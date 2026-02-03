Jumala siunaa työnsä

Sokkien lähettikirje 1

30.1.2026

Terveisiä Ugandasta! Tammikuun kovat helteet ovat pitäneet meidät päivän kuumimpaan aikaan sisätiloissa, vaikka sisälläkin mittari on noussut 30 asteeseen. Myös yöt ovat olleet tavanomaista lämpimämpiä, sillä illalla laskeutunut pilvipeite on estänyt maan viilenemisen yön aikana. Tavallisesti kovilla helteillä yöt saattavat olla jopa kylmiä. Satokauden loppu ja hellejakso haastavat monin tavoin ihmisten arkea. Mitään ei voi vielä kasvattaa mutta edelliset varastot alkavat kulua loppuun. Sateita saadaan odottaa kuitenkin vielä pitkälle helmikuulle, minkä jälkeen mangopuiden sato kypsyy nopeasti.

Tammikuun puolivälissä Ugandassa käytiin presidentinvaalit, minkä aikana ihmisiä oli ohjeistettu käymään äänestämässä ja välttämään tarpeetonta liikkumista kadulla. Myös internetin käyttöä rajoitettiin, sillä valtio sanoi haluavansa ehkäistä valheellisen tiedon leviämistä verkossa. Gulu olikin muutaman päivän hyvin hiljainen, kun ihmiset odottivat tuloksia. Odotusten mukaisesti 40 vuotta istunut presidentti Yoweri Museveni jatkaa vallassa. Tämä aiheutti muutamaksi päiväksi protesteja pääkaupunkiseudulla Kampalassa, missä toisten ehdokkaiden kannatus oli vahvempaa kuin muualla. Moni kuitenkin luottaa siihen, että presidentti saa ylläpidettyä rauhaa niinkuin tähänkin asti. Kiitämme Jumalaa siitä, että vaaliaika sujui ilman suurempia ongelmia!

Työtä Palabekissa

Hellejakso on tuntunut myös Palabekissa. Ojanreunoja ja peltoja on poltettu paljon, millä halutaan ehkäistä hallitsemattoman tulen leviämistä kuivalla heinikolla. Samalla valmistetaan peltoja tulevaan viljelykauteen. Ihmiset myös kokevat olonsa sairaaksi; he kärsivät päänsärystä ja heikotuksesta, sillä riittävä veden saanti on haaste. Sitä varten voi joutua kulkemaan pitkänkin matkan kaivolle, ellei ole varaa maksaa moottoripyörää kuljettamaan vettä. Joulupäivän jumalanpalveluksessa, missä oli tavallista enemmän väkeä, kuoroesityksiä ja tanssia, hikoilimme kaikki urakalla. Kirkon viereen on saatu lahjoitusten avulla vedettyä vesiputki läheisestä jokivesipumpusta, mikä osoittautui suureksi siunaukseksi!

On ollut hienoa nähdä, miten yhteisö on kasvanut ja voimistunut vuosien aikana monista haasteista huolimatta. Tällä hetkellä Palabekissa on viisi aktiivista evankelistaa, ja he ovat alkaneet suunnitella toisen seurakunnan aloittamista kauemmalle asuinalueelle, missä kaksi evankelistoista asuu ja missä moni on ilman seurakuntayhteyttä.

Palabekissa ei ole koskaan ollut omaa pastoria, minkä vuoksi meidät alun perin nimettiin kehittämään siellä myös seurakuntatyötä, vaikka päätyömme on kouluttaa kirkon vastuunkantajia.

Nyt olemme kuitenkin iloisia siitä, että Palabekissa aiemmin työskennellyt vanhempi evankelista Mark on saanut lähetyksen tuella teologiset opintonsa valmiiksi Matongon seminaarissa Keniassa. Hän suorittaa tällä hetkellä harjoitteluvuottaan loppuun, minkä jälkeen hänet vihitään pastorin tehtävään. Rukoilemme hänen puolestaan, kun hän valmistautuu seurakunnan paimenen virkaan.

Uudet raamatturyhmät

Joulu-tammikuussa on aloitettu useammassa pakolaisseurakunnassa uusia Ambassadorraamatturyhmiä, joita elokuun lopussa valmistuneet raamattuopettajat ovat vetäneet. On ollut hienoa kuulla sekä opettajiemme, että uusien oppilaiden innosta. Raamatturyhmät on aloitettu Länsi-Niilin seurakunnissa Morobissa ja Pasussa, sekä rajan toisella puolella Etelä-Sudanissa, Kajo Keji kylässä. Lisäksi Bweyalessa aloitti tällä viikolla 15 opiskelijan joukko intensiiviopetuksena.

Moni koulutuksessa mukana oleva on lukioikäisiä nuoria, mutta myös perheenäitejä ja muista seurakunnista tulleita on halunnut liittyä joukkoon. Pastorimme Morobissa ja Bweyalessa ovat kehuneet uusia opettajia, joista moni on vasta itsekin lukiossa, ja miten hyvin he ovat saaneet oppilaat motivoitumaan. Rovasti Thomas sanoi, että kirkko tarvitsee juuri tämänkaltaisia uskollisia seurakunnanpalvelijoita, jotka ovat valmiina opettamaan Jumalan sanaa.

Samoin Morobissa oleva pastori Otti on ollut hyvin ylpeä opettajien työstä ja sitoutuneisuudesta. Myös opiskelijat ovat seuranneet opetusta keskittyneesti. He ovat kokeneet oppineensa paljon uutta erityisesti Raamatun tarinoiden tulkinnasta. Lisäksi monipuoliset opetusmenetelmät ovat helpottaneet oppimista. Eräs perheenäiti oli innoissaan siitä, miten hän muisti Raamatun kertomuksen hyvin osallistuttuaan siitä tehtyyn näytelmään. Moni on jo sanonut, että haluaa käydä koko koulutuksen loppuun ja valmistua itsekin raamattuopettajaksi.

Jumalan sana leviää

Olemme kokeneet suurta rohkaisua, kun olemme seuranneet raamatturyhmien alkua. Tiedämme, että pakolaisalueiden tilanne ei ole tällä hetkellä lainkaan helppo, eikä sitä helpota kotimaassa olevat levottomuudet ja kohtalokkaaksi kehittynyt inflaatio. Tämän seurauksena Etelä-Sudanissa työskentely on muuttunut yhä haastavammaksi, ja pakolaisalueilla asuvien perheiden varallisuus on sitä myötä entistä heikompi.

Kaikesta huolimatta ihmisillä on palava halu kuulla Jumalan sanaa. Evankeliumin leviäminen tällaisten haasteiden keskellä ei voi olla ihmisen aikaansaannosta, vaan Pyhän Hengen vaikutusta.

Olemme saaneet olla pienenä palasena Jumalan työssä kouluttamassa kirkolle opettajia. He ovat nyt itse niitä, jotka auttavat toisia oppimaan pelastavan sanoman rakastavasta Taivaan isästä, joka lähetti poikansa tähän maailmaan antamaan henkensä meidän puolestamme. Rukoilemme, että Jumala siunaa ja moninkertaistaa tämän sadon!

“Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.”

(Kol. 3:23)

Terveisin

Anna ja Taisto Sokka

Rukousaiheita