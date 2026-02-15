Hallitus Karkussa:  kokous ja syventyminen kirkkoon

Sleyn lähetystyön kannatuksen kasvu rikkoi vuodelle 2025 asetetut tavoitteet: 35 000 euron kasvutavoitteen sijaan varoja lahjoitettiin 50 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Karkun evankelisella opistolla aikuisten perusopetuksen paikat ovat täynnä ja opiskelijamäärän enimmäisrajaa haetaan poistettavaksi.

Sleyn hallitus oli koolla vuoden 2026 ensimmäisessä kokouksessaan Karkun evankelisella opistolla. Opisto on Sleyn oma valtakunnallinen koulutuskeskus, missä toimii muun muassa kansanopisto ja kristillinen lukio. Sen alueella järjestetään vuonna 2026 valtakunnallinen Evankeliumijuhla juhannusta seuraavana viikonloppuna teemalla ”Turva Jumalassa”.

Hallituksen kokous oli osa Sleyn hallituksen seminaariviikonloppua, joka tarjosi hallituksen jäsenille mahdollisuuden syventyä kirkko-oppiin ja kirkon historiaan dosentti Timo Nisulan ja professori Seppo Suokunnaan johdolla. Nisula työskentelee Turun Lutherin kirkon pastorina ja Suokunnas toimi Sleyn toiminnanjohtajana vuosina 1991–2005. Seminaariviikonlopun aikana myös Sleyn hallitus ja Karkun evankelisen opiston johtokunta tapasivat ja keskustelivat opiston työn kannalta ajankohtaisista asioista.

Tavoitteita saavuttamassa

Sleyn hallitus tarkasteli viime vuodelle laaditun toimintasuunnitelman toteutumista. Vuodelle 2025 tavoitteet oli asetettu hyvin: moni tavoite saavutettiin odotetulla tavalla, osaan tavoitteista päästiin osittain ja joissakin tavoitteissa ei saavutettu vielä odotettua tasoa.

Viime vuonna vietettiin Nikean kirkolliskokouksen 1700-vuotisjuhlaa. Tämä näkyi ja kuului yhdistyksen toiminnassa tavoitellulla tavalla. Samoin saavutettiin muun muassa tavoitteet päivittää strategia vuosille 2026–2030, edelleen kehittää verkon tapahtumakalenteria sekä järjestää yhteislaulu- ja raamattuopetuspainotteinen ja taloudellisesti tasapainoinen valtakunnallinen Evankeliumijuhla. Erityisen kirkkaasti saavutettiin tavoite kasvattaa lähetyksen vapaaehtoista kannatusta. Asetettu tavoite oli 35 000 euroa – toteutunut kasvu oli lähempänä 50 000 €.

Vielä hieman keskeneräisiksi jäivät tavoitteet saada uusi jäsenrekisteriohjelmisto täydellä teholla käyttöön, laajentaa yhdistyksen työn rahoituskanavia sekä kasvattaa messuyhteisöjen omavaraisuutta. Saavuttamatta jäivät myös kunnianhimoiset tavoitteet tärkeiden raamatunopetustekstien kääntämisestä jubanarabiaksi sekä uuden lähettiyksikön rekrytointi Japanin kentälle.

Uskolliset lahjoittajat ja vastuullinen sijoituslinja

Sleyn työn taloudellinen pohja on rakennettu 153 toimintavuoden aikana lahjoittajien huomattavalla yhteisellä ponnistuksella. Vuoden 2025 lopussa Sleyn omistamien arvopaperien markkina-arvo oli yhteensä 9 641 397,78 euroa.

– Salkun koko vastaa noin yhden toimintavuoden kulujamme. Puskuri on tarpeellinen, sillä toimintaympäristö muuttuu, kustannukset nousevat ja tulovirta vaihtelee. Talouden turvamarginaali auttaa varmistamaan, että evankeliumin vieminen eteenpäin voi jatkua myös heikompina aikoina, toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

Hallitus käsitteli myös Evankeliumiyhdistyksen sijoitusstrategiaa. Nykyinen strategia arvioitiin edelleen toimivaksi, eikä merkittäville muutoksille nähty tarvetta. Sijoitusstrategia määrittää yhdistyksen sijoitustoiminnan perusteet, ohjaa eri sijoitusmuotojen kohdentamista sekä ankkuroi sijoituskohteet eettisesti kestävällä tavalla.

– Yhdistyksen taloustilanne on lyhyellä aikavälillä turvallinen – kiitos menneiden sukupolvien vastuullisuuden ja pitkäjänteisen työn. Kiitos kuuluu myös kaikille nykyisille lahjoittajille: työn ystävien tuki nousi jälleen vuonna 2025 ja kannatteli taloutta. Matkaa talouden tasapainoon kuitenkin vielä on. Tämän päivän lahjoitukset tekevät huomisen toiminnan mahdolliseksi, talouspäällikkö Anna-Liisa Markkula toteaa.

Sley myy Turussa Asunto Oy Puutarhankatu 8:ssa sijaitsevan kaksion. Asunnon myynti toteuttaa Sleyn kiinteistöstrategiaa, jossa pyritään myymään yhdistyksen haltuun esimerkiksi testamenttien kautta lahjoitetut asunnot, talot ja tontit. Myyntitulolla viedään evankeliumia eteenpäin kotimaassa ja maailmalla.

Karkussa aikuisten perusopetuksen paikat täynnä

Karkun evankelinen opisto hakee muutosta aikuisten perusopetuksen järjestämislupaan siten, että nykyinen opiskelijamäärän enimmäisraja poistettaisiin. Taustalla on koulutuksen kasvanut kysyntä: kevätlukukauden 2026 alussa opiston nykyiset opiskelijapaikat ovat jo täyttyneet.

Opistolla toimii tällä hetkellä neljä aikuisten perusopetuksen ryhmää: yksi lukutaitovaiheen ryhmä, kaksi alkuvaiheen ryhmää sekä yksi päättövaiheen ryhmä (ns. nuorisoaipe). Nykyinen opiskelijamäärärajoitus on 30 opiskelijaa. Lukuvuoden 2025–2026 aikana opistossa on perustettu lisäksi kaksi uutta aikuisten perusopetuksen ryhmää vastaamaan lisääntyneeseen tarpeeseen.

Erityisesti lukutaitovaiheen koulutuksen sekä suomenkielisille tarkoitetun päättövaiheen koulutuksen kysyntä on ollut kasvussa. Aikuisten perusopetus palvelee nuorisoaipen kautta alueellisesti myös 17 vuotta täyttäneitä koulupudokkaita tarjoamalla mahdollisuuden suorittaa aikuisten perusopetuksen päättötodistus ja saavuttaa jatko-opintokelpoisuus.

Lukutaitovaiheen koulutukseen hakeudutaan Sastamalan lisäksi laajemmin Pirkanmaan alueelta. Opistolla on aiemmin ollut määräaikainen lupa 60 opiskelijalle ajalla 1.1.2018–31.12.2022.

– Karkussa saatiin sekä tehdä päätöksiä että pysähtyä perusteiden äärelle. Kun taloutta hoidetaan vastuullisesti ja työtä kehitetään yhdessä, syntyy tilaa sille, mikä on tärkeintä: Kristuksen evankeliumin viemiselle eteenpäin. Siihen työhön kutsutaan mukaan jokainen – omalla paikallaan, toiminnanjohtaja Tom Säilä kutsuu.