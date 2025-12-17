-
Connector.
Messuyhteisö
Lapuan tuomiokapituli käsitteli Seinäjoen messuista tehdyn kantelun ja Sleyn antaman vastauksen
17.12.2025
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on tänään 17. joulukuuta kokoontunut ja käsitellyt Sleyn Hyvän Paimenen kappelissa Seinäjoella järjestettäviä messuja koskeneen kantelun sekä aiemmin Sleyn hallituksen antamat vastaukset tuomiokapitulin esittämiin kysymyksiin. Sleyn vastaukset julkaistiin joulukuun alussa verkossa ja voit tutustua niihin tästä linkistä.
Tänään julkaistun tiedotteen mukaan tuomiokapituli totesi, että Sleyn messutoiminta on jatkunut Hyvän Paimenen kappelissa ilman voimassa olevaa ehtoollisenviettolupaa. Asia toimitettiin myös piispainkokoukselle tiedoksi.
Hyvän Paimenen kappelin messuyhteisö on neljäntoista vuoden ajan kokoontunut ehtoollisjumalanpalveluksiin ja se on muodostunut monille – erityisesti nuorille aikuisille ja lapsiperheille – hengelliseksi kodiksi ja osaksi heidän kirkollista elämäänsä.
Aiemmin messutoiminta on rakentunut seurakunnan ja herätysliikkeen toimivan yhteistyön varaan. Myös kuluvaa vuotta varten Sley anoi lupaa viettää ehtoollista saamatta anomaansa lupaa.
Tuomiokapituli totesi päätöksessään Seinäjoen seurakunnan esittäneen keväällä 2025 Sleylle yhteistoimintasopimusta, johon Sley ei kuitenkaan ollut sitoutunut.
– Tuo yhteistoimintasopimus olisi merkinnyt, ettei Inkerin kirkossa vihitty luterilainen pastori Matti Rusama olisi voinut edes saarnata Hyvän Paimenen kappelissa toimitettavassa jumalanpalveluksessa. Tämä rajoitus on kohtuuton vaatimus, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.
Ehtoollisjumalanpalvelukset jatkuvat myös ensi sunnuntaina Hyvän Paimenen kappelissa.
– Vastuu messuyhteisön hengellisestä elämästä velvoittaa toimimaan sillä tavalla. Olemme ilmaisseet halumme löytää ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat toiminnan jatkumisen kirkon sisällä ja yhteistyössä seurakunnan kanssa. Toivomme, että tilanteessa voidaan löytää ratkaisu, joka mahdollistaa Seinäjoen Hyvän Paimenen kappelin messuyhteisön toiminnan jatkumisen kirkon yhteydessä ja osana sen elämää, Tarvainen toteaa.
Lisää artikkeleita:
- Lapuan tuomiokapituli käsitteli Seinäjoen messuista tehdyn kantelun ja Sleyn antaman vastauksen
- #saankoluvan – allekirjoita avoin vetoomus Sleyn Porin messuyhteisön ehtoollisluvan puolesta
- Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli selvittää pastoreiden toimintaa Porissa — 106 pappia ilmaisee tukensa messuyhteisölle
- Sleyn vastaukset Turun arkkihiippakunnan ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapituleille
- Sleyn toiminta kasvaa – Vaasassa messu joka sunnuntai
- Kuinka kaunotar saatiin näyttämään hirviöltä? Teljän seurakunnan ja Sleyn yhteistyö 2013–2025
- Mikä messuyhteisö on?
- Meillä on Evlut-yhteensopivia seurakuntia
- Iloja ja suruja