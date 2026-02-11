Ystäväksi kutsuttu

Poukkien lähetystervehdys 1/2026

9.2.2026

Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta (Joh. 15:13).

Ystävänpäivän kiitos

Erityisesti näin ystävänpäivän aikaan haluamme kiittää teitä, jotka olette uskollisesti tukeneet Japaniin suuntautuvaa lähetystyötämme! Olemme kiitollisia teistä, lähetystyön ystävät! Ilman teidän panostanne työmme ei olisi ollut mahdollista! Runsaan kymmenen vuoden aikana projektilähetteinä tekemiemme lähetysmatkojen lisäksi olemme pitäneet eri puolella Suomea noin 230 lähetystilaisuutta. Toisia teistä olemme tavanneet useammin, toisia harvemmin, mutta meitä on yhdistänyt yhteinen tehtävä ja yhteinen Ystävä! Tämä Ystävä, Jeesus, osoitti rakkauttaan pohjaan asti antamalla oman henkensä, jotta maailma saisi elää (Hepr. 6:51). Jeesus, joka kertoi etukäteen omasta kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan opetuslapsilleen, totesi: En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut. (Joh. 15:15.) Jeesus lähetti ystävänsä kertomaan sovituskuolemansa ja ylösnousemuksensa merkityksestä eteenpäin ystäväjoukkonsa laajentamiseksi!

Pitkäjänteistä valmistautumista

Jo vuosi sitten sovimme Sleyn lähetysosaston kanssa tulevasta lähetysmatkastamme. Kuten viime kirjeessä mainitsimme, viime vuonna matkaan ei ollut mahdollisuutta, joten ajankohdaksi sovittiin tämä vuoden kevät pääsiäisen tienoilla (26.3.-23.4.2026). Matkan valmistelut alkoivat kuitenkin saman tien, jolloin Martti varasi edulliset lentoliput Tokioon. Matkaa olemme pohjustaneet myös pitämällä lähetystyötä esillä sanoin, kuvin ja rukouksin vastuullamme olleissa messuissa ja tilaisuuksissa. Mukana matkavalmisteluissa on siis jälleen ollut iso lähetysystävien joukko. Ilman rukouksianne ja taloudellista tukeanne emme olisi tällekään matkalle lähdössä.

Aktiivinen valmistautumisemme alkoi vuoden alussa sähköpostin välityksellä vierailujen ja tehtävien sopimiseksi. Ajatustenvaihdon helpottamiseksi pidimme myös teams-neuvottelun Tokion Suomikirkosta vastaavien Päivi ja Hiroaki Yoshimurien kanssa. Tällä kertaa panoksemme suuntautuu pääasiassa juuri Suomi-kirkolle, joskin meillä on ilo vierailla huhtikuussa 70-vuoden taivaltaan juhlivassa Hongon kirkossakin. Nyt onkin sitten valmistelun alla musiikkia, saarnaa, opetusta ja Via Dolorosa -esitystä palmusunnuntain messua, suomen kielen piiriä, pitkäperjantain viikkomessua, lasten ruokapiiriä, pääsiäispäivän messua ja pääsiäisjuhlaa, avointa kahvilapäivää sekä Hongon seurakuntavierailua varten.

Viiden kilon postipaketti

Syksyn 2023 lähetysmatkalla teimme ikimuistoisen opetusvierailun suomalaisen lähetystyön tuloksena syntyneeseen Iidan seurakuntaan ja sen yhteydessä toimivaan päiväkotiin. Tuolloin siellä oli alkamassa uuden kirkkorakennuksen ja päiväkodin rakennustyöt entisen kirkon ja päiväkodin viereen. Viime vuonna saimme iloisen uutisen, että pitkään suunniteltu ja koronavuosien ynnä muiden yllättävien asioiden takia pitkäksi venähtänyt ja kustannuksiltaan kalliiksi noussut projekti oli saatu päätökseen. Omana pienenä onnittelunamme ja tervehdyksenä Suomesta lähetimme päiväkodin kahdellekymmenelleviidelle vanhimmalle lapselle Päivin valmistamat Pääsiäiskalenterit. Saimme paketin onneksi postiin heti helmikuun alussa, joten sen on mahdollista ehtiä perille ennen laskiaissunnuntaita. Pääsiäiskalenteri tarina alkaa nimittäin laskiaissunnuntaista ja etenee toiseen pääsiäispäivään.

Kohti pääsiäistä

Matkaan siunaamisemme on Hyvinkään Luther-talon messun yhteydessä sunnuntaina 22.3. klo 11. Tervetuloa mukaan! Matkaan lähdemme torstaina 26.3., päivänä, josta eräs lähetysystävä muistutti: ”Tuona päivänä nimipäiväkalenterissa lukee Manun, Mannen ja Immon lisäksi IMMANUEL.” Jumala meidän kanssamme! Mikä sen turvallisempaa! – Kun pääsemme matkalaukkujen

pakkaamisvaiheeseen, mukaan on tarkoitus sujauttaa myös suklaamunia. Kuvaahan pääsiäismuna sitä, että hauta ei voinut pidättää Jeesusta, vaan Hän nousi kuolleista synnin, Pahan ja kuoleman voittajana! Ovi taivaaseen, iankaikkiseen elämään, on auki kaikille Jeesuksen ystäville!!!

Siunattua paastonaikaa ja riemullista pääsiäistä toivottaen

Päivi & Martti

Kiitetään

– Japanin avoimista ovista lähetystyölle❣

– uskollisen lähetysystäväjoukon esirukouksista ja tuesta❣

– mahdollisuudesta valmistella uutta lähetysmatkaa❣

Rukoillaan

– johdatusta ja varjelusta tulevalle lähetysmatkallemme❣

– siunausta edessä oleviin kohtaamisiin ja tilaisuuksiin valmisteluineen ❣

– pääsiäissanoman avautumista lapsille ja heidän perheilleen, myös Pääsiäiskalenterien kautta ❣

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/02/poukkien-lahettikirje-helmikuu-2026