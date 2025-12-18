Jäsenistö keskusteli Inkeristä ja järjestöyhteistyöstä: syyskokous koolla Helsingissä

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ylin päättävä elin, jäsenkokous, oli koolla toisessa vuoden sääntömääräisistä kokouksistaan sateisessa Helsingissä keskiviikkona illlalla 17. joulukuuta.

Syksyn jäsenkokouksen täytyy käsitellä yhdistyksen hallituksen valmistelema ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, eli budjetti, päättää seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksusta, sekä tarvittaessa käsitellä ja päättää sellaisista asioista, jotka näiden lisäksi on hallitukselta kokoukseen käsiteltäviksi tullut.

– Olemme itsenäinen yhdistys ja siten riippumaton tapahtuneista yhteiskunnallisista ja kirkkopoliittisista muutoksista. Vuosikymmenien kuluessa ne ovat kyllä haastaneet ja taitavat nytkin yrittää haastaa toimintaamme, mutta herätysliikkeemme on saanut kutsumuksen ja tehtävän Kaikkivaltiaalta, joten haasteetkin voivat koitua toimintamme parhaaksi, Sleyn hallituksen puheenjohtaja Sari Mäkimattila rohkaisi kokoukseen saapunutta väkeä keskellä aikaa, jolloin yhdistyksen messuyhteisöjä haastetaan sekä Porissa että Seinäjoella.

Kokous valitsi puheenjohtajakseen Risto Kuokkasen, sihteerikseen Sleyn talouspäällikkö Anna-Liisa Markkulan, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Susanna Vihervaaran ja Antero Polson.

Hallitus esitti jäsenistölle, ettei erillistä liittymismaksua peritä ensi vuonna, ja että jäsenmaksuna peritään 63 euroa paitsi opiskelijoilta ja eläkeläisiltä, joiden jäsenmaksu on 35 euroa.

– Korostamme, että toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä, jäsenyys antaa yhdistyslain mukaisesti äänioikeuden virallisissa kokouksissamme, kuten tässä kokouksessa ja Evankeliumijuhlan yhteydessä pidettävässä vuosikokouksessa, Mäkimattila pohjusti jäsenmaksun korotusta viime vuodesta avauspuheenvuorossaan.

Jäsenkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen jäsenmaksusta.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodeksi

Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä esitteli ensi vuoden toimintasuunnitelman ja Anna-Liisa Markkula talousarvion.

Yhdistyksen vuoden 2026 kehityshankkeiksi Säilä esitteli hyvien suhteiden ylläpitämisen niihin seurakuntiin, joiden kanssa Sleyllä on toimintaa, lähetyksen vapaaehtoisen kannatuksen ja seurakuntien tuen suhteen saattamisen 45 % – 55 % -suhdelukuja vastaavaksi sekä kuukausilahjoittajien määrän kasvattamisen.

Kotimaantyön painopistealueet ensi vuonna ovat toiminnan organisointi taloutta vastaavaksi, toiminnan laadun ja kattavuuden varmistaminen, digitaalisten kanavien edelleen hyödyntäminen sekä uuden messuyhteisön perustaminen.

Lähetystyössä tavoitellaan ensi vuonna vapaaehtoisen kannatuksen 10 % kasvua, sekä Japanin Suomi-kirkon työn jatkon varmistamista,

Säilä esitteli myös Karkun evankelisen opiston uusia opintolinjoja, sekä tunnettuja ja tuttuja opintokokonaisuuksia. Sleyn oma kustannusosakeyhtiö Sley-Media Oy julkaisee lehtien ja kausilehtien lisäksi ensi vuoden aikana ainakin neljä kirjaa, joista kaksi ovat lastenkirjoja, yksi historiikki ja yksi suuren suosion saavuttanut luterilaista kristinuskoa lyhyin artikkelein opettavan Totuus vai Tehtävä? -kirjan jatko-osa.

Jäsenistö keskusteli Inkeristä ja järjestöyhteistyöstä

Toimintasuunnitelman äärellä jäsenistö kävi keskustelua yhdistyksen työn tulevaisuudesta Inkerin kirkossa ja yhteistyönäkymistä herätysliikkeiden välillä kotimaassa.

– Pasi Hujanen, toinen täysipäiväisistä läheteistämme Venäjällä, on jäämässä eläkkeelle nyt keväällä ja sotatilanne edelleen jatkuu. Me emme ole rekrytoimassa uutta lähettiä Hujasen tilalle, mutta hän tulee jatkamaan eläkelähettinä: emme ole sopineet, kuinka usein, mutta hän edelleen tulee käymään Venäjällä. Toinen Venäjän lähettimme Ville Melanen jatkaa lähettinä Suomesta käsin: toki sotatilanne vaikeuttaa rajan ylittämistä. Työtä jatketaan, mutta ei samalla intensiteetillä ja volyymilla kuin tähän saakka, Sleyn lähetysjohtaja Ville Auvinen vastasi.

Jäsenkokous myös yksimielisesti hyväksyi kokouksessa esitetyn lisäyksen ensi vuoden toimintasuunnitelmaan. Kotimaantyön painopistealueisiin lisättiin viidenneksi kohdaksi herätysliikejärjestöjen välisen yhteistyön vahvistaminen Kirkkokansa-verkostossa.

Koolla ollut jäsenistö hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion ja kokous päätettiin toiminnanjohtaja Tom Säilän hartauteen sekä jouluisiin kahveihin Helsingin Luther-kirkon aulassa.