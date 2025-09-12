Perintösi voi jatkaa arvojesi mukaista työtä

Lauantaina vietetään Kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää. Testamenttilahjoitus tarkoittaa sitä, että muistat itsellesi tärkeää työtä omassa testamentissasi. Testamentti on asiakirja, jolla ohjaat omaisuutesi käyttöä kuolemasi jälkeen. Voit muistaa perillistesi lisäksi myös itsellesi merkityksellistä järjestöä pienemmällä tai suuremmalla osuudella testamentissa.

Miten se tapahtuu?

Testamentti kannattaa aina laatia yhdessä juristin kanssa, jotta sen tarkat muotovaatimukset varmasti täyttyvät. Testamentin laatimiseen tarvitaan myös kaksi todistajaa. Edullisia testamenttijuristin palveluita voit tiedustella esimerkiksi omasta pankistasi. Pankit ovat usein hinnoitelleet testamentin laatimisen selkeästi, jolloin vältyt yllättäviltä kuluilta.

Kenen kannattaa laatia testamentti?

Testamentin voi laatia jokainen 18 vuotta täyttänyt. Koska kuoleman hetkeä ei kukaan meistä tiedä, on testamentti hyvä olla olemassa kaiken varalta. Avioparien on aina hyvä laatia keskinäinen testamentti, jolla turvataan leskeksi jääneen puolison elämä ja oikeus siihen perintöön, joka ensin kuolleelta jää. Erityisen tärkeää testamentin laatiminen on, jos perillisiä ei ole: Ilman testamenttia omaisuus siirtyy siinä tapauksessa valtion haltuun.

Miten testamenttia olisi hyvä säilyttää?

Paras paikka testamentin säilyttämiselle on oman pankin tallelokero. Tallelokero avataan yhdessä pankin työntekijän kanssa, kun omaiset valmistautuvat perunkirjoitukseen. Voit myös säilyttää testamentin kotona, mutta se kannattaa olla helposti löydettävissä

Testamenttia voi vapaasti päivittää elämän aikana. Uusi testamentti korvaa aiemmin laaditun testamentin.

Haluaisin muistaa testamentissani Sleyn työtä

Me arvostamme jokaista testamenttilahjoittajaa. Sleyn työn muistaminen testamentissa kertoo työn ystävän suuresta rakkaudesta evankeliumin työhön. Testamenttilahjoittajan henkilöllisyys on lahjoittajan ja yhdistyksen talousosaston välinen asia, emmekä julkaise tietoja, ellei lahjoituksen antaja sitä erikseen toivo.

Testamenttilahjoitukset ovat Sleyn työssä olleet aina hyvin tärkeitä. Viime vuosina ne ovat mahdollistaneet esimerkiksi diakoni Kaisa Timperin työn pääkaupunkiseudulla, nuoriso- ja raamattutyön jatkumisen Satakunnassa sekä Turun Lutherin kirkon laajan remontin. Lähetyskentille osoitetut testamenttilahjoitukset ovat taanneet turvan sekä pakkoavioliittoja pakeneville tytöille Kenian Credo-ohjelmassa että heikossa asemassa oleville vanhuksille Inkerinmaan kylissä.

Jos muistat testamentissasi Sleyn työtä, voit merkitä järjestölle tahtomasi osuuden vaivattomasti esimerkiksi prosenttiosuutena. Testamentilla osoittamastasi lahjasta ei järjestö joudu maksamaan lainkaan perintöveroa, joten se ohjautuu täysimääräisesti työn tukemiseen.

Jos olet jo laatinut testamentin, jossa muistat Sleyn työtä, tai olet asiasta kiinnostunut, voit ottaa aina yhteyttä Sleyn talouspäällikkö Anna-Liisa Markkulaan (sähköposti: anna-liisa.markkula@sley.fi puhelin: +358 50 321 8614, voit myös jättää Anna-Liisalle yhteydenottopyynnön sley.fi/testamentti -sivulla.)

Sleyn työntekijä ei osallistu testamentin tekemiseen, mutta kerromme mielellämme siitä, kuinka työtämme voi testamentissa muistaa.

Kun muistat testamentissasi Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, jatkaa omaisuutesi vielä sinun jälkeesi evankeliumin työtä : me yhdessä kerromme Jeesuksesta koko maailman syntien sovittajana niin kaukana lähetyskentillä kuin lähellä kotimaassammekin.

