Mainio maaliskuu

Heikkilöiden lähettikirje 3/2026

2.4.2026

Moikka moi! Mitä kuuluu? Toivottavasti vietit mainion maaliskuun! Ja jos maaliskuusi oli vähemmän mainio, rukoillaan huhtikuuhun paljon iloa ja valoa.

Meidän maaliskuu oli oikein mainio. Tosin myös tosi täynnä erilaisia työtehtäviä, mutta emme valita: oli tosi siunattuja ja mukavia hetkiä.

Kuukausi alkoi vierailla, kuten viime kirjeessä kerroimme ja myös päättyi vieraisiin. Ehdimme pitää oman tiimimme kevätkokouksen ja lisäksi kaksipäiväiset kokoukset yhdessä yhteistyökirkkomme edustajien kanssa. Vierailimme Länsi-Niilillä Idiwan ja Pasun seurakunnissa ja starttasimme ensimmäisen kotimaankautemme valmisteluja! Nuorten koulutukset ja muut jokaviikkoiset työt jatkuivat kaiken ohella. 🙂

Ugandaa on siunattu sateilla pitkän kuuman ja kuivan kauden jälkeen ja me ja muut olemme siitä kiitollisia. Kylvöjä on aloiteltu ja pelloilla tullaan viettämään paljon aikaa. Meidän puutarha on vielä kylvämättä, mutta lähipäivinä toivottavasti ehditään vähän istutuspuuhiin!

Toivottavasti tästä kirjeestä on sinulle iloa! Mukavia lukuhetkiä.<3 Kuulemme mielellämme myös sinun kuulumisiasi.

Vieraita ja vierailuja

Maaliskuun suuri kiitosaihe on kyllä vieraat ja heidän turvalliset matkustuksensa niin Bweyaleen kuin takaisin kotiin. Oli iso ilo vastaanottaa vieraita niin Suomesta, Etelä-Sudanista kuin eri puolilta Ugandaa.

Suomesta täällä meillä vieraili ensin alkukuusta Timo Nisula vierailevana luennoitsijana ja kuun loppupuolella yhteistyökokouksiin ja tutustumaan seurakuntiimme matkusti aluekoordinaattorimme Ari Lukkarinen. Lämmin kiitos myös kaikille, jotka heidän mukanaan lähettivät meille tuliaisia Suomesta!

On aina ilo saada vieraita, jutella omalla äidinkielellä ja esitellä työtämme täällä Ugandassa. Seurakuntalaisemme iloitsivat myös vieraista, joita täällä pidetään suurena siunauksena.

Saimme piispamme Ezra Bakon koko kuukaudeksi tänne Ugandan puolelle ja yhteinen aika hänen kanssaan on myös tärkeää ja iso ilo niin meille kuin seurakuntalaisillemme. Myös kohtaamiset kaikkien muiden Etelä-Sudanista matkanneiden kanssa olivat täynnä lämpöä. Osan heistä näimme ensimmäisen kerran, mutta toiset heistä ovat jo tutumpia, joten pitkästä aikaa näkeminen tuntui hyvältä! Iloitsimme erityisesti myös Tamburan rovasti Undon tapaamisesta jälleen. Tamburassa tilanne jatkuu epävakaana, mutta hän ja muut seurakunnan vastuunkantajat tukevat yhteisöä parhaansa mukaan. <3

Kotimaankautta kohti

Aika kuluu ihan käsittämätöntä vauhtia! Ensimmäinen työkautemme täällä Ugandassa alkaa jo pian olla ohi. Kaksi ja puoli vuotta tuntuu kuluneen ihan hujauksessa ja samalla joulukuu 2023 (jolloin muutimme tänne) tuntuu tosi kaukaiselta. Vietämme siis kesän ja syksyn aikana muutaman kuukauden Suomessa vieraillen seurakunnissa ja toivottavasti kohdaten monia teistä!

Sen jälkeen saamme iloksemme palata takaisin tänne Ugandaan, sillä meille on myönnetty uusi työkausi! Tämä ensimmäinen 3 vuotta päättyy syyskuun loppuun ja siitä alkaa sitten seuraava 2 vuotta kestävä työkautemme. Olemme jatkosta tosi kiitollisia ja onnellisia.

Olemme vielä tosi alkutekijöissä kotimaankauden tilaisuuksien sopimisessa ja muissa järjestelyissä. Elo- ja syyskuun tulemme kiertämään seurakunnissa. Jos tätä kirjettä lukee nyt nimikkoseurakuntamme työntekijä, jonka kanssa emme vielä ole ehtinyt sopia vierailua, ei hätää! Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.<3

Kotimaankausi toisaalta innostaa ja toisaalta jännittää: paluujakson, kesäloman ja seurakuntakierroksen myötä olemme Suomessa useamman kuukauden ja se vaatii paljon ennakkojärjestelyjä niin täällä Ugandassa kuin valmisteluja Suomeen päin. Olisimme tosi kiitollisia kaikista rukouksista niin Ugandan kuin Suomen valmistelujen puolesta!

Lämmin kiitos

Kiitos taas rukouksista, taloudellisesta tuesta ja kaikesta!

Maaliskuun aikana matkattiin taas huonoilla teillä, pitkiä matkoja ja koettiin yksi myrskykin Niilin rannassa (odotimme lauttaa lopulta 3 tuntia), mutta kaiken läpi on Jumala taas varjellut ja väsymyksestä huolimatta antanut iloa ja innostusta.

Kaikkea hyvää sulle alkaneeseen huhtikuuhun! Toivottavasti se tuo mukanaan aurinkoisia päiviä. 🙂

Palaillaan taas ensi kirjeessä!

Rukousaiheita

Rauhaa ja turvallisuutta Etelä-Sudaniin ja Sudaniin.

Kotimaankauden järjestelyt.

Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

Kiitos kaikesta tuesta työlle eteläsudanilaisten ja sudanilaisten parissa.

Kiitos maaliskuun koulutuksista, kokouksista ja vierailuista!

Viisautta tulevien töiden järjestelyyn.

