Kevätterveisiä

Kisumun kehitysvammaiskoulun terveisiä

Maaliskuu 2026

Sydämelliset terveiset Kisumun kehitysvammaiskoululta, Keniasta! Vierailin koululla tällä viikolla. Koulun henkilökunnan kanssa keskustelimme tämänhetkisistä projekteista ja edistysaskelista sitten viime näkemän. Paljon on ehtinyt tapahtua, ja paljon on myös luvassa. Lämpimät terveiset koululta ja kiitokset kaikesta tuesta, jota te Kisumun kehitysvammaiskoulun ystävät annatte koululle. Tukenne mahdollistaa edelleen koulun ympärivuorokautisen toiminnan.

Lukuvuosi käynnissä

Kehitysvammaiskoulun lukuvuosi käynnistyi jälleen perinteisesti tammikuun alussa ja ensimmäinen lukukausi on jo ehtinyt reippaasti yli puolen välin, sillä pääsiäisestä alkaa kolmen viikon loma ennen seuraavan lukukauden alkamista. Vielä ennen lukukauden loppua on luvassa yleisurheilukisoja, joista Kisumun kehitysvammaiskoulu isännöi sekä alueellisia että valtakunnallisia osuuksia. Heti loman loputtua jatketaan jalkapallon ja musiikin parissa, joten touhua riittää myös perinteisen koulutyön ohella.

Materiaalituki

Tänä vuonna saimme jälleen mahdollisuuden tukea koulua erillisellä materiaalituella. Koulu onkin aloittanut tuen käytön muun muassa uuden kanalan rakennusprojektilla. Käydessäni koululla kanala oli vielä vähän kesken, mutta koululla oli jo aloitettu kasvattamaan kanoja. Muutaman kymmenen kanan joukko oli osoittautunut hyviksi munijoiksi, joten opetuksellisen hyödyn lisäksi oppilaat saavat jo nauttia työnsä tuloksista myös ruokapöydässä. Myös muita hankintoja tehdään, jotta koulu voisi edelleen kehittää toimintaansa ja vahvistua yhtenä alueen merkittävänä erityiskouluna.

Nimenmuutos

Kisumun kehitysvammaiskoulun virallinen englanninkielinen nimi on Lutheran Church Special School for Mentally Handicapped. Rehtori kertoi, että koulu haluaa muuttaa nimensä poistamalla Mentally Handicapped -osan. Koulusta on käytetty jo jonkin aikaa epävirallisesti tätä lyhennettya nimeä, mutta nyt se halutaan virallistaa. Jatkossa koulu olisi siis virallisestikin Luterilainen erityiskoulu ilman selkeää viittausta kehitysvammaisuuteen. Nimenmuutosprosessi on vasta aluillaan.

Edistysaskelia

Kolme vuotta sitten kerroin valtion antaneet hyväksyntänsä esiammatillisen opetuksen antamisesta. Tämän vuoden alussa esiammatilliseen opetukseen osallistuneet oppilaat jatkoivat nelivuotisiin ammattiopintoihin, joihin Kisumun koululle myönnettiin opetuslupa. Ammatillisia opintoja on koululla toki tarjottu ennenkin, mutta nyt ne ovat osa koulun virallista, valtion hyväksymää opetussuunnitelmaa.

Siunattua kevättä!

Lähetysterveisin,

Virpi Otieno

Rukousaiheita

Kiitos hyvin alkaneesta lukuvuodesta

Kiitos materiaalituen mahdollistamista kehityshankkeista

Siunaa koulun oppilaita, opettajia ja muuta henkilökuntaa

Siunaa kaikkia koulun ystäviä ja tukijoita niin Suomessa kuin Keniassakin

Siunaa Sleyn yhteistyökirkkoa Kenian evlut kirkkoa

Kiitos rukouksistasi ja tuestasi koululle!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/03/kisumun-kehitysvammaiskoulun-kirje-maaliskuu-2026