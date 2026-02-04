Lämpäaallossa

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 2/2026

2.2.2026

Terveiset helteisestä Kisumusta! Kuuma ja kuiva säärintama on todellakin palannut takaisin. Jopa siinä määrin, että tiedotusvälineissä on varoitettu lämpäaallosta ja ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa päivän kuumimpaan aikaan eli kello 11 ja 16 välisenä aikana. Sääsovelluksien mukaan uv-säteily on useimpina päivinä äärimmäistä, joten varoittelu ei ole turhaa. Toki tammi-maaliskuu on perinteisestikin ollut kuivaa ja kuumaa vuodenaikaa, mutta jotenkin tällä kertaa aurinko tuntuu erityisen paahtavalta.

Raportit valmiiksi

Tammikuu hujahti ohi melko hektisesti. Vuoden alku toi jälleen mukanaa erilaisten raporttien kirjoittamista sekä tilinpäätösten valmistelua tilintarkastajaa varten. Onneksi kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan voimme hyödyntää ammattilaisten osaamista. Silti lopullinen vastuu asiakirjoista ja tietojen oikeellisuudesta on meillä. Vielä on edessä muutamia työtehtäviä näihin liittyen ennenkuin voin laittaa viime vuoden asiat arkistoon ja keskittyä täysillä kuluvan vuoden töihin ja toimiin.

Lukukausi käyntiin

Matongossa alkoi uusi lukukausi kaksi viikkoa sitten. Itsekin olen jälleen päässyt opetushommiin, kun aloittelimme opiskelijoiden kanssa kahta eri kurssia. Tapaan kaikki uudet opiskelijat vain yhden kurssin merkeissä, ja nyt tuo kurssi on poikkeuksellisesti näin kevätlukukaudella. Uusi porukka vaikuttaa aktiiviselta ja innokkaalta osallistumaan, joten odotan tulevia tunteja innolla. Myös vanhojen tuttujen diakoniatyönopiskelijoiden kanssa jatkoimme yhteistä matkaa. Tällä kertaa opetettavanani on osa kurssista, joka koostuu sekä ravitsemukseen että käsitöihin liittyvistä tunneista. Opetan käsityöosuutta, jossa opiskelijat valmistavat stoolia pappien käyttöön. Tämä kurssi oli jonkin aikaa toisen opettajan vastuulla, mutta nyt on taas ilo päästä yhden suosikkiaiheeni eli käsitöiden pariin. Kurssi osuu myös lähimmäksi omaa koulutustaustaani, joten siksikin on mukavaa saada hyödyntää omaa osaamista jälleen täysipainoisemmin.

Uskolliset tukijat

Edellisessä kirjeessäni kiittelinkin jo kaikkia teitä, hyvät lähettäjäni, saamastani tuesta. Rukouksenne, taloudellinen tukenne ja tekemänne työ lähetyksen hyväksi ovat kaikki yhtä arvokkaita. Yllä olevassa kuvassa näkyy henkilökohtaisen kannattajarenkaani keräämä tuki parin viime vuoden ajalta. Upeata nähdä, että edelleen löytyy teitä, joiden on mahdollista tukea työtäni taloudellisesti. Kiitos myös kaikkiin kymmeneen seurakuntaan, joiden nimikkolähettinä saan olla. Jatketaan yhteistä työtä rukoillen!

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Lähetysterveisin, Virpi

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos uskollisista lähettäjistä

Anna terveyttä Matongon opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle

Varjele liikenteessä

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

