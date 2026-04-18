Leena Ylimäen työ Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla jatkuu – Evankeliumijuhla Karkussa myös 2027

Leena Ylimäki tekee Sleyn lapsi-, nuoriso ja perhetyötä Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Ylimäen työsopimus on jaettu kahteen 50 % kokonaisuuteen Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan välillä. Ylimäki on toiminut Etelä-Pohjanmaan lapsi- ja perhetyössä vuodesta 2021 alkaen ja Keski-Pohjanmaalla keväästä 2023 alkaen.

Työ on ollut mahdollista merkittävien lahjoitusten ja sitoutuneen kannatuksen myötä. Etelä-Pohjanmaan osalta työsuhde oli päättymässä, mutta Sleyn hallitus on jatkanut sitä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Sleyn Seinäjoen ja Kokkolan messuyhteisöissä on toteutettu alkuvuoden aikana pilottihanke, jossa messuyhteisön kuluja on pyritty kattamaan aiempaa laajemmin kuukausilahjoitussopimuksilla ja jumalanpalveluskolehteja on pyritty ohjaamaan aiempaa enemmän esimerkiksi lähetystyölle ja kasvatustyölle.

Seinäjoelta ja Kokkolasta saatu hyvä kokemus on ohjannut työskentelyä messuyhteisöjen varainhankinnan kehittämiseksi eteenpäin ja pilottihankkeissa koeteltua varainhankinnan mallia otetaan laajemmin käyttöön kaikissa Sleyn messuyhteisöissä myöhemmin vuoden 2026 aikana.

Valtakunnallinen Evankeliumijuhla järjestetään Karkun evankelisen opiston alueella myös ensi vuonna 2027. Karkun evankelisella opistolla on valmiit ja toimivat puitteet juhlan järjestämiseen ja se tukee samalla opiston alueen ja tilojen kehittämistä myös tulevia juhlia ajatellen. Tänä vuonna valtakunnallinen Evankeliumijuhla järjestetään Karkussa 26.–28.6.2026.

Hiroaki ja Päivi Yoshimura jatkavat vielä vuoden uudella työkaudella Tokion Suomi-kirkon työssä 1.8.2026–31.7.2027. Yoshimurat tekevät työtä Tokion Shinjukun Wasedan kaupunginosassa.