Vauhdilla käyntiin

Kirsi Vimparin lähettikirje 1/2026

2.2.2026

Joinain vuosina tammikuu on kestänyt noin 750 päivää (tai ainakin tuntunut siltä), mutta tänä vuonna se on suorastaan lentänyt eteenpäin. Niin paljon on riittänyt tekemistä ja menemistä, että en ole ehtinyt syventyä tavallisessa määrin kurjaan säähän, pimeyteen ja muuhun yleiseen tammikuiseen asiaan. Loppiaisena oli jo yksi hieno tilanne, kun pääsin Puhjan seurakuntaan pitämään pyhäkoulua. Kuvan täytetty tähtipipari on sieltä, koska muita kuvia en oikein edes ehtinyt ottaa. Ja sikäli keliaakikkona myös huomionarvoinen, että tuossa seurakunnassa ystävät huolehtivat myös minulle asioita Ja koska olen tottunut jäämään ilman ja olemaan omissa eväissä, hämmästyin iloisesti (myös siksi, koska taikinat ovat erityinen haaste löytää Virosta gluteenittomana). Mutta olipa iloinen sitä tehdä ja syödä!

Ensimmäinen nuorisotyön tapaaminen

Joulukuussa sain aloitella Valgan rovastikunnan nuorisotyön koordinoimista valmisteluin ja yhteyksin papistoon ja muutamaan vapaaehtoiseen, ja Puhjassa loppiaisena teimme pyhäkoulun ja messun jälkeen seuranneen joulujuhlan päälle vielä ensimmäisen kokoontumisen, joka sisälsi jo hieman koulutustakin. Nõon seurakunnassa aloitettiin syksyllä säännöllinen nuorisotyö, ja nyt on muutama vapaaehtoinen jotka kenties voisivat aloittaa nuortenillat Elvassa ja Otepäällä. Muistakaa näitä seurakuntia ja nuoria rukouksin!

Opiskelijatyö murroksessa

Kansainvälinen opiskelijatyön kattojärjestömme IFES Europe järjestää tammikuussa konsultoinnin, jonne lähdimme kolmestaan yhden hallituksen jäsenen ja vapaaehtoisen kanssa, minä edustin työntekijöitä pääsihteerin roolistani käsin.

Oli tärkeä pysähtyä tilanteen ja reaaliteettien äärelle, ja samalla tulla rohkaistuksi kansainvälisesti ystävien ja kolleegoiden puolelta. Ja ennen kaikkea Jumalan puolelta, koska näissä yhteyksissä ja tilanteissa jakaminen ei vain ihmisten kesken vaan myös Jumalan kanssa. Saimme rohkaisua, tukea, iloa ja lämpöä yhteydestä Jeesuksessa, viisaita sanoja ja vertaiskokemuksia. Tärkeä osa on myös sillä, että saimme kuulla miten muissa maissa menee, ja vähän myös uusia ideoita mukaan opiskelijatyöhön.

Kulttuurien iltaan varauduimme asiallisesti Viron lipuilla ja lentokonekelpoisilla herkuilla. Keskellä EEÜÜn hallituksen jäsen Helina Voogne ja oikeassa reunassa Tarton opiskelijaporukan aktiivi Kaspar Raud.

Ja tämän yhteisen reissun jälkimainingeista tuli erittäin hyvä uutinen! Yhteinen hyödyllinen aika Varsovassa mahdollisti sen, että Helina vastasi kyllä kysymykseen voisiko hän ottaa EEÜÜn pääsihteerin tehtävän vastaan. Tämä ei ole suuri ilouutinen vain minulle, koska saan antaa tämän suuren kokonaisuuden sisältävän tehtävän eteenpäin, vaan todlellinen ilouutinen niin koko yhdistyksellemme kuin Viron opiskelijakentälle. Helina on erittäin pätevä ja monin hyvin lahjoin varustettu hoitamaan tätä tehtävää.

Leirielämän pyörteitä

Tammi-helmikuun vaihteessa järjestettiin perinteinen nuortenleiri Talvepäevad Põltsamaalla. Tätä olin mukana valmistelemassa tiimissä myös jo etukäteen, ja olikin hieno nähdä alusta loppuun saakka koko prosessi. Leirin teemaksi päätyi “Piibel” eli ihan puhtaasti Raamattu. Ja monesta näkökulmasta olimmekin teeman äärellä viikonlopun aikana..

Yksi hienoimmista palautteista tuli yhdeltä viime syksynä uutena seurakunnan nuortenporukkaan tulleelta nuorelta, kun sunnuntaina oli viimeiset pakkaukset menossa. “En haluaisi lähteä täältä pois, kun täällä on ollut niin ihanaa!”

Yhteiset leirit ovat välillä myös niitä paikkoja, joissa Jumala hoitaa myös meitä työntekijöitä erityisellä tavalla. Tällä kertaa itselle siinä tehtävässä oli lauantain ylistyksen ilta, jossa housebändin johdolla saimme olla yhdessä Jumalan edessä. Lina Sandellin runoilema laulu “Risti vain” (löytyy esim. Siionin kanteleesta numerolla 137) on käännetty myös viroksi, ja tämä “Üksnes rist” oli hoitamassa minua niin lauantain illassa kuin sunnuntain jumalanpalveluksen viimeisenä lauluna.

Otin mukaan myös uudet lähetystyöntekijämme Haaponiemet, ja heilläkin leireily sujui aivan mallikkaasti. He elävät läpi nyt lähetystyön alkuvaihetta, vaikka kielikoulu onkin jo loppusuoralla. Paljon on selvittämistä kaikessa, sopeutumista varsinkin siihen, että on tavallaan lapsen asemassa jopa opettelemassa puhumaan vieraalla kielellä. Mutta heillä on tutustuminen ja olostuminen seurakuntaan Nõossa sujunut hyvin, yhteistyö kirkkoherra ja lääninrovasti Mart Jaansonin kanssa on myös käynnistynyt mukavasti.

Kaikki nämä ovat isoja rukousvastauksia. Muistetaan heitäkin rukouksin, kielen oppiminen jatkuu intensiivisenä pitkään ja paljon tulee uutta ja tärkeää koko ajan vastaan!

Taloudesta ja muusta käytännöllisestä

Suuri kiitos kaikille tukeneille ja vaivaa nähneille, teidän tuellanne työskentelyni Viron lasten, nuorten ja opiskelijoiden parissa oli mahdollista! Yhdessä nimikkoseurakuntien tuen kanssa kokonaistuki renkaalle oli jälleen riittävä.

Kaikesta viime vuosien työskentelystä minulle on kertynyt turhan suuri varasto pitämättömiä vapaapäiviä, ja esimiehen aiheellisen puhuttelun jälkeen ja pohdintojen lopputuloksena pidän suurimman osan niistä yhtenäisenä vapaana pois nyt vuoden rauhallisimpana aikana helmimaaliskuussa. (Puhuttelu oli ystävällishenkinen ja parhaakseni 🙂

Vaikka nyt olisi erittäin hieno vaihe suoraan edetä monen nuorisotyön asian suhteen, olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta levähtää ja pysähtyä.

Erityisesti nuorisotyötä aloittelevat vapaaehtoiset olivat mielessäni, kun mietin miten järjestäisin poissa ollessani heille sopivaa tukea. Tämä järjestyi vanhan hyvän kollegan Liisan muodossa, ja jo

hyvin pian alkaa ensimmäinen Liisan nettikurssi “Raamatun opettamisen työkalupakki” seurakuntien vapaaehtoisille. Kiitos Liisalle tästäkin yhteistyöstä ja avusta!

Kenelle sinä kuulut?

”Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.” Jes.43:1

Tämä Jesajan kohta on ollut monelle ihmiselle tärkeä, myös minulle. Pyhä Kaikkivaltias Jumala, koko maailmankaikkeuden Luoja, näki oleelliseksi luoda myös sinut ja minut. Jokainen meistä oli ja on tarkoituksellinen. Tarkoituksella luotu, merkityksellä lunastettu, ja omalla nimellä kutsuttu. Pelkoon ei todellisuudessa ole aihetta, ja siihen on hyvä syy. Koska olet Jumalan oma, olet Hänen suojeluksessaan.

Rukousaiheita:

Valgan rovastikunnan ihmiset, erityisesti lapset ja nuoret, sekä vapaaehtoiset ja työntekijät

Opiskelijatyön yhdistyksen tilanne ja kehitys, Helinan pääsihteeriys ja työntekijät

Eliise ja Kristo sekä opiskelijat

helmi-maaliskuun sapattivapaa

lähettäjärengas ja työn tuki

terveys, jaksaminen ja vointi

Kiitos rukouksistasi!

Siunaavin terveisin

Kirsi

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/02/kirsi-vimparin-lahettikirje-helmikuu-2026