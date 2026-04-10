Työntekijää haetaan: Nuoriso- ja opiskelijatyön koordinaattori
10.04.2026
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley ry) hakee nuoriso- ja opiskelijatyön koordinaattoria toistaiseksi voimassa olevaan täysiaikaiseen työsuhteeseen 13.8.2026 alkaen.
Etsimme työntekijää, joka haluaa olla rakentamassa nuorten hengellistä kotia ja tukemassa kasvatustyötä eri puolilla Suomea. Tehtävä on valtakunnallinen ja monipuolinen. Enimmäkseen työ on Sleyn nuorisotyötä tukevaa toimintaa, mutta kristillisessä järjestötyössä työnkuvat ovat varsin monipuolisia ja joustavia, voit päätyä hyvin monenlaisiin työtehtäviin. Työajasta noin puolet kohdistuu Sleyn nuorisotyöhön ja opiskelijatyöhön sekä noin puolet Maata Näkyvissä -festareiden projektisihteerin tehtäviin.
Odotamme sinulta
- kokemusta nuorisotyöstä
- hyviä organisointi- ja koordinointitaitoja
- kykyä hallita useita kokonaisuuksia samanaikaisesti
- sujuvaa kirjallista ja digitaalista viestintäosaamista
- oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä
- valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön tapahtumien yhteydessä
Katsomme myös eduksi
- kokemusta tapahtumatuotannosta
- osaamista viestinnässä ja visuaalisessa materiaalituotannossa
- ymmärrystä kirkon järjestökentästä
Tehtävän palkkaus on kirkollisten järjestöjen työehtosopimuksen (KJTES) mukainen. Tehtävästä voit tiedustella kotimaantyön johtaja Juhana Tarvaiselta, juhana.tarvainen@sley.fi tai 050 323 5484.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa 3.5.2026 mennessä sähköpostitse osoitteeseen juhana.tarvainen@sley.fi
Työntekijävalinta tehtävään tehdään Sleyn hallituksen kokouksessa lauantaina 11.6.2026.
Lisää artikkeleita:
- Työntekijää haetaan: Nuoriso- ja opiskelijatyön koordinaattori
- Mainio maaliskuu
- Elämän merkkejä
- Totuus ei pala tulessakaan – kiitos Päivi ja Juhana
- Seurakunnan yhteinen tehtävä
- Innostusta Raamatusta
- Kes on Jumal?
- Vuosi vaihtui Bweyalessa
- Vanhasta vuodesta uuteen
- Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (Joh. 1:14)