Hiekkapölyä ja iloisia jälleennäkemisiä

Maikki Ochiengin lähettikirje 2/2026

2.2.2026

Yksi vuoden odotetuimmista työmatkoista on vierailu paimentolaisalueelle noin 700km päähän Kisumusta. Tähän matkaan tulee valmistautua hyvin, sillä alue on hyvin haastavaa, kuivaa ja kuumaa. Mukaan pakataan ruokaa ja juomavettä sekä perheille jaettavat tavarat. Tärkeätä on myös dieselkanisteri, sillä alueella ei ole huoltoasemia. Tällä kertaa myös auton jäähdytinneste tuli tarpeeseen, onneksi sitä oli pakattuna mukaan. Pihamme porttivahti on jo kolmena vuotena auttanut minua pakkaamaan auton vastaavaa reissua varten ja tälläkin kertaa pakkaaminen oli melkoinen palapeli, jotta kaikki saatiin mahtumaan mukaan.

Ensimmäisenä päivänä ajoin Kisumusta Isiolo nimiseen kaupunkiin orpotyönjohtaja Mollyn ja kirjanpitäjä Georginan kanssa. Matka on 444km, ajoaikaa taukoineen kului 11 tuntia. Isiolossa tapasimme alueen piispan ja projekteista vastaavan pastorin. Heidän kanssaan jatkoimme yön levon jälkeen matkaa kohti Tirrimin kylää, jossa kuusi orpotyön tukemaan lasta käyvät koulua kahdessa eri koulussa. Oli hienoa tavata tukemamme nuoret ja koulujen rehtorit. Lapset ilahtuivat vierailusta sekä saamistaan koulutarvikkeista. Olemme löytäneet myös muutaman paikallisen yrityksen, jotka ovat lahjoittaneet tavaroita tällä erityisellä alueella jaettavaksi. Tästä olemme kiitollisia.

Kotikäyntejä

Seuraavana päivänä saimme vierailla kaikkien yhdeksän tuen piirissä olevan lapsen kodissa kolmessa eri kylässä ja tavata loput kolme tukemaamme lasta. Perheet asuvat yläpuolella olevan kuvan tyylisissä manyatta nimisissä kodeissa (kuva alkuperäisessä kirjeessä: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/02/marja-ochiengin-lahettikirje-helmikuu-2026. ) Saimme rukoilla jokaisessa kodissa perheen puolesta ja tämän jälkeen vaihtaa kuulumisia. Oli ollut sairautta, kuivuutta, surua, mutta myös ilon aiheita. Valitettavasti näillä alueilla hyeenat ja norsut ovat aiheuttaneet monenlaista harmia ja pelkoa. Muistetaan näitä koteja erityisesti rukouksissamme. Lämmin kiitos jälleen kaikesta tuesta työllemme Keniassa. Tukesi mahdollistaa Sleyn tekemän lähetystyön Keniassa, mm. työn tällä erityisen haastavalla alueella. Iloitsen siitä, että voimme tukea näitä yhdeksää lasta ja mahdollistaa sen, että he saavat käydä koulua. Siunausta helmikuun päiviin!

Terveisin,

Maikki

“Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme.” Ap.t 17:27-28

Rukousaiheita

paimentolaisalueen perheet

orpolapsityön lapset ja heidän huoltajansa sekä työntekijätiimi

Credo-ohjelman tytöt ja diakoniatyöntekijä

kiitetään kaikista Kenian työalueen tukijoista

varjelusta liikenteessä

Sley sekä yhteistyökirkkomme ELCK

Kiitos rukouksistasi!