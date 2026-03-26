Valgan rovastikunta 100 vuotta

Haaponiemien lähettikirje 3/2026

24.3.2026

Tänä vuonna Valgan rovastikunta täyttää 100 vuotta. Juhlavuoteen liittyen on pidetty erilaisia juhlatilaisuuksia ja niitä tullaan järjestämään vielä myöhemmin vuoden mittaan lisää. Helmikuun alussa osallistuimme Valgassa Jaanin kirkossa pidettyyn konserttijumalanpalvelukseen. Lämmintä vaatetta sai olla päällä reilusti. Kirkossa oli kuulemma muutamia asteita pakkasta. Onneksi kirkossa oli lämpimiä vilttejä, joita sai lainata ja niille oli kyllä tarvetta! Olimme ajoissa liikkeellä ja pääsimme valitsemaan kirkosta istuinpaikat läheltä lämmitintä. Konserttijumalanpalvelusta seuraavana päivänä osallistuimme vielä Valgan museossa pidettyyn konferenssiin, jossa kerrottiin Valgan rovastikunnan historiasta. Valgan rovastikuntaan kuuluu yhteensä 11 seurakuntaa. Näistä seurakunnista olemme tähän mennessä olleet mukana järjestämässä toimintaa tai osallistuneet seurakuntalaisina eri tilaisuuksiin neljässä eri seurakunnassa.

Pyhäkoulu alkoi ja nuortenillat jatkuvat

Ystävänpäivänä aloitimme Nõon seurakunnassa pyhäkoulun noin puolentoista vuoden tauon jälkeen. Aiemmin pyhäkoulua pitkään pitänyt seurakuntalainen on jo iäkäs ja hän on jäänyt tästä tehtävästä pois. Onneksi seurakunnasta löytyi mukaan innokas lapsiperheen äiti, jonka kanssa olemme aloittaneet yhdessä pyhäkoulua pitämään. Ystävänpäivänä pyhäkoulun teemana oli Hyvä Paimen. Lapset saivat myös kuulla, että Jeesus on paras Ystävämme.

Nuortenillat ovat Nõon seurakunnassa lähteneet mukavasti käyntiin. Melkein joka kerralla on tullut uusia nuoria mukaan. Edelleen silti aika pienellä porukalla kokoonnutaan. Me emme kuitenkaan saa kiinnittää huomiota siihen, että miten paljon väkeä tulee seurakunnan eri tilaisuuksiin, sillä vaikka tilaisuuteen tulisi vain yksikin seurakuntalainen, me emme tiedä, miten Jumala haluaa kohdata juuri tätä ihmistä sillä kertaa. Jumalan Sana ei tyhjänä palaa!

Rukoillaan nuorten illoissa aktiivisesti käyneen nuoren puolesta. Hän ei ole sairastelun takia päässyt iltoihin viime aikoina mukaan. Hänellä on ollut jo yli kuukauden kuumeilua ja syytä ei ole saatu selville. Rukoillaan lääkäreille ja hoitajille viisautta ja että tämä nuori saisi parantua mahdollisimman pian!

Taideterapiaa ukrainalaisille naisille

Kirsi on pitänyt ukrainalaisille naisille taideterapiaryhmää yhdessä toisen lähetysjärjestön työntekijän ja yhteistyötahon työntekijän kanssa. Ryhmässä naiset pääsevät puhumaan kokemuksistaan ja tunteistaan. Vaikeille ja kipeille asioille ei aina löydy sanoja ja esimerkiksi kuvallisen työskentelyn kautta pääsee ilmaisemaan myös asioita, joista on liian kipeää puhua. Ryhmässä painopisteenä on kuitenkin toivo tulevasta ja naisten omat voimavarat. Ryhmässä keskustellaan myös Jumalan mahdollisuuksista vaikuttaa Ukrainan tilanteeseen. Ryhmä kokoontuu vielä kerran myöhemmin keväällä. Rukoillaan myös näiden naisten ja heidän läheistensä puolesta!

Itsenäisyyspäivän juhlintaa

24.2. vietettiin Viron itsenäisyyspäivää. Emme päässeet flunssan takia paikan päälle juhlimaan ja siksi seurasimme etänä eri juhlallisuuksia. Tärkeimpiä televisiosta tulleita tilaisuuksia olivat lipunnostoseremoniat, ekumeeninen jumalanpalvelus Tallinnan tuomiokirkosta, puolustusvoimien paraati sekä presidentin puhe.

Ole siunattu!

Kirsi ja Rami

Rukousaiheita

nuoren parantuminen

ukrainalaiset naiset ja heidän läheisensä

voimia ja viisautta kielen opiskeluun

johdatusta ja viisautta kaikkiin työtehtäviin

Viron lapset ja nuoret

kiitos kaikista lähettäjistä ja tukijoista

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/03/haaponiemien-lahettikirje-maaliskuu-2026