Sley kohti vuotta 2026: alijäämää pienennetään, MNF yhdessä Puisto Liven kanssa ja lähettejä jatkokausille ympäri maailmaa 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus vahvisti jäsenkokoukselle esitettäväksi vuoden 2026 toimintasuunnitelman ja talousarvion, jossa alijäämää pyritään kaventamaan. Maata Näkyvissä -festareita jatketaan Puisto Liven kanssa ja useat lähetit jatkavat uusille työkausille.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui torstaina 11.12.2025. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa vuoden 2026 taloutta ja toimintaa, koulutus- ja kiinteistöasioita sekä lähetystyön pitkän linjan ratkaisuja. Hallitus hyväksyi 11 uutta jäsentä ja merkitsi tiedokseen 3 eroa, joista kaksi riemuitsevaan seurakuntaan perille päässyttä.

Vuoden 2026 toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin ja päätettiin esittää edelleen yhdistyksen syyskokoukselle, joka kokoontuu ensi viikon keskiviikkona kello 17 alkaen Helsingin Luther-kirkolla. Kaikkia yhdistyksen jäseniä kutsutaan mukaan kantamaan vastuuta yhdistyksen hallinnosta. Syyskokouksen tärkeä tehtävä on käsitellä hallituksen esittämä talousarvio, eli budjetti, joka lähetetään sähköpostilla myöhemmin tänään kaikille Sleyn jäsenille tutustuttavaksi ennen kokousta. Jäsenkokousta voi seurata etänä: ilmoittaudu 15.12.2025 23.59 mennessä tästä linkistä: https://www.lyyti.in/sleysyksy25

Budjetti kiristyy

Hallitus esittää jäsenkokoukselle, että vuodelle 2026 hyväksytään budjetti, jonka yhdistetty varainhankinnan tulos ja toiminnallinen tulos on –594 460 euroa. Kuluvan vuoden budjetissa vastaava luku on –599 552 euroa.

Toiminnallinen tulos tarkoittaa summaa, joka syntyy yhdistyksen varsinaisen toiminnan: kotimaantyön, lähetystyön, opistotoiminnan ja hallinnon menoista ja tuotoista.

Varsinaisen toimintansa lisäksi yhdistyksellä on vuosittain esimerkiksi pääomatuloja, jotka korjaavat budjetin loppusummaa. Näin koko Sley ry:n vuodelle 2026 esitetyn budjetin loppusumma on –231 454 euroa. Kuluvan vuoden budjetissa vastaava luku on –303 349 euroa.

– Tulevan vuoden talousarvion perustana on edelleen vahvana jatkuva vapaaehtoiskannatuksen kasvu, Sleyn talouspäällikkö Anna-Liisa Markkula kertoo

Hallitus hyväksyi työyhteisön kehittämissuunnitelman vuodelle 2026.

– Osaamista ja hyvinvointia tuetaan koulutuksilla, työterveyshuollolla ja varhaisen välittämisen mallilla, ja henkilöstöresursseja kohdennetaan harkiten niin, että työkuorma pysyy hallittavana, kertoo toiminnanjohtaja Tom Säilä.

Uusi ammatillinen tutkinto Karkun tarjontaan

Karkun evankelinen opisto on Sleyn omistama kristillinen lukio, kansanopisto ja valtakunnallinen koulutuskeskus. Opiston johtokuntaan nimettiin uusia jäseniä ja varmistettiin johtosäännön mukainen erovuororytmitys. Timo Vuorenojalle myönnettiin pyyntöön perustuen ero johtokunnan jäsenyydestä, ja hänen tilalleen johtokuntaan valittiin vuosiksi 2026–2028 Eeva Eskola ja Anna-Kaisa Lahdensivu. Miika Parvio ja Kirsi Piittala jatkavat johtokunnassa vuoden 2026 ajan siten, että heidän erovuoronsa siirtyy vuodella eteenpäin ja johtokunnan erovuorot palautuvat tasaisempaan rytmiin. Anna-Liisa Markkula nimettiin opiston johtokuntaan Sleyn hallituksen edustajaksi.

Koulutuksen puolella Karkun evankelinen opisto valmistelee uutta avausta luonto- ja eräalan suuntaan. Sley ry hakee opistolle ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa luontoalan erikoisammattitutkintoon. Tutkintokoulutuksen suunniteltu aloitusajankohta on 2.10.2026, ja koulutus tapahtuisi pääasiassa Pirkanmaalla yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Näin Karkun opisto vahvistaa osaamistaan alueella, jossa kysyntä luonnossa tapahtuvaan ohjaamiseen ja koulutukseen on kasvussa.

Maata Näkyvissä 2026 yhdessä Puisto Live Oy:n kanssa

Nuorisotyön näkyvimmässä vuosittaisessa tapahtumassa, Maata Näkyvissä -festareilla, jatketaan yhteistyötä Puisto Live Oy:n kanssa edelleen vuoden 2026 tapahtuman osalta. Yhtiö on vastannut festarituotannosta myös kolmena edellisvuotena, ja yhteistyö tuo jatkuvuutta ja ammattimaisuutta Pohjoismaiden suurimman kristillisen nuorisotapahtuman järjestämiseen. Puisto Liven tuottamina Maata Näkyvissä -festarit ovat kasvaneet ja pystyneet sopeuttamaan talouttaan merkittävästi.

– Uskomattomat 40 vuotta järjestetty Maata Näkyvissä -festarit jatkaa kohti ensi vuotta myötätuulessa nuorisotyönjohtaja Juha Heinosen sekä Puisto Liven johdolla. Vuoden 2026 teema Että he olisivat yhtä viittaa yhteisöllisyyteen ja uskonyhteyteen, joka on ollut tapahtumassa keskeistä aina, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.

Sleyn työ jatkuu ympäri maailman

Sleyn lähetysosasto on laatinut strategiaa kaudelle 2025–2030 ja hallituksen hyväksyttävänä olivat nyt työalueiden strategiat. Lisäksi strategiaa pantiin toimeen myöntämällä läheteille jatkokausia kentillä. Kenian evankelis-luterilaisen kirkon työyhteydessä uudelle kaudelle jatkaa Virpi Otieno, Viron evankelisluterilaisen kirkon työyhteydessä Liisa Rossi, Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelis-luterilaisen kirkon työyhteydessä Anna ja Taisto Sokka sekä Paula ja Lauri Heikkilä.

– Iloitsen siitä, että taloudellisista haasteista huolimatta voimme edelleen lähettää työntekijöitä toteuttamaan Kristuksen kirkolleen antamaa tehtävää viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan, Sleyn lähetysjohtaja Ville Auvinen kertoo.

Hallitus otti vastaan erittäin pitkäaikaisen työntekijänsä irtisanoutumisilmoituksen, kun Pasi Hujanen ilmoitti jättävänsä yhdistyksen työn eläkkeelle jäämisen johdosta 1.5.2026 alkaen. Hallitus kiitti Hujasta pitkästä ja uskollisesta palveluksesta Sleyn työssä.

– Lämpimät kiitokset Pasille pitkästä ja uskollisesta palveluksesta Sleyn kotimaan ja Venäjän työn hyväksi. Pasi on ollut mukana työssä koko oman pitkän työurani ajan, ja hänen kädenjälkensä on näkynyt monella tavalla niin arjen tekemisessä kuin työn tuloksissa.

Työyhteisönä olemme olleet erityisen kiitollisia Pasin iloisista kohtaamisista, huikeasta työmoraalista ja laaja-alaisesta osaamisesta, joka on palvellut Sleytä poikkeuksellisen kattavasti. Pasin syvä raamatuntuntemus sekä terävät ja oivaltavat raamattuopetukset ovat rakentaneet ja rohkaisseet monia – siitä jää meille pysyvä kiitollisuuden aihe, kiittää toiminnanjohtaja Säilä.

Sleyn jäsenkokous on koolla 17.12.2025 Helsingin Luther-kirkolla kello 17 alkaen. Seuraavan kerran hallitus kokoontuu 13.–14.2.2026 Karkun evankelisella opistolla.