Syyskuun rukouskirje!

Pentti Marttilan rukouskirje 4/2025

26.9.-25

Hei,

Syksy on käynnistynyt, ja saamme kiitollisina muistaa mennyttä sekä katsoa tulevaan Jumalan lupausten varassa. Viime sunnuntain aiheena oli kiitollisuus. Paavali kirjoittaa: “Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:6–7)

Jumala kutsuu meitä joka päivä rukouksessa luokseen. Hän tahtoo, että jätämme elämämme asiat hänen käsiinsä. Hän tuntee tilanteemme ja on luvannut olla kanssamme. Samalla hän rohkaisee meitä tuomaan huolemme hänelle kiittäen, sillä meillä on paljon aihetta kiitokseen: elämä, usko, läheiset, koti ja elanto. Lopulta kaikki on Jumalan lahjaa. Soikoon kiitoksemme Hänelle, joka on kaiken hyvän lähde.

Kuulumisia Hämeenlinnan Luther-talon messuyhteisöstä

Elokuussa vietimme Hämeenlinnan 142. evankeliumijuhlaa teemalla ”Minä olen voittanut” (Joh. 16:33). Juhla kokosi viikonlopun aikana noin 500–600 osallistujaa. Ohjelmaan kuului paneeli, seuroja, raamattuopetuksia, riemumessu, lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa sekä yhteinen iltaehtoollinen. Evankeliumijuhla huipentui sunnuntain messuun ja Luther-talon pihalla pidettyyn päätöstilaisuuteen. Teema muistutti siitä, että elämme hyvän ja pahan välisen taistelun keskellä, mutta Jeesus Kristus on voittanut synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Kasteessa ja uskossa saamme olla Voittajan puolella. Kirkkopyhää vietimme 24.8. Hämeenlinnan kirkossa. Messun jälkeen järjestimme ”Tavataan torilla” -tapahtuman, jossa ukrainalainen kenttälounas ja musiikki keräsivät väkeä torille kuulemaan evankeliumia.

Syksyn toiminta on lähtenyt Luther-talolla hyvin liikkeelle. Toimintamme sydän on joka sunnuntaina vietettävä messu. On ollut ilo huomata, että lähes joka pyhä mukana on myös uusia kasvoja. Tämä rohkaisee meitä jatkamaan työtä, sillä Jumalan sana ja sakramentit kokoavat ihmisiä yhteen.

Syksyn uutuutena olemme aloittaneet Donkkis-illat lapsille ja lapsiperheille yhdessä Hämeen Kansanlähetyksen kanssa. Näissä kuukausittaisissa illoissa saamme viedä evankeliumin ilosanomaa uudelle sukupolvelle leikin, musiikin, opetuksen ja yhdessäolon kautta. On ilo nähdä, miten lapset ja vanhemmat viihtyvät yhdessä Jumalan sanan äärellä.

Messujen ja Donkkis-iltojen lisäksi arki Luther-talolla elää monipuolisen toiminnan kautta. Raamattuopetusillat, nuorten ja opiskelijoiden kokoontumiset, raamattupiirit sekä keskiviikon aamurukoushetket tarjoavat mahdollisuuden kasvaa uskossa. Toimintamme tavoitteena on, että jokainen voisi löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.

Elävän veden messuyhteisö Järvenpäässä

Oman työni ohella olen saanut olla rakentamassa uutta messuyhteisöä Järvenpäähän, jossa Elävän veden messuyhteisö on toiminut jo lähes kymmenen vuotta. Taustayhteisöinä ovat Sley, Suomen Raamattuopiston Säätiö ja Uudenmaan Kansanlähetys. Toiminta alkoi kodeissa järjestetyistä pyhäpäivän seuroista ja on kasvanut messuyhteisöksi. Viime syksynä seurakunta myönsi ehtoollisluvan ja alkuvuodesta hyväksyi yhteistyösopimuksen, mutta päätös peruttiin mediahuomion seurauksena. Samalla kuitenkin avautui mahdollisuus Pohjois-Paippisten kyläkirkossa, vain 6 kilometrin päässä Järvenpäästä. Saimme viettää ensimmäisen messun viime sunnuntaina. Kirkko oli aivan täynnä. Rukoile, että toiminta voi jatkua. Kokoonnumme kahdesti kuukaudessa: pyhäpäivän seuroihin Järvenpäässä ja messuun Paippisissa.

Lähetystyön kuulumisia

Japanissa työ jatkuu lähettien Hiroaki ja Päivi Yoshimuran sekä Essain kautta. Suomesta käsin internet-lähetystyössä toimivat Ken Takaki ja Tiina Latva-Rasku. Pidämme säännöllisiä yhteisiä etätapaamisia ja iloitsemme hyvästä yhteistyöstä.

Kaakkois-Aasiassa työ jatkuu opetusmatkojen kautta. Tällä hetkellä Martti Arkkila on Indonesiassa kouluttamassa yhteistyökirkon vastuunkantajia. Itse valmistaudun lokakuussa edessä olevaan Myanmarin opetusmatkaan, jonka aiheena on Kolmiyhteinen Jumala ja kasteen olemus. Rukoillaan, että opetukset vahvistavat kirkon työntekijöitä ja vastuunkantajia heidän vaativassa tehtävässään.

Indonesian työn osalta olemme käyneet keskusteluja työn jatkuvuudesta ja mahdollisuuksista lähettää uusia lähettejä. Turun Kanniaisen perhe oli kesällä lyhytaikaisessa työssä, ja harkitsemme heidän lähettämistään pidempiaikaiseen työhön tulevaisuudessa.

Lokakuun 11. päivänä vietetään kansainvälistä rukouspäivää saavuttamattomien kansojen puolesta. Olen saanut olla mukana tapahtuman suunnittelussa työryhmän vetäjänä. Päätapahtuma järjestetään Helsingissä, mutta myös Hämeenlinnan Luther-talolla osallistumme etätapahtumaan. Teemana on ”Lähde ainutlaatuiselle kaukomatkalle” – rukouksen matkalle vähiten tavoitettujen kansojen pariin. https://idu.fi/

Kiitos esirukouksista ja mukanaolosta yhteisessä Jumalan valtakunnan työssä.

Siunausta ja varjelusta syksyyn, Pentti