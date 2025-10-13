-
Evankeliumijuhla
Turva Jumalassa: Tervetuloa Evankeliumijuhlaan 2026
13.10.2025
Valtakunnallista Evankeliumijuhlaa vietetään kesällä 2026 Karkun evankelisen opiston kauniissa ympäristössä 26.–28. kesäkuuta. Juhla palaa Karkkuun nyt kolmannen kerran historiansa aikana. Evankeliumijuhla järjestetään teemalla: ”Turva Jumalassa”.
– Jumala on ja haluaa olla meillekin kestävä perusta ja turva. Hänen armonsa varassa on heikon, huonon ihmisen hyvä olla. Tämän parempaa uutista ei ole. Tätä uutista kuulemme monin eri tavoin ja siitä elämme myös ensi kesän Evankeliumijuhlassa. Tervetuloa mukaan, juhlan projektipäällikkö Jari Rankinen kutsuu.
Juhlajärjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja monet talkoolaiset ovat aloittaneet pitkän palvelutehtävänsä jo nyt. Laajemman talkooilmoittautumisen avautumisesta kerrotaan myöhemmin. Talkoolaisia tarvitaan ympäri Suomen jälleen viitisensataa reiluun tuhanteen talkoovuoroon, jotta juhla voidaan järjestää.
Juhlan järjestäminen Karkun evankelisen opiston alueella helpottaa kuitenkin järjestelyjä monilta osin, sillä alue on joka vuosi juhlajärjestäjille tutumpi ja työtavat hioutuvat entistä paremmiksi.