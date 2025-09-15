  • Evankeliumijuhla

Evankeliumijuhlan 2025 arpajaispalkinnot

15.09.2025

 

Evankeliumijuhlan arpajaisvoittojen tiedottaminen myös sley.fi -verkkosivustolla viivästyi henkilöstön kesälomien vuoksi. Palkinnot arvottiin Evankeliumijuhlaa seuranneella viikolla Sisä-Suomen Poliisilaitoksella. Voittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä aiemmin kesällä. Pahoittelemme viivästynyttä tiedotusta Sleyn verkkosivuilla.

Arpajaisten tulos

Evankeliumijuhlan arpajaisvoitot arvottiin Sisä-Suomen Poliisilaitoksella 3.7.2025. Arvonnan suoritti Marko Uusitalo.

Arpajaisvoitot osuivat seuraaville numeroille:

783 Puutarhakalusteryhmä

784 Kiuas

1851 Käsitaottu puukko

1990 Matin kirjakaupan lahjakortti

529 Pasminahuivi

557 Hierontalahjakortti

818 Lahjakortti opiston sunnuntailounaalle, 2 henk.

1150 Lahjakortti opiston sunnuntailounaalle, 2 henk.

698 Lahjakortti opiston sunnuntailounaalle, 2 henk.

Karkun evankelisen opiston vs.rehtori Timo Vehviläinen luovutti palkinnot voittajille. Arpojen yhteenlaskettu tuotto oli noin 6 000 euroa. Kiitos kaikille arpajaisiin osallistuneille!

  • Martti Pyykönen

Jaa tämä artikkeli

Avainsanat

Evankeliumijuhla

Lisää artikkeleita: