Kotimatkalla kulkeissamme

Ken Takakin lähettikirje 1/2026

5.2.2026

UT:n kaikkien kirjojen selitykset on nyt käännetty japaniksi

Sleyn pastori Pasi Hujasen Matteuksen evankeliumin luentojen japaninkielisen käännökseni on vihdoin valmistunut. Olen editoiden kääntänyt japaniksi Sleyn raamattuselityksiä kaikista Uuden testamentin kirjoista. Ne ovat Bible Toolboxissa, joka on Sleyn ylläpitämä monikielinen raamattuopetussivusto internetissä.

Joitakin tilastotietoja työstäni vuodelta 2025

Blogit: Pidin blogeja luterilaisen sanoman levittämistä varten. Alla on vuoden 2025 tilastotiedot (suluissa on vuoden 2024 vastaavat tiedot).

– ”Luterilainen opetus”: Aiemmin kääntämiäni Sleyn opettajien raamattuluentoja tarkistettuina ja korjattuina; julkaisukerta: 25 (30), kävijämäärä: 16,4 t (5,64 t); Vuonna 2025 julkaisemani tekstit: Pasi Hujasen luentoja 1. ja 2. Timoteuskirjeistä

– “Luterilainen rukous”: Hartauskirjan ”Voimattomalle Voimaa” tekstejä; julkaisukerta: 32 (26), kävijämäärä: 15,5 t (5,19 t)

– ”Luterilainen saarna”: Ev.-lut. Suomi-kirkon pastori Hiroaki Yoshimuran vuoden 2025 saarnoja; julkaisukerta: 28 (26), kävijämäärä: 10,1 t (4,71 t)

Bible Toolbox: Bible Toolboxin koordinaattori, Sleyn Japanin-lähetystyöntekijä Tiina Latva- Raskulta sain seuraavan tiedon: Vuonna 2025 Bible Toolboxissa kävi Japanista 37 435 aktiivista käyttäjää (mikä on 55% Bible Toolboxin käyttäjistä). Lisäksi japaninkielisiä sivuja luettiin muualtakin päin maailmaa. Hän laskeskeli yhteen yksittäisten sivujen käyntimääristä ja arvioi, että japaninkielisiä sivuja katsottiin vuonna 2026 yhteensä noin 64 000 kertaa. Koko Bible Toolboxin luetuin osio oli vuonna 2026 japaninkielinen Ilmestyskirjan lukuopas.

Vanhat YouTube-videot

Olen ollut Sleyn osa-aikaisena työntekijänä kohta 20 vuotta. Työn sisältöni on vaihdellut vuosien myötä mutta keskeinen työkuvani on ollut aina sama: Luterilaisen raamattuopetuksen kääntäminen ja levittäminen internetin kautta. Silloin kun alotin tätä työtä v. 2006, esimerkiksi Youtube oli vasta alkuvaiheessa. Kuvasin mm. Karkun tapahtumia ja Evankeliumijuhlia, digitalisoin Sleyn vanhoja lähetysaiheisia videoita ja julkaisin Sleyltä luvan saaneena yksityishenkilönä YouTubessa (v. 2008 – 2015) nimikkeellä ”Luterilainen lähetystyö Japanissa ja Afrikassa”. Ne ovat vanhoja videoita. Silloin kun niitä tehtiin, ei vielä ollut nykypäivän sääntöjä esim. sitä, että ihmisten (erityisesti lasten) kasvoja ei saisi kuvata. Kanavaani on katsottu noin 22 300 kertaa.

Terveydestäni ja Japanin matkasta

Jalkani isovarpaan pitkälle edennyt rustovaurio kipeytyi pahasti viime aikoina. Fysioterapeutin suosituksesta ostin vaelluskengät, joissa on erittäin kovat pohjat. Nyt pystyn kävelemään melkein kivutta. Monet terveystutkimukset ovat tulossa tänä keväänä. Osa niistä pitää siirtää myöhemmäksi koska matkustamme kohta Japaniin kolmeksi viikoksi. Tulemme takaisin kuopuksemme kanssa, jonka puolen vuoden opiskelu Japanissa päättyy helmikuussa. Viimeksi olemme käyneet siellä 6 vuotta sitten. Monien vaivojen kanssa matkustaminen ei ole innostavaa mutta teen vielä tämän kerran Japanin matkan. Olisin kiitollinen, jos rukoilisitte tämän matkan puolesta.

Kiitos- ja esirukousaiheita

– Kiitos esirukouksesta käännöstyöni, terveyteni, ja perheeni puolesta.

– Japanin matkallemme Jumalan varjelusta ja johdatusta.

– Japanissa opiskeleva kuopuksemme varjelutuisi mm. allergioista.

– Kiitos teille, lähetystyön ystäville, ”etäyhteistyöstä” Jumalan lähetyksen asialla.

Lähetysterveisin, Ken Takaki (高木賢)