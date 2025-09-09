Kun vastailen japanilaisten kysymyksiin kristillisestä uskosta ja Raamatusta, siinä motto voisi olla jae:

“…pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.” (1. Piet. 3:15)

Viime viikolla eräs japanilainen kysyi tätä lähes kirjaimellisesti. Hän pyysi:

“Selitä yksinkertaisesti mitä tarkoittaa, kun Raamattu sanoo: “Toivo ei petä“.

Suomalaisessa käännöksessä tuossa Roomalaiskirjeen jakeessa 5:5 sanotaan “toivo ei ole turha”, ja vuoden -38-käännöksessä “toivo ei saata häpeään”. Kopioin hänelle japaninkielisestä Raamatusta muutaman jakeen tuon lauseen ympäriltä, sillä asiayhteys auttaa ymmärtämään mistä toivosta tässä puhutaan.

“Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.

Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme.

Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen.

Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa.

Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen.”

Kristillisessä uskossa toivo tarkoittaa sitä, että meillä on tuon luvun ykkös-jakeessa kerrotun mukaisesti “Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa”. “Toivo ei petä” tarkoittaa, että tuo mainittu asia on varma. “Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.” (Room. 10:11)

Saman luvun jakeessa 18 selitetään näin sitä, mihin toivomme perustuu: “Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän.”

Miten siihen toivoon pääsee?

– Raamattu vastaa: “Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.” (Apt. 16:31)

Pyysin häntä katsomaan lisää tästä Bible Toolbox-sivustoltamme. Siellä selitetään tarkemmin miten ihminen pelastuu kasteen ja uskon kautta. Pyhä Henki tulee silloin asumaan sydämiimme, kuten tuossa Roomalaiskirjeen 5. luvussa kerrottiin.

Kysyjä oli tyytyväinen vastaukseen.

Kun syksy tuo eteemme monenlaisia taakkoja ja pimeyttä, on ihana muistaa, että meillä on varma toivo, että pääsemme kerran Jumalan kirkkauteen. Siitä saa suorastaan riemuita, vaikka ahdingonkin aikana.

