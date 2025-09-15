-
Evankeliumijuhla
Evankeliumijuhlan 2025 arpajaispalkinnot
15.09.2025
Evankeliumijuhlan arpajaisvoittojen tiedottaminen myös sley.fi -verkkosivustolla viivästyi henkilöstön kesälomien vuoksi. Palkinnot arvottiin Evankeliumijuhlaa seuranneella viikolla Sisä-Suomen Poliisilaitoksella. Voittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä aiemmin kesällä. Pahoittelemme viivästynyttä tiedotusta Sleyn verkkosivuilla.
Arpajaisten tulos
Evankeliumijuhlan arpajaisvoitot arvottiin Sisä-Suomen Poliisilaitoksella 3.7.2025. Arvonnan suoritti Marko Uusitalo.
Arpajaisvoitot osuivat seuraaville numeroille:
783 Puutarhakalusteryhmä
784 Kiuas
1851 Käsitaottu puukko
1990 Matin kirjakaupan lahjakortti
529 Pasminahuivi
557 Hierontalahjakortti
818 Lahjakortti opiston sunnuntailounaalle, 2 henk.
1150 Lahjakortti opiston sunnuntailounaalle, 2 henk.
698 Lahjakortti opiston sunnuntailounaalle, 2 henk.
Karkun evankelisen opiston vs.rehtori Timo Vehviläinen luovutti palkinnot voittajille. Arpojen yhteenlaskettu tuotto oli noin 6 000 euroa. Kiitos kaikille arpajaisiin osallistuneille!