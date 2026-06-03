Sleyn hallitusvaali lähestyy – esittele ehdokkaasi nyt!

Sleyn hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä. Sleyn jäsenet valitsevat joka vuosi kesän jäsenkokouksessa erovuoroisten tilalle uudet hallituksen jäsenet ja hallitus valitsee vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Tänä vuonna jäsenkokous järjestetään Valtakunnallisen Evankeliumijuhlan yhteydessä 27. kesäkuuta Karkun evankelisen opiston salissa kello 8.30 alkaen. Kokouskutsu on esitetty Sanansaattaja-lehdessä. Sley ry:n jäsen voi osallistua kokoukseen myös etänä. Myös äänestäminen on etänä mahdollista. Etäosallistujaksi voit ilmoittautua tästä linkistä 24.6 klo 23 saakka.

Tänä vuonna erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Auvinen Jussi, Turku (2023–2026), Lahtela Ville, Lempäälä (2023–2026), Liimatainen Tuomo, Lappeenranta (2023–2026) ja Mäkimattila Sari, Helsinki (2023–2026). Kellään erovuoroisista ei tule kolmea toimikautta täyteen, joten kaikkia voi ehdottaa myös uudelle kaudelle.

Vastuutehtävä Sleyn hallituksessa ei ole helppo. Toimintaympäristöämme haastavat monet tuulet, ja taloudellinen tilanne on tiukka. Silti moni on vastannut myöntävästi, kun eteen on tullut kysymys: “Lähtisitkö sinä ehdokkaaksi Sleyn hallitusvaaliin?” Jumala on siunannut työtä. Jos sinulla on mielessä joku, jonka osaaminen olisi omiaan palvelemaan yhteistä liikettämme, ota häneen rohkeasti yhteyttä jo hyvissä ajoin ennen kesän jäsenkokousta, ja pyydä ehdokkaaksi.

Ehdokkaat esitellään kevään aikana jäsenistölle verkossa sley.fi/hallitus -sivulla. Tämän julkaisun lopussa on lomake, jonka kautta voit lähettää ehdokkaasi esittelyn sivulla julkaistavaksi. Sama lomake löytyy myös hallitus-sivulta. Sivulla voit tutustua Sleyn hallituksen työskentelyyn laajemminkin.

Sivulla ei käydä vaalia: jotta oma ehdokas huomioidaan hallitusvaalissa, täytyy Sleyn jäsenen häntä ehdottaa pitämällä julkinen puheenvuoro kesän jäsenkokouksessa sille varattuun aikaan. Jäsenkokouksessa voi myös pitää kannatuspuheenuvuoroja jo esitetyille ehdokkaille, jos puheenjohtaja ja aikataulu sen sallii.

Hallituksen jäsenen toimintakausi kestää kolme vuotta. Yksi henkilö voi tulla äänestetyksi korkeintaan kolmelle toimikaudelle peräkkäin, yhdeksän vuoden ajaksi.