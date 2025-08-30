-
Kotimaantyö
Evankeliset Laulujuhlat Jyväskylässä: verkkolähetyksen linkit
30.08.2025
Lämpimästi tervetuloa paikan päälle mukaan! Tästä linkistä öydät tapahtuman ohjelman. Jos et pääse mukaan, alla sinulle verkkolähetysten linkit, jotta voit osallistua kotoasi, tai missä menetkään.
Lauantai
Evankeliset laulujuhlat Jyväskylässä 30.8.2025 Klo 13.30 – Kanteleet soikoot!
https://youtube.com/live/WjHkUO05_n4?feature=share
Evankeliset laulujuhlat Jyväskylässä 30.8.2025 Klo 15.30 – Kaikenikäisten musiikkihetki
https://youtube.com/live/PbxXudHTKuE?feature=share
Evankeliset laulujuhlat Jyväskylässä 30.8.2025 Klo 18.30 – Iloitse mieli, riemuitse kieli!
https://youtube.com/live/2R77DQpsWo8?feature=share
Sunnuntai
Evankeliset laulujuhlat Jyväskylässä 31.8.2025 Klo 14.00 – Autuas aivan armosta vain
https://youtube.com/live/dUKbJObxyHg?feature=share
