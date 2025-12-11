Hyvän joulun toivotukset

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 5

5.12. 2025

Terveiset Tokiosta

Lämmin syksy alkaa vähitellen kääntyä kohti talven viileyttä. Yölämpötila Tokiossa laskee muutamaan asteeseen, mutta päivällä aurinko lämmittää mukavasti. Ruskan väriloisto on ollut kaunista ja nyt se on hiipumassa. Pohjoisosissa puolestaan lumityöt ovat alkaneet.

Täällä valmistautuminen jouluun ja uuteen vuoteen on alkanut hyvissä ajoin, mikä näkyy kauppojen tavaravalikoimassa. Erityisesti tänä vuonna Japanin uuden vuoden viettoon liittyvät koristeet ovat olleet esillä aikaisin ja näyttävästi. Joulu on jäämässä uuden vuoden varjoon. Kuitenkin ihmisiä houkutellaan tekemään ostoksia jouluakin varten ja sitä kautta hankkimaan joulutunnelmaa.

Syksy on ollut työrintamalla vilkasta toiminnan aikaa. Jumalanpalveluksien ja piirien lisäksi on ollut mm. kokouksia, tapaamisia, taloudenhoitoa, artikkelien ja tervehdyksien kirjoittamista, monia käytännön tehtäviä. Vuoden viimeinen kuukausi on tuntunut tulevan yllättäen, vaikka jouluajan tapahtumien suunnittelua olemme tehneet hyvissä ajoin.

Jumalanpalveluselämä

Sunnuntain jumalanpalvelukset ovat koonneet pääasiassa vakioseurakuntalaisia. Muutamana sunnuntaina on ollut myös ensikertalaisia ei-kristittyjä. Joidenkin kanssa on ollut hyviä keskusteluja, ja seurakuntalaiset ovat olleet aktiivisesti kutsumassa heitä uudelleen. Harmillisesti heistä ei ole tullut vakiokävijöitä, mikä tietenkin aina herättää miettimään syytä. Toisaalta emme voi tehdä enempää kuin pitää esillä evankeliumin Sanaa ja jättää heidät Jumalan johdatukseen.

Vaikka emme ole saaneet uusia vakiokävijöitä jumalanpalvelukseen, olemme iloinneet seurakunnan aktiivisesta halusta oppia Raamatusta. Jumalanpalveluksien jälkeiset kahvihetket ovat olleet ”keidashetkiä”. Seurakuntalaiset ovat ottaneet Raamatun esille ja esittäneet kysymyksiä, joista on syntynyt vilkas keskustelu koko joukon kanssa. Uskomme näiden keskustelujen olevan jokaiselle merkittäviä hengellisen vahvistuksen ja kasvun kannalta. Kristittyjen tukeminen, yhteys ja vuorovaikutus on tärkeää. Toivomme tällaisen avoimuuden säilyvän.

Japanin lähetystyön ikuinen haaste

Japanissa evankeliumin vastaanottamisen haaste mietityttää aina. Viime aikoina kirkolle on tullut pari puhelua, jotka erityisesti ovat herättäneet pohtimaan japanilaisten mahdollisuutta ottaa vastaan kristinusko ja juurtua siinä. Ensimmäinen puhelu tuli mieheltä, joka käy kristillisen seurakunnan jumalanpalveluksessa. Hän kertoi käyvänsä myös shintolaisessa pyhäkössä sekä buddhalaisessa temppelissä rukoilemassa niissä palvottavia jumalia ja henkiä. Nyt miehellä oli herännyt kysymys, kuuleeko kristinuskon Jumala ihmisen rukousta, joka rukoilee kirkossa samalla tavalla kuin buddhalaisuuden ja shintolaisuuden jumalille . Hän kertoi seuranneensa Hiroakin saarnoja netissä, ja ne ovat tehneet häntä rauhattomaksi ja epävarmaksi, siitä, kuuleeko kristinuskon Jumala hänen rukoustaan. Hän halusi Hiroakilta varmuutta, mutta se ei ole mahdollista. Ainoa varmuus on rukoilla apua Jumalalta muista jumalista ja hengistä irrottautumiseksi. Hän varmasti kuulee!

Toinen soittaja oli entinen seurakuntalainen, joka oli jättänyt kristinuskon ja siirtynyt buddhalaisuuteen. Suomi-kirkon työmme alkuvuosina hän kirjoitti tästä muutoksesta Hiroakille. Nyt iäkkäänä hän kertoi alkaneensa miettimään omaa kuolemaa ja on alkanut seuraamaan Hiroakin saarnoja. Hän kertoi edelleen olevan buddhalainen, mutta saarnat ovat antaneet hänelle aihetta miettiä kuolemaa ja sen jälkeistä tilaa. Hiraoki kehotti häntä jatkamaan saarnojen seuraamista ja miettimään asioita sekä tarpeen tullen ottamaan yhteyttä.

Japanilaisille, vaikka ovat kristinuskolle myönteisiä, totuus ainoasta Jumalasta on vaikea asia. Ellei ole ainoata Jumalaa, ei tule kysymystä Jumalan tahdon rikkomisesta ja synnin sovittajasta. Hiroakin opetus ylösnousemuksesta on saattanut ärsyttää monia japanialisia, joilla on oma käsitys ikuisuudesta tai jotka eivät uskalla ajatella tämän elämän jälkeistä tilaa.

Erään seurakuntalaisen kristitty iäkäs äiti kuoli muutama viikko sitten. Olemme seurakuntana voineet yhdessä myötäelää, kun hän on avoimesti kertonut äidin kuolemasta ja hautajaisista. Seurakuntalaisella on syvä kiitollisuus äidistä, jonka kautta hänestäkin tuli kristitty. Hänen mukaansa äidin tie kristityksi on suurta Jumalan johdatusta. Äidin asuinalueella toimi Suomi-synodin perustama kirkko, jonka suomalaiset lähetit olivat aloittaneet. Myöhemmin Amerikasta saapui lähetystyöntekijäpariskunta vastaamaan seurakunnasta. Yllättäen pastori menehtyi vakavaan kulkutautiin, josta äiti kuuli radion uutisista. Uutisen kautta äiti sai tietää kirkosta ja pastorin yllättävä kuolema puhutteli. Äiti päätti lähteä katsomaan kirkkoa ja niin alkoi käydä jumalanpalveluksissa ja myöhemmin sai kasteen. Perheen isäkin kastettiin ja perheen lapset ovat kristittyjä. Jumalan johdatus on ihmeellistä!

Jouluun valmistautumista

Suomi-kirkon jouluajan tapahtumat alkoivat kahvilapäivästä juuri adventtia edeltävänä lauantaina. Tällä kertaa kutsuimme ihmisiä laulamaan yhdessä joululauluja ” Kauneimmat joululaulut” tapahtuman nimellä. Tapahtuman valmisteluihin osallistui käsityöpiiriin osallistuvia ei-kristittyjä naisia. Olen kiitollinen heidän useamman päivän kestäneestä valmistelusta. Leipominen ja muu valmistelu yhdessä oli kaikille mieluisaa. Kuitenkin näitä tapahtumia järjestettäessä joudumme välillä miettimään, onko kahvilapäivän järjestäminen vaivan arvoista, saammeko sitä kautta uusia jäseniä seurakuntaan. Tällä kertaa eräs auttamaan tulleista kertoi: ” Tulin Suomi-kirkkoon ensimmäisen kerran kahvilapäivään. En olisi muuten tiennyt tästä kirkosta enkä löytänyt tänne. Toivon, että kahvilapäivät jatkuvat.” Pieni asia, mutta tämäkin rohkaisee jatkamaan. Hänestä on myös tullut aktiivinen piiriin osallistuja. Tällä kertaa päivä oli vähän rauhallisempi, mutta hyviä kohtaamisia järjestyi monen kanssa. Hiroaki kertoi juuri uuden kirkkovuoden alkaessa kirkon vuosikalenterista ja tapahtumien merkityksestä. Tässä tuli monelle paljon uutta tietoa esim. mitä pääsiäinen ja helluntai tarkoittavat.

Adventin aika jatkuu vilkkaana ja kiinnostus piirejä kohtaan on aika suurta. Käsityöpiirissä on tehty olkitähtiä. Viikon päästä pidettävään ruokapiiriin pääsee jonotuslistalle. Lasten piiriin on tulossa mukava joukko ja vielä ehtii ilmoittautumaan. Jokaisen piirin keskiössä on joulun sanoma. Jouluajan ohjelma huipentuu seurakunnan joulujuhlaan ja aaton hartauteen.

” Kansa, joka pimeydessä vaeltaa näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa loistaa kirkkaus. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.” Jes. 9:1, 5

Siunattua adventin aikaa ja tulevaa Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Päivi, Hiroaki ja Essai

Rukousaiheita

•kiitetään seurakuntalaisten kanssa tehtävästä työstä

•kiitetään kaikista syksyn piireistä ja kohdatuista ihmisistä

•kiitetään mahdollisuudesta välittää joulun sanomaa

•siunaa kaikki jouluajan tilaisuudet, anna voimaa ja viisautta toteutuksiin

•siunaa kaikkia seurakuntalaisia ja heidän uskon elämää

•johdata seurakuntaan uusia, myös lapsiperheitä

•siunaa terveyttämme ja anna myös sopivasti lepoa

•Johannan ja Essain turvallisuuden puolesta

Tärkeä tieto!

Tämän vuoden joulukeräys on kohdennettu Japanin työhön. Tietoa tästä saat https://www.sley.fi/?cmplz-force-reload=1764935685140