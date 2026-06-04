Koko perheen Evankeliumijuhla: Kukaan ei ole yksin! 

Tervetuloa koko perheen riemukkaaseen Evankeliumijuhlaan 26.-28.6.2026! Lasten ja varhaisnuorten ohjelmassa on iloa, tekemistä, yhdessäoloa ja ennen kaikkea hyvä sanoma Jeesuksesta. Nyt kannattaa lähteä mukaan läheltä ja kaukaa – luvassa on viikonloppu, joka jää mieleen.

Perjantai-iltana varhaisnuoret saavat oman vauhdikkaan aloituksen tapahtumalle. Tule mukaan tutustumaan uusiin kavereihin, liikkumaan ja ratkomaan yhteistä tehtävää teemalla Tule mukaan – kukaan ei ole yksin. Tästä Evankeliumijuhla alkaa parhaalla mahdollisella tavalla!

Lauantaina riittää tekemistä kaikenikäisille. Toimintakanavissa voi saada lettikampauksen tai kasvomaalauksen, tutustua oikeaan paloautoon, askarrella oman ristin ja pyöräyttää Raamatturulettia. Varhaisnuorille on oma sporttikanava, jossa pelataan rennolla meiningillä biitsiä, sählyä, futista ja vesisotaa.

Koko perheen Vinkki-juhlassa lauletaan, leikitään ja kuullaan, mitä Jeesus sanoi myrskylle. Mukana ovat Pienlähettiläs, Kame-kameleontti sekä Ugandan lähetit Paula ja Lauri Heikkilä. Koululaiset saavat koota kolmen hengen joukkueen ja osallistua jännittävään Raamattuhaasteeseen. Päivän aikana nautitaan myös musiikista, Nooa-muskarista ja yhteisestä juhlatunnelmasta.

Sunnuntaina kokoonnumme messuun, jossa lapsille on omat pyhäkoulut: pienemmille Papan pyhis ja koululaisille oma pyhäkoulu. Viikonloppu huipentuu lasten lippukulkueeseen, jossa lapset tuovat tervehdyksen pääjuhlaan iloisilla lauluilla: Soo, soo myrsky (Pienlähettiläs) ja Kun on turva Jumalassa.

Kenet sinä kutsut mukaan? Ota ystävä, serkku, kummilapsi, mummi tai naapuri mukaan. Henkilökohtainen kutsu on paras kutsu. Nähdään Evankeliumijuhlassa Karkussa! Tästä löydät tiedon siitä, miten pääset paikalle. Jos haluat majoittua ja syödä Karkun evankelisella opistolla juhlan ajan täysihoidossa, ilmoittaudu mukaan täältä.