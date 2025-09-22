-
Toiminta
Syyskeräys 2025: 15-vuotiaan elämästä kolmasosa poikkeusaikaa – Anna toivoa tänään
22.09.2025
"Nuorten arkea värittää turvattomuus, jossa suursodan uhka yhdistyy suorituspaineisiin, yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuden kokemuksiin. Lahjasi Sleyn nuorisotyölle antaa toivoa, turvaa ja rakkautta."
Viidessä vuodessa maailmamme on muuttunut täysin. Koronapandemian kautta olemme nousseet päivään, jossa Euroopassa soditaan. Nuoren arkea värittää turvattomuus, jossa suursodan uhka yhdistyy suorituspaineisiin, yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuden kokemuksiin.
Rippikouluikäiselle menneet viisi vuotta ovat kolmasosa koko elämästä. Sellainen elämä, jota totuimme edellisen 20 vuoden aikana, tuntuu monesta nuoresta saavuttamattomalta lapsuuden utopialta.
Nuori tarvitsee elämäänsä toivoa, turvaa ja rakkautta. Näitä rakennuspalikoita Sleyn nuorisotyö tarjoaa ympäri Suomen sadoille nuorille viikoittain nuortenilloissa ja tuhansille leireillä ja tapahtumissa. Sleyn nuorisotyön keskiössä on evankeliumi Jeesuksesta, kuoleman voittajasta – Toivo, joka tuo turvaa yli pelon, väkivallan ja yksinäisyyden.
Turvallinen ja laadukas nuorisotyö vaatii ammattilaisia niin työn tekijöiksi, kuin vapaaehtoistyön johtamiseenkin. Nuoret eivät kuitenkaan voi kustantaa toimintaansa itse. Jotta Sleyn nuorisotyö voi jatkua edelleen, tarvitsemme varoja. Lahjoittamalla tässä syyskeräyksessä rakennat nuorille tulevaisuutta, jossa heillä on toivo, joka ei ole peräisin tästä maailmasta. Toivo, jolla on nimi: Jeesus.
Mobile Pay:
29203
Tilinumero:
FI13 8000 1500 7791 95
Viite: 424 000 40
