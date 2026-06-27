  • Evankeliumijuhla

Uudet hallituksen jäsenet valittu: Riina Halme, Sari Mäkimattila, Tuomo Liimatainen ja Jussi Auvinen luottamustehtävään

Kirjoittaja
Martti Pyykönen
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Sleyn jäsenistö kokoontui Karkun evankelisen opiston lauantai-aamussa kesän jäsenkokoukseen. Jäsenkokous keskusteli taloudesta ja pappisvihkimyksistä. Talouden osalta keskusteltiin yhdistyksen alijäämästä – jäsenistön keskuudessa aiheutti hämmennystä se, että vuodesta toiseen hallitus sallii yhdistykselle noin 600 000 euron alijäämän. Lähetysjohtaja Ville Auvinen selitti tämän johtuvan siitä, että yhdistys poistaa kirjanpidossa vuosittain noin 200 000 euroa kymmenenvuoden takaista Helsingin Luther-kirkon remonttia, sekä saa noin 400 000 euroa sijoitussalkun tuottoa. Tällöin 600 000 euron alijäämäinen tulos tarkoittaa noin nollatulosta.

Lisäksi jäsenkokous keskusteli pappisvihkimyksistä: Reijo Arkkila kehotti koolla olijoita evästämään hallitusta pohtimaan sitä, mistä evankelinen liike saa pappeja kymmenen vuoden päästä. Jäsenkokous uskoi tämän asian laajan pohdinnan hallituksen sydämelle.

Sleyn hallitukseen neljän erovuoroisen jäsenen tilalle valittiin Riina Halme Tuusulasta, Sari Mäkimattila Helsingistä, Tuomo Liimatainen Lappeenrannasta ja Jussi Auvinen Turusta. Mäkimattila, Liimatainen ja Auvinen valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle.

  • Martti Pyykönen

Avainsanat

Evankeliumijuhla Hallituksen kokouksesta

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