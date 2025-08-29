-
Hallituksen kokouksesta
Sleyn uusi hallitus: alijäämäinen talous on saatava korjattua – viimeiset metrit jäljellä
29.08.2025
Evankeliumiyhdistyksen uusi hallitus on aloittanut työnsä kesäkokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Sari Mäkimattila ja varapuheenjohtajaksi Hanna Malkamäki. Samalla hyväksyttiin lähes 30 uutta jäsentä, mutta talouden alijäämä tuo yhdistyksen loppuvuodelle tiukan haasteen.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n uusi kesän jäsenkokouksessa valittu hallitus on järjestäytynyt ja pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Hallitus jatkaa viime vuoden tapaan puheenjohtajanaan Sari Mäkimattila ja varapuheenjohtajanaan Hanna Malkamäki. Molemmat ovat Helsingissä asuvia lääkäreitä. Ensimmäisen kautensa Sleyn hallituksessa aloittivat kesäkokouksessa valitut opiskelija Santeri Aho Soinista, varatuomari Johannes Koskenniemi Turusta ja diplomi-insinööri Jaakko Laitinen Kotkasta.
Sleyn jäsenmäärä on ilahduttavassa kasvussa. Yhteensä 29 uuden jäsenen hakemus hyväksyttiin, kun samalla kirjattiin tiedoksi ainoastaan muutama jäsenero. Uudet jäsenet tulevat melko tasaisesti ympäri Suomea ja ovat pääosin keski-ikäisiä tai nuorempia.
Ennuste: budjetti ylitetään tänä vuonna
Sleyn talouspäällikkö Anna-Liisa Markkula kertoo yhdistyksen talouden olevan huomattavasti budjetoitua alijäämäisempi. Tällä hetkellä ennusteen mukaan budjetti ylitetään 275 000 eurolla.
Asiaa korjaamaan perustettiin talouspäällikkö Markkulan koolle kutsuma messutaloustyöryhmä, joka laatii hallitukselle esityksen messuyhteisöjen itsekannattavuuden parantamiseksi. Johtoryhmä lähtee hallituksen velvoittamana etsimään sellaisia säästötoimenpide-ehdotuksia, jotka eivät vaadi muutosneuvotteluja.
– Tarvitsemme loppuvuonna lahjoituksia noin puolitoistakertaisesti enemmän kuin tähän asti. Se kuulostaa paljolta, mutta ehkä sen voi ajatella näin: jos olet aiemmin antanut viikoittain 10 euroa, voisitko antaa jatkossa 15? Pienikin korotus moninkertaistuu, kun lahjoittajia on paljon mukana, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen rohkaisee.
Hallitus valtuutti johtoryhmän ja talouspäällikön suunnittelemaan ensi vuoden taloutta siten, että budjetin yhdistetty toiminnallinen ja varainhankinnan alijäämä saa olla enintään 600 000 euroa. Summa on käytännössä sama, jolla lähdettiin tähän vuoteen.
Yhdistyksellä on varsinaisen toimintansa lisäksi vuosittain esimerkiksi pääomatuloja, jotka hieman korjaavat tätä talousarvion loppusummaa. Ensi vuodelle niitä arvioidaan saatavan noin 400 000 euroa, jolloin lopullinen budjetoitu alijäämä jäisi noin 200 000 euroon.
Tämä summa vastaa vuosina 2015–2016 tehdyn Helsingin Luther-kirkon remontin kuluja, jotka on jaksotettu 200 000 euron vuosittaisiksi poistoiksi yhdistyksen kirjanpitoon. Summa ei siis vaikuta yhdistyksen kassassa olevaan rahaan, vaan on jo maksettu, mutta kirjataan menoksi tälle vuodelle.
Jos yhdistys pystyisi toimimaan ylittämättä mainittua korkeintaan 600 000 euroa alijäämäistä budjettia, voitaisiin yhdistyksen talouden katsoa olevan tasapainossa.
Onko vaikein vielä edessä?
Evankeliumiyhdistyksen kamppailu talouden kanssa on värittänyt uutisointia hallituksen kokouksista kohta kahdeksan vuoden ajan, jolloin talouden tasapainottamisohjelma aloitettiin. Kuljettu tie on ollut pitkä, mutta myös monin paikoin onnistunut. Tuolloin lohduttomalta vaikuttanut taival aloitettiin vuonna 2017 yli 3,5 miljoonan euron vuosittaisen alijäämän ääreltä.
– Olemme jo kulkeneet pitkän matkan — alijäämä on pienentynyt miljoonaluokista hallittavaksi. Usein juoksussakin viimeiset metrit ovat ne hengästyttävimmät. Kun yhdistämme maltilliset lisälahjoitukset, piirien, osastojen ja messuyhteisöjen oman varainhankinnan ja kurinalaisen menokurin, saamme tilannetta korjatuksi. Taloudellinen tasapaino on ulottuvillamme, Sleyn toiminnajohtaja Tom Säilä toteaa.
Tervetuloa jäsenkokoukseen joulukuussa
Seuraavan kerran hallitus kokoontuu 23. lokakuuta ja 11. joulukuuta. Jäsenistöä kutsutaan myöhemmin Sanansaattaja-lehdessä julkaistavassa kokouskutsusta syksyn jäsenkokoukseen 17.12.2025 kello 17.00 alkaen Helsingin Luther-kirkolle.
Sleyn jäsenen on hyvä varata tämä keskiviikkoilta kalenterista jo nyt, sillä yhdistyksen jäseniä kutsutaan kantamaan vastuuta jäsenkokouksiin kahdesti vuodessa. Kokoukseen osallistuminen on tärkeää: kesällä erityisesti hallitusvaalin ja vuoden lopulla tulevan vuoden budjetin hyväksymisen vuoksi. Tervetuloa mukaan!
