanoma: Jeesus on noussut kuolleista! Tyhjä hauta ihmetyttää ja pelästyttääkin haudalle tulleita, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Luotetaan tähän myös oman elämämme käänteissä. Siunattua pääsiäistä sinulle!

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Lähetysterveisin,

Virpi

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos hyvin sujuneesta lukukaudesta

Siunaa tuleva kotimaankausi

Varjele liikenteessä

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/04/virpi-otienon-lahettikirje-huhtikuu-2026