  • Messuyhteisö

Lapuan tuomiokapituli käsitteli Seinäjoen messuista tehdyn kantelun ja Sleyn antaman vastauksen

17.12.2025

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on tänään 17. joulukuuta kokoontunut ja käsitellyt Sleyn Hyvän Paimenen kappelissa Seinäjoella järjestettäviä messuja koskeneen kantelun sekä aiemmin Sleyn hallituksen antamat vastaukset tuomiokapitulin esittämiin kysymyksiin. Sleyn vastaukset julkaistiin joulukuun alussa verkossa ja voit tutustua niihin tästä linkistä.

Tänään julkaistun tiedotteen mukaan tuomiokapituli totesi, että Sleyn messutoiminta on jatkunut Hyvän Paimenen kappelissa ilman voimassa olevaa ehtoollisenviettolupaa. Asia toimitettiin myös piispainkokoukselle tiedoksi.

Hyvän Paimenen kappelin messuyhteisö on neljäntoista vuoden ajan kokoontunut ehtoollisjumalanpalveluksiin ja se on muodostunut monille – erityisesti nuorille aikuisille ja lapsiperheille – hengelliseksi kodiksi ja osaksi heidän kirkollista elämäänsä.

Aiemmin messutoiminta on rakentunut seurakunnan ja herätysliikkeen toimivan yhteistyön varaan. Myös kuluvaa vuotta varten Sley anoi lupaa viettää ehtoollista saamatta anomaansa lupaa.

Tuomiokapituli totesi päätöksessään Seinäjoen seurakunnan esittäneen keväällä 2025 Sleylle yhteistoimintasopimusta, johon Sley ei kuitenkaan ollut sitoutunut.

– Tuo yhteistoimintasopimus olisi merkinnyt, ettei Inkerin kirkossa vihitty luterilainen pastori Matti Rusama olisi voinut edes saarnata Hyvän Paimenen kappelissa toimitettavassa jumalanpalveluksessa. Tämä rajoitus on kohtuuton vaatimus, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.

Ehtoollisjumalanpalvelukset jatkuvat myös ensi sunnuntaina Hyvän Paimenen kappelissa.

– Vastuu messuyhteisön hengellisestä elämästä velvoittaa toimimaan sillä tavalla. Olemme ilmaisseet halumme löytää ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat toiminnan jatkumisen kirkon sisällä ja yhteistyössä seurakunnan kanssa. Toivomme, että tilanteessa voidaan löytää ratkaisu, joka mahdollistaa Seinäjoen Hyvän Paimenen kappelin messuyhteisön toiminnan jatkumisen kirkon yhteydessä ja osana sen elämää, Tarvainen toteaa.

 

  • Martti Pyykönen

Avainsanat

Messuyhteisö

Lisää artikkeleita: