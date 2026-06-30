Kesäkuu Suomessa

Kirjeitä Heikkilöiltä 6/2026

4.6.2026

Moi! Terkkuja Suomesta, Porista! <3 Mitä sinulle kuuluu? Toivottavasti vietit mukavan juhannuksen.

Täällä Porissa, meidän Suomen kodissa, kaikki hyvin. Kesäkuu on vierähtänyt työn puolesta asioiden hoitamisessa Ugandaan ja Etelä-Sudaniin päin, Suomeen paluuseen liittyvissä virallisissa jutuissa sekä riparilla vieraillessa ja elo-syyskuun tapahtumien valmistelujen merkeissä.

Suomeen matkustaminen ei sujunut ihan ongelmitta, mutta lopulta kahden lentokenttähotelliyön (yksi Entebbessä ja toinen Istanbulissa) jälkeen saavuimme turvallisesti Helsinki-Vantaalle.

Suomessa on ollut vauhdikasta ja mukavaa. Oikeanpuoleiseen liikenteeseen tottuminen on tuonut päänvaivaa ja vasta viimepäivinä lämpötilat ovat nousseet yli meidän normaalin yölämpötilan. 🙂 Rakkaiden ihmisten ympäröimänä on kuitenkin ollut hyvä olla. <3 Rippijuhlia, ystävien järjestämiä yllätyksiä, mummolavierailuja, kummilapsia ja muita tärkeitä ihmisiä ja hetkiä.

Kahden maan välillä eläessä on kyllä aika vaikeaa olla 100% läsnä jommassakummassa. Vähintään mieli ja ajatukset harhailevat myös toiseen. Teknologian tuoman siunauksen kautta yhteydenpito on näppärää ja ollaan voitu ilahduttaa seurakuntalaisia kuvilla Suomesta ja saatu kuulla myös paljon erilaisia uutisia ja kuulumisia Ugandasta sekä Etelä-Sudanista. Ihanaa olla yhteydessä!

Fyysisesti Suomessa, ajatukset Ugandassa

Kahden maan välillä eläessä on kyllä aika vaikeaa olla 100% läsnä jommassakummassa. Vähintään mieli ja ajatukset harhailevat myös toiseen. Teknologian tuoman siunauksen kautta yhteydenpito on näppärää ja ollaan voitu ilahduttaa seurakuntalaisia kuvilla Suomesta ja saatu kuulla myös paljon erilaisia uutisia ja kuulumisia Ugandasta sekä Etelä-Sudanista. Ihanaa olla yhteydessä!

Yksi läheisistä nuoristamme oli vähällä menehtyä viikonloppuna ja viime päivinä ajatukset ovat olleet erityisesti hänen luonaan. Kiitos Jeesus, että hän selvisi vakavasta tilanteesta huolimatta hengissä ja saa nyt apua. Tilanne on kuitenkin vaikea, joten kiitos, jos muistat häntä ja hänen läheisiään myös omissa rukouksissasi!<3

Mahdollisuus tähän työhön

Työ eteläsudanilaisten ja sudanilaisten pakolaisten parissa rahoitetaan täysin seurakuntien ja yksittäisten ihmisten tuella. Lämmin kiitos kaikesta taloudellisesta tuesta ensimmäisen työkautemme aikana ja siitä, että saamamme tuki mahdollistaa myös seuraavalle työkaudelle lähtemisen syksyllä! <3

Jos haluat tukea tätä työtä myös taloudellisesti, kaikista paras tapa meidän näkökulmastamme on liittyä kuukausilahjoittajaksi. Näin tukirenkaamme keräämä summa on mahdollisimman tasainen ja luotto siihen, että tuki riittää, on suurempi. 🙂

Kiitos kaikesta taloudellisesta tuesta tähän asti ja siitä, jos sinun on mahdollista hypätä mukaan kuukausilahjoittajien tiimiin! Kuitenkin ylitse kaiken muun tuen pyydämme rukouksia seurakuntalaistemme, työmme ja meidän puolestamme. Kaikkea hyvää, lepoa, rauhaa, armollisuutta ja siunausta sinun kesääsi.<3

Lämpimin terveisin

Paula ja Lauri Heikkilä

Rukousaiheita

Vakavassa tilanteessa oleva nuori

seurakuntalainen ja hänen läheisensä.

Rauhaa ja turvallisuutta Etelä-Sudaniin ja Sudaniin.

Lepoa ja palautumista loman aikana ja uutta energiaa syksyn töihin.

Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

Kiitos kaikesta tuesta työlle eteläsudanilaisten ja sudanilaisten parissa.

Sopivasti sateita Ugandaan, että satokausi saisi olla onnistunut.

Alkuperäinen kirje: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/06/heikkiloiden-lahettikirje-kesakuu-2026