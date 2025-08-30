  • Kotimaantyö

Evankeliset Laulujuhlat Jyväskylässä: verkkolähetyksen linkit

30.08.2025

 

Lämpimästi tervetuloa paikan päälle mukaan! Tästä linkistä öydät tapahtuman ohjelman. Jos et pääse mukaan, alla sinulle verkkolähetysten linkit, jotta voit osallistua kotoasi, tai missä menetkään.

Lauantai

Evankeliset laulujuhlat Jyväskylässä 30.8.2025 Klo 13.30 – Kanteleet soikoot!
https://youtube.com/live/WjHkUO05_n4?feature=share

Evankeliset laulujuhlat Jyväskylässä 30.8.2025 Klo 15.30 – Kaikenikäisten musiikkihetki
https://youtube.com/live/PbxXudHTKuE?feature=share

Evankeliset laulujuhlat Jyväskylässä 30.8.2025 Klo 18.30 – Iloitse mieli, riemuitse kieli!
https://youtube.com/live/2R77DQpsWo8?feature=share

Sunnuntai

Evankeliset laulujuhlat Jyväskylässä 31.8.2025 Klo 14.00 – Autuas aivan armosta vain
https://youtube.com/live/dUKbJObxyHg?feature=share

