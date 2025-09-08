-
Messuyhteisö
Sleyn toiminta kasvaa – Vaasassa messu joka sunnuntai
08.09.2025
Sleyn Vaasan messuyhteisön toiminta vahvistuu merkittävästi. Messua vietetään Vaasan Luther-talolla jatkossa joka sunnuntai kello 17. Näin messuista muodostuu viikoittainen kokoontumisen sydän, jonka ympärille rakentuu monipuolinen seurakuntaelämä. Vaasan messuyhteisön pastorina toimii edelleen Ari Juupaluoma.
Viikoittainen toiminta kokoaa väkeä messujen lisäksi Luther-talolle sekä opiskelijailtaan että raamattu- ja lähetyspiiriin. Säännöllistä toimintaa Luther-talolla onkin neljänä päivänä viikossa. Toiminnan kasvu kertoo siitä, että Vaasan messuyhteisö on vakiinnuttanut paikkansa hengellisenä kotina monille.
– Jokaviikkoinen messu messuyhteisöissä on tärkeä asia. Se kertoo siitä, että ihmiset tarvitsevat paikkaa, jossa saavat säännöllisesti kokoontua Herran pöytään, kuulla Jumalan sanaa ja tavata toisiaan. Kirkolle jokainen tällainen paikka on ilon aihe! Me rakennamme elävää seurakuntaelämää, jossa Kristus on keskuksena, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.
Vaasan messuyhteisö vahvistuu ja kasvaa kodiksi yhä useammalle. Jumalanpalveluselämän kaksinkertaistuminen tuo mukanaan myös kulujen kasvua.
– Tämä on mahdollista koska vaasalaiset ovat sitoutuneet kantamaan vastuuta niin taloudellisesti kuin palvelemalla lahjoillaan tämän toteuttamiseksi. Monet tekevät vapaaehtoisina suuren työn messujen toteutumisen hyväksi, Tarvainen kertoo.
Sley toimii Vaasassa omassa kirkkotilassaan Vaasan Luther-talossa. Luther-talo on kaunis keltainen kivitalo Vaasan keskustassa. Luther-talo rakennettiin 1930 ja vihittiin käyttöön saman vuoden tuomiosunnuntaina. Tilaa remontoitiin laajasti viimeksi vuonna 2018 laadukkaan sisäilman varmistamiseksi.
Vaasan Luther-talon messut ja tapahtumat löydät osoitteesta www.sley.fi/vaasa