  • Yleinen

Työntekijää haetaan: Nuoriso- ja opiskelijatyön koordinaattori

10.04.2026

 

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley ry) hakee nuoriso- ja opiskelijatyön koordinaattoria toistaiseksi voimassa olevaan täysiaikaiseen työsuhteeseen 13.8.2026 alkaen.

Etsimme työntekijää, joka haluaa olla rakentamassa nuorten hengellistä kotia ja tukemassa kasvatustyötä eri puolilla Suomea. Tehtävä on valtakunnallinen ja monipuolinen. Enimmäkseen työ on Sleyn nuorisotyötä tukevaa toimintaa, mutta kristillisessä järjestötyössä työnkuvat ovat varsin monipuolisia ja joustavia, voit päätyä hyvin monenlaisiin työtehtäviin. Työajasta noin puolet kohdistuu Sleyn nuorisotyöhön ja opiskelijatyöhön sekä noin puolet Maata Näkyvissä -festareiden projektisihteerin tehtäviin.

Odotamme sinulta

  • kokemusta nuorisotyöstä
  • hyviä organisointi- ja koordinointitaitoja
  • kykyä hallita useita kokonaisuuksia samanaikaisesti
  • sujuvaa kirjallista ja digitaalista viestintäosaamista
  • oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä
  • valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön tapahtumien yhteydessä

Katsomme myös eduksi

  • kokemusta tapahtumatuotannosta
  • osaamista viestinnässä ja visuaalisessa materiaalituotannossa
  • ymmärrystä kirkon järjestökentästä

Tehtävän palkkaus on kirkollisten järjestöjen työehtosopimuksen (KJTES) mukainen. Tehtävästä voit tiedustella kotimaantyön johtaja Juhana Tarvaiselta, juhana.tarvainen@sley.fi tai 050 323 5484.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa 3.5.2026 mennessä sähköpostitse osoitteeseen juhana.tarvainen@sley.fi

Työntekijävalinta tehtävään tehdään Sleyn hallituksen kokouksessa lauantaina 11.6.2026.

  • Sley

Avainsanat

Yleinen

Lisää artikkeleita: