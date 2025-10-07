Evankeliumin voima

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 4 / 2.10. 2025

Terveiset Tokiosta!

Japanissa kesä on ollut historian kuumin. Trendi on jatkunut jo pitkään. Vuosi vuodelta lämpötila nousee edellistä vuotta korkeammaksi. Poikkeuksellista tälle kesälle on ollut, että kuumuus alkoi aikaisin kesä-heinäkuussa ja on jatkunut tähän saakka. Lisäksi yli + 35 asteen lämpötiloja on mitattu poikkeuksellisen paljon. Kuumuuden lisäksi monin paikoin on saatu rankkasateita aiheuttaen tulvien kautta maanvyöryjä ja muita vahinkoja. Kuumuus ja rankkasateet heikentävät vihannesten ja viljakasvien satoa ja sitä kautta kohottaa hintatasoa. Viime kesästä alkaen riisin korkea hinta on puhutellut ja siitä uutisoidaan lähes viikoittain. Viime keväänä otettiin markkinoille edellisien vuosien varastoitua riisiä, jolla pyrittiin laskemaan hintaa. Tästä huolimatta hinta ei laskenut aikaisemmalle tasolle. Uusi satokaan ei näytä tuovan helpotusta.

Tänä vuonna olimme Suomessa lomalla vain lyhyen aikaa. Saimme viettää hyviä aikoja Johannan, sukulaisten ja ystävien kanssa. Loma-aika toi hyvän katkoksen ja palautti voimia.

”Piispantarkastus”

Heti alkuun saimme vieraita Inkerin kirkosta. Piispa Ivan Laptev vaimonsa Irinan kanssa oli matkalla Filippiineille kansainväliseen konferenssiin ja Pietarin Pyhän Annan kirkon pastori Raskatov oli juuri kirkon ryhmän kanssa matkalla Japanissa. Piispa Laptevilla oli hyvä mahdollisuus käydä Suomi-kirkossa, jonka paimeneksi hän oli Hiroakin vihkinyt. Tapaaminen oli hyvin lämminhenkinen. Kerroimme Suomi-kirkon toiminnasta ja Sleyn tekemästä lähetystyöstä Japanissa. Mielenkiintoista oli kuulla Inkerin kirkon toiminnasta ja työstä tarkemmin. Erityisesti ilahdutti Inkerin kirkossa tapahtuva kristinuskosta kiinnostuvien, erityisesti nuorten kasvu. Tulevaisuudessa heillä voisi olla mahdollista lähettää nuoria tutustumaan lähetystyöhön Japanissa. Yllättäen juuri viime sunnuntaina eräs matkalla ollut Inkerin kirkon nuori osallistui jumalanpalvelukseen ja oli kiinnostunut Suomi-kirkon työstä. Hiroakin on ollut yhteydessä Kelton teologiseen instituutin luentojen kautta. Nyt saimme mahdollisuuden tavata henkilökohtaisesti, mikä vahvistaa yhteyttä ja tuo Inkerin kirkon työn läheiseksi.

Suomi-kirkon työstä

Kesän jumalanpalvelukset olivat sujuneet hyvin sijaisten johdolla. Seurakuntalaiset olivat ottaneet paljon vastuuta ja hoitivat hyvin monia käytännön tehtäviä. Kiitollisena oli tästä hyvä jatkaa. Paluumme jälkeen toiminta kirkolla pyörähti välittömästi käyntiin niin jumalanpalvelukset kuin piiritoiminta

Kesän jälkeen yllätyksenä on tullut muutaman laitteen rikkoutuminen ja yläkerran vesivahinko, joka toi vesivuodon myös kirkon tiloihin. Näiden asioiden hoitaminen on ollut välttämätöntä, jotta toiminta voi täysipainoisesti jatkua.

Kuuma kesä on aiheuttanut seurakuntalaisissa väsymystä, eivätkä he ole jaksaneet osallistua jumalanpalvelukseen ihan joka sunnuntai. Väsähtäminen on tyypillistä tähän aikaan vuodesta. Kuitenkin on ollut positiivista kiinnostusta Suomi-kirkon toimintaan. Jumalanpalvelukseen on tullut tutustumaan uusia ei-kristittyjä. Heissä näkyi selvästi, että jumalanpalvelukseen osallistuminen oli suuren ponnistuksen tulos. He ovat tulleet arkoina anteeksi pyytäen. Onneksi he rohkaistuvat kertomaan jopa taustoistaankin. Aikaisemmat yhteydet kristinuskoon mm. kristillisen koulun kautta ja netin kautta tutuiksi tulleiden virsien ja hengellisen puheen kaipuu oli laittanut heitä liikkeelle. Emme vielä tiedä tuleeko heistä aktiivisia kävijöitä. Saamme kuitenkin sitä rukoilla.

Piiritoiminnassa erityisesti käsityöpiiri käynnistyi mukavasti tähän mennessä suurimmalla osallistujajoukolla. Mukana oli vakiokävijöiden lisäksi moni pitkästä aikaa sekä uusikin. Mukava puheensorina kävi koko ajan kirjontaa tehden eikä kenelläkään ollut kiire pois. Esittelykierroksessa moni kertoi osallistuvansa piiriin hyvän, rauhallisen tunnelman vuoksi. Vaikutti siltä, ettei ole tärkeää mitä käsityötä teemme, vaan se, että saa kokoontua yhteen toisten kanssa. Mukava oli kuulla hartauspuheen olevan myös odotettu.

Työ lasten parissa

Nykyään lapsia on vaikea tavoittaa pyhäkouluun ja siksi olemme paljon miettineet, kuinka saisimme lapsia kirkkoon. Olemme pitäneet lasten ruokapiiriä, mutta vain muutaman kerran vuodessa. Seurakunnan jäsen on lastentarhan opettaja ja hän lupautui tulemaan aktiivisemmin mukaan lasten ruokapiiriin tuoden siihen ohjelmaa. Hänellä itsellä on kaksi lasta. Lasten ja vanhempien tavoittamiseksi tämä toiminta on osoittautunut hyväksi. Kesällä viimeisenä tapahtumana ennen lomaa oli onnistunut piiri, joka kokosi ison joukon lapsia vanhempineen. Joidenkin lasten molemmat vanhemmat olivat mukana. Leipomisen lisäksi lapsilla oli väritystehtävä, joka liittyi Raamatun kertomukseen. Tietysti leikkiä oli mukana ja kirkon kokoontumistilassa oli välillä aika vauhdikas meno. Hartausosuudessa lapset lauloivat kovalla äänellä ja hiljentyivät kuuntelemaan Raamatun kertomusta ” pojan kahdesta kalasta ja viidestä leivästä”. Tämä oli hieno hetki. Onnistuneesta piiristä jäi kiitollinen mieli. Suunnittelemme tälle syksylle näitä tapahtumia lisää.

Japanin poliittinen tilanne

Tässä kerromme tämän hetken Japanin poliittista tilannetta ja sen mahdollista vaikutusta kristilliseen lähetystyöhön.

Japanissa perinteinen ”oikeisto, konservatiivinen-vähemmistö, progressiivinen” -äänestysjakauma oli jo mennyttä kauan sitten. Sanotaan, että tällainen jakauma on voimassa nykyään vain yli 60- vuotiaiden äänestäjien keskuudessa. Nuoremmat joko äänestävät konservatiiveja tai eivät ollenkaan. Viime aikoina maahanmuuttoa vastustava ja japanilaista perinnettä voimakkaasti korostava liike ja uusi puolue on kovassa nousussa erityisesti 20- ja 30- vuotiaiden joukossa. Näin tapahtui viime kesän parlamentin ylähuoneen vaaleissa. Nyt hallituspuolueen uuden puheenjohtajan puoluevaaleissa ehdokkaiden on otettava selkeämpää tai tiukempaa kantaa erityisesti maahanmuuttopolitiikkaan.

Kristillisen lähetystyön kannalta ”konservatiiviseksi” muuttuminen voi antaa ison haasteen, koska Japanissa konservatiivisuus tarkoittaa vanhan uskonnollisen perinteen vaalimista ja siitä kiinni

pitämistä.

Poliittinen tilanne antaa haastetta lähetystyöhön. Kuitenkin lähetyksen Herralla on suurempi valta ja voima kuin maallisella. Kuten laulussa lauletaan ” Evankeliumi ilosanomamme on. Evankeliumi murtaa, vaikka kallion”.” Jumalan sana on elävä ja väkevä” Hep: 4:12

Siunausta syksyisiin päiviin!

Rukousaiheita

• kiitetään kesän levosta ja virkistyksestä

• kiitetään, että seurakunnan toiminta sujui kesällä hyvin

• johdata uusia kävijöitä seurakuntaan, myös piiriläisiä

• johdata seurakuntaan lapsiperheitä

• siunaa kaikki tavoittava toiminta, niin että armo kirkastuisi

• siunaa kaikki syksyn toiminta, anna viisautta ja voimia

• siunaa terveyttämme ja anna myös sopivasti lepoa

• Johannan ja Essain turvallisuuden puolesta

Päivi, Hiroaki ja Essa