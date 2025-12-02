Sleyn vastaukset Turun arkkihiippakunnan ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapituleille

Kotimaa-lehti julkaisi tiistaina 2. joulukuuta Sleyn aiemmin antamat vastaukset Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille. Vastaukset koskevat Sleyn messuyhteisöjen toimintaa tuomiokapitulien alueella. Kotimaa-lehti sai vastaukset tietopyynnöillä tuomiokapituleilta. Koska Kotimaan juttu on maksumuurin takana, julkaisemme antamamme vastaukset tasapuolisen tiedonvälityksen vuoksi sellaisenaan kuin ne lähetettiin tuomiokapituleihin.

Sleyn vastaus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille

Arvoisa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli,

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) Porin messuyhteisö on kokoontunut Herran pöytään yli 15 vuoden ajan. Jumalanpalvelusyhteisö on kasvanut parista kymmenestä osallistujasta viikoittain 150 henkilöä kokoavaksi yhteisöksi, johon kuuluu muun muassa nuoria aikuisia ja lapsiperheitä. Nämä ovat seurakuntalaisia, joita kirkko tulevaisuudessa tarvitsee ja joiden sitouttamiseksi kirkko on myös etsinyt ratkaisuja.

Porin messuyhteisön toimintaa on pidetty esimerkkitapauksena seurakunnan ja herätysliikkeen toimivasta yhteistyöstä. Yhteistyötä kuvattiin “Väinölän mallina”, sitä esiteltiin myös muissa seurakunnissa ja se päätyi myös piispainkokoukselle luovutettuun selvitykseen yhtenä esimerkkitapauksena toimivasta herätysliikkeen ja paikallisseurakunnan messuyhteisöstä.

Messuyhteisöillä on myös muualla ollut myötätuulta. Jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat nousseet, kun jumalanpalvelusta on kehitetty mukaan kutsumisen, osallisuuden, vieraanvaraisuuden, ulospäin suuntautumisen ja missionaarisuuden näkökulmista.

Yhteistyö paikallisseurakuntien ja Sleyn messuyhteisöjen kesken on ollut tähän asti eri puolilla Suomea valtaosin toimivaa. Yhteys on rakentunut hyvin etenkin niissä tapauksissa, joissa on ollut molemminpuolinen tahto keskustella ja neuvotella yhteistyökysymyksistä. Olemme tahtoneet olla suhteessa seurakuntaan ja yhteiskuntaan avoin ja vuorovaikutteinen niin Porissa kuin muuallakin.

Porin messuyhteisön kohdalla piispan ja tuomiokapitulin antama tuki ovat aiemmin olleet tärkeitä kirkkoherralle ja messuyhteisölle yhteistyön mahdollistamiseksi. Vuonna 2024 Teljän seurakuntaneuvosto lopetti pitkään jatkuneen yhteistyön Sleyn ja paikallisseurakunnan välillä. Tämän jälkeen messuyhteisö siirtyi Esikoiset ry:n rukoushuoneelle. Sley anoi ehtoollisenviettolupaa tilaan. Länsi-Porin seurakuntaneuvosto käsitteli ehtoollisenviettoanomuksen ja esitti tuomiokapitulille ehtoollisenvietto-oikeuden myöntämistä. Tuomiokapituli hylkäsi esityksen 11.6.2025 ja perusteli, että alueella on riittävästi muita ehtoollisenviettopaikkoja.

Kun tuomiokapituli seurakuntaneuvoston puoltavasta äänestä huolimatta torjui ehtoollisenviettoluvan 11.6.2025, syntyi tilanne, jossa messuyhteisö ei näyttäydy luontevana osana paikallisseurakunnan monipuolista elämää, vaan sen suhde seurakuntaan näyttäytyy vastakkaiselta ja ulossuljetulta. Tilan antaminen erilaisille virkakäsityksille on monien kirkkomme pappien mielestä mahdollista. Tätä valmiutta tilan antamiseen on ollut sekä naisilla että miehillä. Vapaaehtoista tilan antamista ei koeta väistämiseksi eikä syrjinnäksi, vaan toisen hengellisen elämän kunnioittamiseksi huolimatta siitä, että näkemykset eroavat toisistaan. Mahdollisuus tilan antamiseen syntyy, jos löydetään yhteinen ymmärrys Kristuksen kirkon ykseyden vaalimisesta.

Herätysliikkeillä ja järjestöillä on suuri merkitys kirkolle. Tilan antaminen herätysliikkeiden messuille kannustaisi sen osallistujia pysymään kirkon jäseninä. Silloin näihin yhteisöihin sisältyvät mahdollisuudet rikastuttaisivat kirkon missionaarista tehtävää. Avoimet ja kutsuvat yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat merkityksellisiä kirkon tulevaisuuden kannalta. Kirkkomme ykseyden vaaliminen kuuluu erityisellä tavalla piispanviran hoitamiseen. Toivomme, että tämä osoitetaan myös siinä, ettei herätysliikkeiden toimintaa työnnetä kirkon ulkopuolelle.

Olemme jatkaneet Porissa messuja, koska kannamme vastuun messuyhteisöstämme ja merkittävästä joukosta toimintaamme osallistuvia. Yhteisön koko ja sen hengellinen tarve on kiistaton. Emme voi jättää näin suurta määrää ihmisiä ilman hengellistä kotia ja ehtoollisenviettoa.

Vuonna 2009 piispat ja herätysliikejärjestöt antoivat yhteisen tahdonilmaisun, jossa todettiin mm.:

“Haluamme edistää sitä, että herätysliikkeet ja niiden muodostamat yhteisöt ovat entistä selvemmin osa kirkon ja seurakuntien toimintaa. Siten ne tuovat oman panoksensa seurakuntaelämän uudistamiseen.”

“Vetoamme kaikkiin seurakuntalaisiin, että erilaisista näkemyksistä huolimatta pysymme ja toimimme yhdessä ja samassa kirkossa.”

Sleyn messuyhteisö Porissa toteuttaa tätä juuri siinä hengessä, jota piispat ja järjestöt yhdessä korostivat. Piispainkokouksen hyväksymässä selvityksessä jumalanpalvelusyhteisöistä todettiin vuonna 2016:

“Seurakunnat voivat rohkeasti edelleen kehittää yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa, koska yhteistyö rakentaa

seurakunnan hengellistä elämää ja tukee kirkon perustehtävän toteuttamista.”

“Tuomiokapitulien tehtävä on tukea seurakuntia jumalanpalvelusrakenteiden ja – käytäntöjen luomisessa.

Yhteistyön rakentamisessa tulee huomata kunkin jumalanpalvelusyhteisön luonne.”

“Jumalanpalvelusyhteisöjen erilaisille teologisille painotuksille tulee antaa tilaa jumalanpalveluselämässä ja kirkollisessa toiminnassa. Tarkoitus on mahdollistaa jumalanpalvelusyhteisöjen toiminta kirkon sisällä, jolloin ne sitouttavat ihmisiä kirkkoon ja rakentavat sitä.”

Näkemyksemme on, että tämä Porin messuyhteisö on juuri sellainen, jossa tarvitaan pastoraalista tukea ja joustoa. Sitä toivomme nyt Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta.

Kunnioittavasti pyydämme tuomiokapitulia myöntämään ehtoollisenviettoluvan Esikoiset ry:n rukoushuoneelle Länsi-Porin kirkkoherran valvonnassa tai antamaan pastoraalisen ohjeen, jonka nojalla Sleyn järjestämät jumalanpalvelukset integroidaan osaksi kirkkomme työtä. Odotamme yhteistyösopimuksen laatimista Länsi-Porin seurakunnan ja Sleyn välillä, selvittäen vastuut ja käytännöt.

Pyydämme, että tuomiokapituli käyttää sille kuuluvaa pastoraalista ja hallinnollista harkintaa siten, että messuyhteisö voi kokoontua sanan ja sakramenttien äärelle Aatuntiellä tai muussa sopivaksi katsotussa paikassa.

Liitteenä luettelo niistä pastoreista, jotka ovat ilmoittaneet valmiutensa tulla kutsuttaessa toimittamaan ehtoollisjumalanpalveluksen Aatuntien messussa.

Kunnioittavasti,

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus

Sleyn Porin messuyhteisön pastori Johan Helkkula

Sleyn vastaus Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille

Arvoisa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli,

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) Seinäjoen messuyhteisö on kokoontunut Hyvän Paimenen kappelissa sanan ja sakramenttien äärelle jo neljäntoista vuoden ajan. Yhteisö on kasvanut ja vakiinnuttanut toimintansa säännöllisesti kokoontuvaksi messuyhteisöksi, johon kuuluu eri-ikäisiä kristittyjä, erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä – niitä, joiden tavoittamisesta ja sitouttamisesta kirkko on erityisen kiinnostunut.

Tausta

Hyvän Paimenen kappelin messutoiminta on rakentunut Seinäjoen seurakunnan ja herätysliikejärjestön yhteistyön varaan. Yhteistyötä on pidetty onnistuneena yhteistyömallina paikallisseurakunnan ja herätysliikkeen välillä. Piispainkokouksen jumalanpalvelusyhteisöselvityksessä

(2016) tämän kaltaisia yhteisöjä on pidetty tärkeänä osana kirkon tulevaisuutta, ja tuomiokapituleita on kehotettu tukemaan niitä. Sleyn messuyhteisöjä on rakennettu kirkkomme uskon, jumalanpalveluselämän ja kirkon voimassa olevan Ovet auki – strategian mukaisesti.

Pastori Matti Rusaman aloitettua tehtävässään Seinäjoella, hänelle sallittiin ehtoollisliturgian toimittaminen kerran tai kahdesti vuodessa. Seinäjoen ehtoollisjumalanpalvelukset saatiin järjestymään niin, ettei pastori Matti Rusama Inkerin kirkon pastorina toimittanut messun ehtoollisosaa, vaan niistä vastasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastori. Rajoitusta kuitenkin tiukennettiin niin, että myös pastori Rusaman mahdollisuus pitää puhe tai saarna jumalanpalveluksessa olisi mahdollista vain kerran tai kaksi vuodessa.

Tässä vaiheessa sopimusneuvottelu Seinäjoen seurakunnan ja Sleyn välillä päättyi tuloksettomana, ilman yhteistoimintasopimusta.

Tämän seurauksena messuyhteisön toiminta ei enää hallinnollisesti kuulunut seurakunnan rakenteeseen. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että Seinäjoella ja sen lähialueella on olemassa merkittävän kokoinen kristittyjen joukko, joka on kokoontunut vuosien ajan yhteen ehtoollisjumalanpalvelukseen.

Miksi olemme jatkaneet ehtoollisen viettoa?

Olemme jatkaneet ehtoollisjumalanpalvelusten viettämistä Hyvän Paimenen kappelissa, koska kannamme vastuun messuyhteisöstä ja sen hengellisestä elämästä. Näkökulmastamme on vastuutonta jättää ilman säännöllistä jumalanpalveluselämää ja ehtoollisyhteyttä yhteisö, joka on vuosien aikana kasvanut ja joka rakentaa oman hengellisen elämänsä tämän messuyhteisön ympärille.

Sley ei ole pyrkinyt irtautumaan yhteistyöstä seurakunnan kanssa, vaan on tarjonnut monia joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat yhteistyön jatkumisen ennallaan. Näitä vaihtoehtoja ei ole toistaiseksi tahdottu käyttää. Uskomme, että nämä ratkaisut olisivat mahdollisia, mikäli kirkkomme haluaa edelleen pitää nämä yhteisöt osana kirkon elämää.

Messuyhteisöjä ei ole perustettu vastustaaksemme tai hajottaaksemme kirkkoa, vaan rakentaaksemme sitä. Tilan antaminen herätysliikkeiden messuille kannustaisi sen osallistujia pysymään kirkon jäseninä. Tahdomme palvella kirkkoa sen ytimestä käsin: sanasta ja sakramenteista.

Ymmärrämme, että herätysliikkeiden jumalanpalveluselämä voi nostaa esille myös huolen hajottavatko ne kirkkoa tai kilpailevatko ne seurakuntien jumalanpalvelusten kanssa. Kirkkomme sisällä on pitkään ollut monia erilaisia jumalanpalvelusmuotoja ja hengellisiä painotuksia. Kirkkomme yhtenäisyys ei synny yhdenmukaisuudesta vaan siitä, että Kristus on läsnä. Hyvän Paimenen kappelin messuyhteisö ei kilpaile seurakunnan kanssa, vaan täydentää ja osaltaan elävöittää kirkon elämää tarjoten mahdollisuuden mm. niille kirkkomme jäsenille, jotka yhä pitäytyvät perinteisessä virkakäsityksessä. Moni herätysliikemessuihin osallistuja on aktiivinen myös oman seurakuntansa toiminnassa.

Kirkon päätökset ja linjaukset tukevat messuyhteisöjen toimintaa

Erityisesti kaupungistuminen on synnyttänyt tilanteen, jossa monet etsivät kodinomaista hengellistä yhteisöä suuren ja etäiseksi koetun seurakuntayhtymän sijaan. Moni Hyvän Paimenen messuihin osallistuva on kuvannut, että siitä yhteisöstä on helppo löytää hengellinen koti ja osallistua sen kautta seurakunnan elämään. Herätysliikkeillä ja niiden ympärille syntyneillä messuyhteisöillä on kirkossa tunnustettu merkitys. Piispojen ja herätysliikejärjestöjen yhteisessä tahdonilmauksessa (2009) todettiin:

”Haluamme edistää sitä, että herätysliikkeet ja niiden muodostamat yhteisöt ovat entistä selvemmin osa kirkon ja seurakuntien toimintaa. Siten ne tuovat oman panoksensa seurakuntaelämän uudistamiseen.”

Piispainkokouksen hyväksymässä jumalanpalvelusyhteisöjä koskevassa selvityksessä (2016) linjataan:

”Tuomiokapitulien tehtävä on tukea seurakuntia jumalanpalvelusrakenteiden ja -käytäntöjen

luomisessa. Yhteistyön rakentamisessa tulee huomata kunkin jumalanpalvelusyhteisön luonne.”

”Jumalanpalvelusyhteisöjen erilaisille teologisille painotuksille tulee antaa tilaa jumalanpalveluselämässä ja kirkollisessa toiminnassa. Tarkoitus on mahdollistaa jumalanpalvelusyhteisöjen toiminta kirkon sisällä, jolloin ne sitouttavat ihmisiä kirkkoon ja rakentavat sitä.”

Tätä taustaa vasten toivomme, että myös Seinäjoen Hyvän Paimenen kappelin osalta voitaisiin etsiä ratkaisu, joka mahdollistaa messuyhteisön toiminnan jatkumisen kirkon sisällä ja sen yhteydessä.

Piirivastaavan rooli ja messuja toimittaneet papit

Tuomiokapitulin pyyntö vastata osoitettiin Sleyn hallituksen lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan piirivastaava pastori Ari Juupaluomalle. Hän ei ole ollut mukana Hyvän Paimenen kappelin jumalanpalvelustoiminnan suunnittelussa tai vastuussa siellä toimitettavista ehtoollisjumalanpalveluksista. Etelä-Pohjanmaan piirivastaavalla ei ole esimiestehtävää tai toimivaltaa Seinäjoen messuihin liittyen. Ari Juupaluoman piirivastaavan tehtävä viittaa hänen vastuuseensa Sleyn Etelä-Pohjanmaan paikallisosastoista. Lisäksi Ari Juupaluoma vastaa Sleyn työstä Vaasassa.

Seinäjoen messuyhteisöstä vastaa pastori Matti Rusama, jonka kutsusta jumalanpalveluksen ovat toimittanet lukuisat pastorit.

Pyyntö tuomiokapitulille

Kunnioittavasti pyydämme Lapuan tuomiokapitulia harkitsemaan Hyvän Paimenen kappelin ehtoollisenviettoa koskevaa asiaa uudelleen. Tuomiokapitulilla on mahdollisuus toimia tässä tilanteessa tavalla, joka rakentaa kirkkoamme ja antaa tilaa sille moninaisuudelle, joka kirkossamme on olemassa. Tätä pyyntöämme tukemaan toimitamme 17.11.2025 liitteenä pappien vetoomuksen ehtoollislupien myöntämiseksi herätysliikkeiden ehtoollisjumalanpalveluksiin.

Kunnioittavasti,

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus

Sleyn Etelä-Pohjanmaan piirivastaava, pastori Ari Juupaluoma