Vuosi vaihtui Bweyalessa

Kirjeitä Heikkilöiltä 29.1.2026

1/2026

“Voidaanko me kaikki oikeasti tulla teille kylään? Sitten kun me tullaan, voidaanko soittaa ja laulaa yhdessä?”

Mikä voisikaan olla suurempi ilo ja kunnia, kun saada olohuone täyteen Betlehemin seurakunnan nuoria! Koti ei ollut koskaan ollut niin täynnä, mutta kaikille löytyi paikka istua. Nuorten ollessa matkalla, me kipaistiin vielä nopeasti naapuriin lainaamaan lisää lautasia, koska “eihän haittaa, että meitä tulee sittenkin enemmän kun oltiin ilmoitettu?”. Ei todellakaan haittaa, mutta meidän astiat vaan loppui kesken.

Koti täynnä nauravia ja laulavia nuoria on ehkä yksi parhaista jutuista. Syötiin, laulettiin, luettiin Raamattua ja vietettiin aikaa yhdessä. Ei huono tapa aloittaa uutta vuotta.

Hyvää uutta vuotta 2026 myös sinulle rakas lukija! Missä merkeissä sinun vuotesi on alkanut? Toivottavasti kaikki on hyvin. Ihanaa jatkaa taas seuraavaan vuoteen yhdessä. Ihanko oikeasti ollaan tehty tätä matkaa yhdessä jo lokakuusta 2023 alkaen ja nyt ollaan vuodessa 2026!?❤️

Me palailtiin Palabekin ja Länsi-Niilin koulutusreissulta kotiin juuri ennen joulua ja sitten vietettiin joulu ja uusi vuosi täällä Bweyalessa lähinnä seurakuntalaisten kanssa. Välipäivinä ja vuodenvaihteen jälkeen yritettiin mekin vähän lepäillä.

Palataan tässä kirjeessä kuitenkin vielä hetkeksi loppuvuoden tunnelmiin!

Palapek, Bidibidi, Idiwa & Pasu

Marraskuussa Lauri sairastui ja jouduimme laittamaan loppuvuoden aikatauluja uusiksi. Jännitimme, ehdimmekö käymään sekä Palabekissa että Länsi-Niilin seurakunnissa, mutta iloksemme kaikki lopulta järjestyi parhain päin! Kiitos kaikista rukouksista.

Seurakunnissa vierailu on työmme suurin ilo. Ihmisten kohtaaminen ja yhdessä vietetty aika on se, mikä auttaa jaksamaan myös kaikki työn ja vieraassa maassa asumisen vaikeat puolet.

Reissumme alkoi kokouksista Gulussa ja sieltä jatkoimme matkaamme Palabekiin. Viime vierailusta siellä oli kulunut jo aivan liian kauan, koska kaksi aikaisempaa vierailua peruuntui sairastelujen takia. Ehdimme nyt viettää 3 päivää yhdessä ja saimme mm. nähdäituksia kertomuksista Raamatun nuorista.

Palabekista jatkoimme matkaamme meistä kaikista kaukaisimmalle pakolaisasutusalueelle, Bidibidiin. Siellä erityisesti mieleen jäi se, kuinka ihanasti eri-ikäiset kristityt olivat yhdessä ja auttoivat toinen toisiaan. Teimme jokaiselle oman ristikaulakorun ja sydäntä lämmitti, kun isoäidit ja nuoret tekivät korujaan yhdessä. Jos oma näkö ei riittänyt lapsenlapset ja muut nuoret auttoivat isoäitejä. ❤️

Bidibidin jälkeen matka jatkui vielä Palorinyaan, jossa vietimme päivän Idiwassa Idiwan ja Dongon seurakuntalaisten kanssa ja toisen päivän Pasussa Pasun ja Odrajin seurakuntalaisten kanssa. Myös näissä seurakunnissa tunnelma oli niin lämmin. Jos me onnistummekin opettamaan jotain hyödyllistä seurakuntalaisille, opimme itse heiltä vielä tosi paljon enemmän.

Uusi vuosi ja uudet kujeet

Tammikuu toi mukanaan uuden työmuodon nuorisotyöhön! Lauri aloitti kerran viikossa kokoontuvan nuorten johtajien koulutuksen Bweyalen ja Betlehemin nuorten kanssa. Tarkoituksena on pilotoida koulutusmateriaaleja niin, että tulevaisuudessa olisi mahdollista järjestää koulutusta nuorisotyöstä kaikille johtaville nuorillemme olivat he sitten Sudanissa, Etelä-Sudanissa, Keniassa, Etiopiassa tai täällä Ugandassa. Kurssille ilmoittautui 26 aktiivista nuorta. Kiitos, jos muistat nuoria ja tätä koulutusta.

Me myös toivotaan ja rukoillaan kaikkea hyvää sinulle alkaneeseen vuoteen. Jatketaanhan yhteistä työtä ja kuulumisten vaihtamista.

Siunattua alkanutta vuotta!

❤️:llä Paula ja Lauri

Rukousaiheita

Kiitos joulukuun koulutuksista Palabekissa ja Länsi-Niilillä.

Siunaa pian kouluun palaavia lapsia ja nuoria. Kiitos loma-ajasta!

Rauhaa Etelä-Sudaniin ja Sudaniin.

Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

Kiitos kaikesta tuesta työllemme. Kiitos taloudellisesta tuesta joulukuun koulutuksiin!

Viisautta meille tehdä työmme parhaalla mahdollisella tavalla Jumalan kunniaksi.

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/01/heikkiloiden-lahettikirje-tammikuu-2026