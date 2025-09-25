-
Jumalanpalvelukset
Tuomiokapituli pyytää selvitystä Porin messuyhteisön toiminnasta: työ sanan ja sakramenttien jakamiseksi jatkuu
25.09.2025
Turun tuomiokapituli pyytää Sleyltä kirjallista selvitystä siitä, miksi Sleyn Porin messuyhteisö on jatkanut ehtoollisen viettämistä Esikoiset ry:n rukoushuoneella Porin Aatuntiellä sekä listan rukoushuoneella messun toimittaneista pastoreista. Selvitys sekä nimilista pastoreista tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä tuomiokapitulille.
– Me toimitamme vastauksen annetussa aikamäärässä. Tiedämme, että kesäkuun istunnossaan tuomiokapituli ei pyynnöstämme huolimatta hyväksynyt anomustamme ehtoollisluvan myöntämiseksi Aatuntien rukoushuoneelle. Katsomme, että tässä asiassa kirkkojärjestys ei tunnista messuyhteisöjen elävää todellisuutta, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä toteaa.
Taustalla on taannoinen tilanne, jossa yli kymmenvuotinen yhteistyö Porin Teljän seurakunnan kanssa päättyi. Sleyn Porin messuyhteisö järjesti messun aiemmin osana Teljän seurakunnan toimintaa Teljän seurakunnan Väinölän kirkossa. Tuolloin laadittu yhteistyösopimus oli piispa Kaarlo Kallialan hyväksymä. Messuyhteisö joutui nopealla aikataululla etsimään uuden kokoontumistilan.
“Olemme nähneet muissakin tilanteissa, että kirkkojärjestyksen oheen on voitu antaa toimintaohjeita esimerkiksi sanktioiden poisjättämisestä.”
Sleyn messuyhteisöjen jumalanpalvelukset toimitetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsikirjan mukaisesti. Jumalanpalveluksiin osallistuvat ovat valtaosin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä (90 %, messuyhteisötutkimus 2024) ja niitä toimittavat pääsääntöisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastorit.
– Pidän ristiriitaisena sitä, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastoria kielletään jakamasta ehtoollista jollakin rukoushuoneella ja pyydetään nimilistaa kaikista, jotka niin ovat tehneet. Mieleeni nousee aiemmin Kotimaa-lehden vieraskynässä kirkkoherra ja dosentti Sammeli Juntusen esille nostama kirkossa vallitseva kaksoisstandardi, Säilä pohtii.
Säilä uskoo, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko voi, jos tahtoa riittää, edelleen ottaa messuyhteisöt osaksi kirkon rakennetta tai ainakin jättää sanktiot ehtoollisluvan huomiotta jättämisestä väliin.
– Meidän puoleltamme ovi on edelleen auki Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin suuntaan. Olemme nähneet muissakin tilanteissa, että kirkkojärjestyksen oheen on voitu antaa toimintaohjeita esimerkiksi sanktioiden poisjättämisestä. Uskon, että jos herätyskristillisten messuyhteisöjen elävä todellisuus halutaan pitää osana kirkkoa, johon kuulumme, on se varmasti mahdollista. Työ sanan ja sakramenttien jakamiseksi jatkuu joka tapauksessa, myös Porissa, Säilä toteaa.