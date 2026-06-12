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Evankeliumijuhla
Evankeliumijuhlan tuplauskeräys on alkanut: lahjoita nyt ja lahjasi tuplataan
Valtakunnallisen Evankeliumijuhlan hyväksi järjestetään tuplauskeräys. Keräyksen tavoitteena on koota juhlan alkuun mennessä 6 000 euroa. Joukko yrittäjiä on luvannut tuplata keräykseen annetut lahjat. Siksi lahjoittamalla juuri nyt teet tuplasti hyvää: euro muuttuu kahdeksi, kymmenen euroa kahdeksikymmeneksi ja kaksisataa neljäksisadaksi.
Jokainen lahja auttaa rakentamaan juhlaa, jossa evankeliumi kuuluu kaikenikäisille. Tuplauskeräyksen avulla mahdollistetaan yhteinen juhlahetki, johon voi tulla rohkaistumaan, kohtaamaan toisia ja kuulemaan sanomaa Jumalan armosta. Pienikin lahja on tärkeä, sillä yhdessä annetuista lahjoista kasvaa suuri apu.
Tule mukaan tekemään Evankeliumijuhlasta juhlaa meille kaikille. Anna lahjasi nyt ja kutsu myös ystäväsi mukaan. Kun keräystavoite saavutetaan, 6 000 eurosta tulee 12 000 euroa juhlan hyväksi. Näin lahjasi vaikutus kaksinkertaistuu ja kantaa hedelmää koko juhlan ajan. Voit seurata keräyksen etenemistä Evankeliumijuhlan sosiaalisessa mediassa.
Voit lahjoittaa MobilePay -sovelluksella numeroon 64439 tai tilille FI13 8000 1500 7791 95 viitteellä 440 01007.
Kiitos lahjastasi, se on tärkeä.
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