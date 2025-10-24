-
Connector.
Hallituksen kokouksesta
Leena Ylimäen työ jatkuu lahjoituksen turvin – Sleyn jäsenmäärä kasvaa edelleen
24.10.2025
Etelä-Pohjanmaalla tehtävä lapsi-, nuoriso- ja perhetyö saa jatkoa, kun Leena Ylimäen työ jatkuu merkittävän lahjoituksen turvin elokuuhun 2026 saakka. Sleyn toiminta elää muutenkin myönteisen kehityksen aikaa: jäsenmäärä kasvaa, ja toiminta etenee eri puolilla maata.
Leena Ylimäen työ Etelä-Pohjanmaalla lapsi-, nuoriso- ja perhetyössä jatkuu. Työn jatkuminen on mahdollista sille annetun merkittävän lahjoituksen myötä. Ylimäen 50 % työsuhdetta on jatkettu elokuun 2026 loppuun saakka.
Sleyn jäsenmäärä on edelleen hyvässä kasvussa. Torstaina koolla ollut hallituksen kokous hyväksyi yhdistykselle 14 uutta jäsentä ja merkitsi tiedokseen kolme jäseneroa. Sleyn jäseneksi voi liittyä osoitteessa www.sley.fi/jaseneksi. Toiveiden mukaan jäsensivulle tuodaan pian mahdollisuus myös tulostaa paperinen postitettava jäsenhakemuslomake.
Muutos jäsenmaksuun
Joulukuun 17. päivänä kello 17 alkaen Helsingin Luther-kirkolla kokoontuvalle syksyn jäsenkokoukselle esitetään muutosta Sleyn jäsenmaksuun ja sen määräytymisperusteeseen. Jäsenmaksua esitetään korotettavaksi 35 eurosta 63 euroon, ja sen ohelle esitetään perustettavaksi nykyisen jäsenmaksun suuruinen 35 euron alennettu jäsenmaksuluokka, joka on avoinna omailmoituksella kaikille opiskelijoille ja eläkeläisille.
Samalla erillisestä opiskelijahinnasta esitetään luovuttavan ja jäsenmaksun määräytymisperustetta esitetään yksinkertaistettavaksi siten, että ensimmäinen jäsenmaksu maksettaisiin aina hakemuksen yhteydessä. Tämä lisää verkossa olevan jäsenhakemuslomakkeen tietoturvaa, sillä se estää jäsenhakemuslomakkeen väärinkäyttämisen toisen henkilön tiedoilla.
Kiinteistökauppa ja selvityspyyntö
Forssan rukoushuoneelle Forssan keskuskadulla on löydetty ostaja ja Sleyn hallitus on valtuuttanut kiinteistökoordinaattorin ja talouspäällikön solmimaan rukoushuoneesta ja sen tontista kaupat. Rukoushuoneen myynti toteuttaa yhdistyksen kiinteistöstrategiaa, jossa pyritään löytämään uusia omistajia sellaisille yhdistyksen kiinteistöille, joiden ylläpitäminen syö merkittävästi enemmän resursseja, kuin niille saadaan taloudellista kannatusta.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli ovat pyytäneet Sleyn hallitukselta selvityksen messuyhteisöjen toiminnasta alueellaan. Hallitus antoi pyydetyt selvitykset lähetettäväksi määräaikaan mennessä.
Tervetuloa jäsenkokoukseen
Seuraavan kerran Sleyn hallitus kokoontuu 11. joulukuuta ja muiden asioiden ohessa antaa kokouksessaan ensi vuoden budjetin esitettäväksi jäsenkokoukselle. Sleyn jäseniä kutsutaankin Helsingin Luther-kirkolle 17.12 kello 17 alkaen päättämään muun muassa yhdistyksen ensi vuoden taloudesta. Kokousta voi myös seurata etänä. Etänä mukaan tulijoita pyydetään ilmoittautumaan 15.12. mennessä osoitteessa www.sley.fi/syksynjasenkokous25
