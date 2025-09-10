-
Vanhan testamentin aikajana uudistui
10.09.2025
10 vuotta sitten julkaistu Sleyn raamattukoulutuksen laatima Vanhan testamentin aikajana on nyt putsattu, puunattu ja päivitetty. Aikajana kattaa Vanhan testamentin historian alkukertomuksista Jeesukseen saakka. Aikajanan alapuolella on merkittynä kuhunkin aikaan liittyvät Raamatun kirjat ja aikajanan yläpuolelle vastaavat henkilöt.
Aikajana skaalautuu mobiilista isoille screeneille ja on erinomainen työkalu niin raamatunopettajalle kuin kiinnostuneelle opiskelijallekin.
Opettajaa varten on valmiina laserosoitin ja itseoppijaa palvelevat pudotusvalikosta ja hakutoiminnolla avautuvat mielenkiintoiset artikkelit henkilöistä, kirjoista ja tapahtumista!
Aikajanan ovat laatineet 2015 Erkki Koskenniemi, Samuli Hokkanen, Satu Sinikumpu, Martti Haverinen, Antti Koskenniemi, Tiina Latva-Rasku ja Lauri Vaahtoranta. 2025 uudistuksen ohjemoinnista vastasi Martti Pyykönen ja graafisesta tuotannosta Saana Raunio.
Aikajanan löydät sivuston “Opiskele” osiosta tai suoraan linkistä www.sley.fi/vtaikajana
