Milka Jääskeläinen Karkun evankelisen opiston rehtoriksi, Pasi Palmulle jatkoa Saksassa ja jäsenaloite kirkollisesta yhteydestä

Milka Jääskeläinen on nimitetty Karkun evankelisen opiston rehtoriksi elokuusta alkaen. Samalla Sley valmistautuu kesän jäsenkokoukseen, jossa käsitellään muun muassa hallituksen valintaa ja jäsenaloitetta.

Kasvatustieteen maisteri Milka Jääskeläinen on nimitetty Karkun evankelisen opiston rehtoriksi. Kaarinan Rungon koulun rehtorin toimesta siirtyvä Jääskeläinen lähtee johtamaan Sleyn valtakunnallista koulutuskeskusta, kansanopistoa ja kristillistä lukiota vuoden määräaikaisella sopimuksella elokuun alusta alkaen. Viransijaisena tehtävää on hoitanut aiemmin opiston hallintojohtajana työskennellyt Timo Vehviläinen.

– Olen iloinnut tekemästäni työstä, hienoista opiskelijoista ja hyvästä henkilökunnasta. Kiitän Karkun evankelista opistoa tästä rupeamasta ja toivotan onnea ja siunausta Milka Jääskeläiselle rehtorin tehtävään, Timo Vehviläinen kiittää.

– Kiitän lämpimästi Timo Vehviläistä, joka kantaa pian alkavan Evankeliumijuhlan päätoimikunnan puheenjohtajan tehtävää. Timo on tehnyt väsymättömästi töitä opistotoiminnan puolesta, toiminnanjohtaja Tom Säilä kiittää. Toivotan Milka Jääskeläisen lämpimästi tervetulleeksi opiston rehtorin tehtävään. Milkasta opisto saa rehtorikokemuksen omaavan, syvällisesti opetusalaan perehtyneen johtajan.

– Odotan innostuneena ja hyvillä mielin uutta lukuvuotta: työn tekemistä ja kehittämistä yhdessä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Vaikka siirtyminen uuteen ympäristöön peruskoulun rehtorin tehtävästä kansanopistoon jännittääkin, on Karkun evankelisella opistolla hienoissa maisemissa mahdollisuuksia vaikka mihin, Milka Jääskeläinen kertoo.

Pasi Palmu jatkaa Saksassa

Pasi Palmu jatkaa työtä Hampurissa Saksassa Luterilaisen Kirkkolähetyksen työyhteydessä seuraavalla kahden vuoden työkaudella ensi vuoden alusta alkaen. Sley lähetit toimivat määräaikaisilla sopimuksilla aloittaen työn kolmen vuoden sopimuksella ja jatkaen sitten työtään kahden vuoden jaksoissa paikallisen yhteistyökirkon tarpeen ja tahtotilan mukaan.

Palmun työ maahanmuuttajien parissa Hampurissa on osoittautunut siunatuksi ja se toteuttaa Sleyn lähetystyön strategisia painopistealueita. Palmu on toimivapaalla Keski-Pohjanmaan piiripastorin tehtävästään. Hänen toimensijaisenaan Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla toimii Johannes Häkämies, jonka tehtävää lahdessa sijaistaa Markus Korri.

Sleyn lähetystyölle on laadittu uusi Strategia 2030. Strategia on valmisteltu huolellisesti lähetysosaston ja neuvottelukunnan yhteistyönä, ja se ohjaa työtä seuraavan viiden vuoden ajan. Strategiatyötä on ohjannut myös Kirkon Lähetystyön Keskuksen johtajan Risto Jukon ja Suomen Lähetysneuvoston puheenjohtaja Timo Elon palaute.

Kohti kesäkokousta: jäsenaloite Sleyn ja LHPK:n kirkollisesta yhteydestä

Sleyn jäsenmäärä on viime aikoina ollut ilahduttavassa kasvussa. Tälläkin kertaa hallitus hyväksyi seitsemän uutta jäsentä. Nyt hyväksytyt jäsenet ovat äänivaltaisia jäsenkokouksessa 28.6. Kesän jäsenkokous järjestetään osana valtakunnallista Evankeliumijuhlaa ja kaikkia yli 1 400 jäsentä kutsutaan mukaan kantamaan vastuuta yhdistyksestämme. Kesän jäsenkokouksen tärkeä tehtävä on muun muassa suorittaa uuden hallituksen valinta. Jo esiteltyihin ehdokkaisiin voi tutustua verkkosivulla www.sley.fi/hallitus.

Hallitus myös vahvisti päivitetyn kohdan Hyvän hallinnon ohjeeseen, joka tarkentaa hallituksen jäsenen esteellisyyssäännöksiä. Päätös tukee avointa ja vastuullista toimintaa.

Saku Ryösö käytti keväällä jäsenen oikeuttaan ja laati jäsenaloitteen, joka julkaistiin Sanansaattaja-lehdessä jäsenkokouskutsun yhteydessä. Ryösön aloite koskee kirkollisen yhteyden mahdollistamista Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan välille.

Hallitus esittää kesän jäsenkokoukselle vastaukseksi Ryösön aloitteeseen, että vaikka Sley arvostaa Lähetyshiippakunnan tekemää työtä, ei Suomen Luterilaisella Evankeliumiyhdistyksellä ole mahdollisuutta solmia kirkollista yhteyttä, sillä Sley ei ole kirkkokunta.

Hallitus myös toteaa yhdistyksen voivan jo nyt toteuttaa yhteistyötä Lähetyshiippakunnan kanssa esimerkiksi hengellisen kirjallisuuden, tapahtumien ja sielunhoidon alueilla ilman muodollista kirkollista sopimusta. Hallitus toteaa pohtivansa mielellään laajemman yhteistyön mahdollisuutta.

– Yhdistys ei myöskään rajoita kenenkään luterilaisen kristityn osallistumista Herran pyhälle ehtoolliselle: jokainen voi vapaasti valita, osallistuuko ehtoolliselle Sleyn vai Lähetyshiippakunnan tilaisuuksissa, hallitus kirjoittaa perusteluissaan.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa Karkussa lauantaina 28.6. mahdollisimman pian jäsenkokouksen jälkeen.