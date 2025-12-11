Joulukuun terveiset!

Richard Ondichon lähettikirje 8/2025

10.12.2025

“Laula iloisesti, tytär Siion; huuda, Israel! Iloitse ja riemuitse kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem! Herra on ottanut pois sinua vastaan annetut tuomiot, hän on karkottanut vihollisesi. Israelin Kuningas, Herra, on sinun keskelläsi; sinun ei tarvitse enää koskaan pelätä pahaa.”

(Sefanja 3:14–15)

Rakkaat ystävät,

Kun astumme tähän siunattuun adventin aikaan, nämä Sefanjan sanat muistuttavat meitä siitä ilosta ja toivosta, joka meillä on Kristuksessa. Epävarmuuden ja koettelemusten keskelläkin Jumala on kanssamme. Hän on poistanut sen, mikä meitä vahingoittaisi, tyynnyttänyt pelkomme ja kutsuu meitä iloitsemaan, sillä Herra itse on meidän keskellämme.

Sana adventti tulee latinankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ”tulemista” tai ”saapumista”. Se on aika, jolloin juhlimme Kristuksen tuloa maailmaan lapsena Betlehemissä ja valmistaudumme sydämissämme Hänen luvattuun paluuseensa. Adventti alkaa neljä viikkoa ennen joulua ja johdattaa meitä pohdintaan, odotukseen ja toivoon. Tänä vuonna tämä aika on tullut nopeasti. Olemme jo adventin toisessa sunnuntaissa, ja silti täällä etelässä lunta ei ole vielä lainkaan. Siitä huolimatta kirkkovuoden rytmi muistuttaa meitä siitä, että Kristuksen tuleminen on varmaa vuodenajasta ja olosuhteista riippumatta. Adventti on siunattu odotuksen aika, joka täyttää sydämemme toivolla ja ilolla.

Viikoittain kokoonnumme erityisiin arki-illan adventtihartauksiin Paavalinkirkossa tai Helsingin Luther-kirkon kansainvälisessä seurakunnassa kuulemaan Jumalan sanaa ja laulamaan Kristuksen tulemisesta. Adventtikynttelikön neljä kynttilää symboloivat profetioita, Betlehemiä, paimenia ja enkeleitä. Adventtikalenterit, joissa on Raamatunkohtia ja hartauksia, auttavat meitä laskemaan päiviä ja valmistamaan sydämemme Vapahtajaa varten.

Adventti on hiljentymisen, parannuksen ja uskon aikaa. Tunnustamme tarpeemme Vapahtajalle, muistamme Jumalan lupaukset ja iloitsemme siitä, että Hän lähetti Poikansa jouluna. Juhlimme Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta pelastukseksemme ja odotamme Hänen paluutaan, jolloin Hän tekee kaiken uudeksi.

Tämä aika varjelee meitä myös ”joulukiireeltä” ja uupumukselta. Kun monet rientävät kohti joulua toivoen tuovansa valoa talven keskelle, adventti ohjaa meitä valmistautumaan merkityksellisellä tavalla. Jokainen sytyttämästämme kynttilästä muistuttaa meitä Kristuksessa kasvavasta toivosta. Viikko viikolta maailman Valo loistaa yhä kirkkaammin ja johdattaa meitä iloitsemaan Vapahtajasta, joka on tullut ja joka on tuleva uudelleen.

Viime sunnuntaina Luther-kirkon kansainvälisessä seurakunnassa saimme todistaa kahden lapsen kastetta kristilliseen uskoon. Se oli lämmin ja merkityksellinen hetki, joka muistutti meitä kaikkia omasta kasteestamme. Tässä odotuksen ajassa nämä kasteet näyttävät kauniisti, kuinka Kristus jatkaa tulemista kansansa luo – veden ja Sanan kautta – ja ottaa meidät omikseen.

Samalla marraskuu toi mukanaan raskaita haasteita. Viisi seurakuntani jäsentä karkotettiin Irakiin, vaikka he valittivat aina korkeimpaan oikeuteen asti. Kiitän Jumalaa siitä, että sain opettaa ja kastaa heidät ennen kuin heidät vietiin pois. Koordinoin myös Pohjois-Irakissa toimivan pastori Omarin kanssa heidän vastaanottamisestaan ja tukemisestaan, sillä he eivät voi palata perheidensä luo, jotka pitävät heitä nyt pettureina. Pastori Omar on armollisesti huolehtinut muista samankaltaisissa tilanteissa olevista, ja hän jatkaa näiden vainoa kohtaavien veljien tukemista. Adventin aikana muistamme heitä erityisesti rukouksissa ja luotamme siihen, että Kristus – Valo, joka loistaa pimeydessä – on heidän kanssaan myös nyt.

Joulupäivänä olemme kutsuneet seurakuntamme ulkopuolisia ihmisiä. Olemme saaneet vahvistuksen, että yli 70 henkilöä Sri Lankasta osallistuu joulupäivän jumalanpalvelukseen ja myös jouluateriaan. Vaikka emme mahdu kaikki alakertaan, osa saattaa jäädä kirkon sisäänkäynnin alueelle, jotta voimme järjestää tarjoilun molemmissa kerroksissa. Sri Lankasta kotoisin olevan veljemme Krishanin kontaktien avulla olemme tutustuneet joihinkin buddhalaisiin, ja haluamme olla aktiivisia evankelioinnissa.

Haluan myös käyttää tämän tilaisuuden kiittääkseni teitä sydämellisesti rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne koko vuoden 2025 ajan. Odotan innolla palvelutyön jatkamista tulevana vuonna 2026 ja rukoilen, että saisin kasvaa entistä keskittyneemmäksi, uskollisemmaksi ja ahkerammaksi kaikessa, mihin Jumala minut kutsuu.

Kristuksessa pysyen, Hänen palvelijanaan ja teidän palvelijananne,

Richard