Innostusta Raamatusta

Liisa Rossin lähettikirje 2/2026

27.2.2026

Tämä viikko on ollut kovin sini-musta-valkoinen, sillä tiistaina juhlittiin Viron itsenäisyyspäivää. Kävin aamupäivällä Tarton tähtitornilla perinteisessä lippuseremoniassa ja muuten seurailin kotona historiadokumentteja sekä nettilähetysten kautta Tallinnasta lipunnostoa, paraatia sekä presidentin puhetta ja sitä seurannutta konserttiesitystä. Kättelyjonon katsomiseen ei mielenkiinto tällä kertaa riittänyt.

Työpäivät täynnä Raamattua

Viime viikolla aloitin uuden Raamatun opettamisen työkaluja -koulutuksen. Alkujaan ajatus kurssista lähti toiveesta saada seurakuntiin lisää raamatunopettajia, mutta koska kurssi on pilottikokeilu, odotin pientä ryhmää. Ilmoittautuneiden määrä kuitenkin yllätti ja osoitti, että tällaiselle koulutukselle on tarvetta erityisesti vapaaehtoisten nuorisotyöntekijöiden joukossa. Täällähän ei tuohon työhön ole ammattikoulutusta, vaan vapaaehtoisia tuetaan erilaisin koulutuspäivin. Monet kertoivat kaipaavansa lisää työkaluja Raamatun opettamiseen ja tarttuivat siksi iloiten tähän koulutusmahdollisuuteen.

Ensimmäisessä Teams-tapaamisessa oli mukana parikymmentä osallistujaa eri puolilta Viroa ja yksi ulkomailtakin, ja muutamat osallistuivat katsomalla luentotallenteen myöhemmin. Aloitimme puhumalla siitä, mikä Raamattu ylipäänsä on ja miksi sen opettaminen on kirkossa niin tärkeää. Kevään aikana syvennymme vielä Raamatun suureen ydinkertomukseen, pohdimme, mikä tekee opetuksesta ja opettamisesta hyvän, puhumme opetuksen valmistelusta, apumateriaaleista ja osallistujien aktivoimisesta sekä mietimme, millaisia eri lähestymistapoja on eri Raamatun kirjoihin ja teemoihin. Nuorisotyöhön ja raamattupiireihin liittyen tulevat myös omat tapaamisensa kurssin lopuksi. Kurssilaisten into ja motivaatio oppia välittyi jopa ruutujen välityksellä.

Tämä kuukausi on muutenkin sujunut tiiviisti raamattuopetuksen parissa. Viime viikolla Viljandin Paavalin seurakunnassa alkoi viisiosainen raamattukurssi apostoli Paavalista, jonka mukaan seurakuntakin on nimensä saanut. Myös Tarton Paavalissa pidän kevään aikana muutamia raamattuopetuksia – ensimmäiset vähemmän tunnetut Raamatun henkilöt pääsivät siellä esittäytymään eilen. Huomenna taas matkaan Pärnuun, jossa kerran kuussa syvennymme Kolossalaiskirjeeseen.

Talousnurkka

Talouden osalta vuosi on alkanut hienosti, sillä kuukauden kannatustavoite ylittyi. Summassa on mukana myös Kokkolan syntymäpäiväseuroissa kerätty kolehti, joten kiitos niin kaikille siellä lahjansa antaneille kuin teille, jotka säännöllisellä tuella tai muilla lahjoituksilla olette mahdollistamassa tämänkin vuoden työtä!

Varjoon jäänyt kaivojen kaivaja

Kevään Tarton raamattutuntien aiheeksi valitsin joukon Raamatun henkilöitä, joista harvemmin opetetaan, ensimmäisenä heistä Rebekan ja Iisakin. Vanhan testamentin patriarkoista Iisak on se, joka tuntuu jäävän isänsä Abrahamin ja poikansa Jaakobin varjoon. Perheessäkin hänen osansa saattoi olla jäädä topakamman vaimonsa varjoon. Tunnetuimmissa Iisak-kertomuksissa hän oli enemmin kohde kuin aktiivinen toimija, ja perinnöksi jälkipolville jäivät lähinnä monet kaivot.

Ehkä sinäkin joskus koet samaistuvasi Iisakkiin. Ympärilläsi tapahtuu asioita, mutta sinä et pääse juuri vaikuttamaan. Toiset saavuttavat suuria ja jättävät jälkeensä näkyviä tuloksia, ja sinusta tuntuu, että kaikki, mitä olet saanut aikaan, on muutama kaivo ja kasa vääriä valintoja – niistäkin Iisakilla oli kokemusta. Mutta Jumala ei unohtanut Iisakia. Tämä on meille paitsi yksi tärkeistä Messiaan ennakkokuvista, myös yksi välttämätön linkki siinä ketjussa, joka mahdollisti Jeesuksen syntymisen tähän maailmaan. Hänenkin pitkälti arkisen ja tasaisen elämänsä kautta Jumala vei hyvää suunnitelmaansa eteenpäin. Niin Hän tekee myös sinun elämäsi kanssa. Et tiedä, kuinka monet vielä saavatkaan juodakseen kaivamastasi kaivosta.

Rukousaiheita

Raamatun opettamisen koulutus ja osallistujat

Että raamattutunneilla opittu kantaisi kuulijoissa hyvää hedelmää

Lähetyskeskuksen työ

Opiskelijatyön työntekijät ja vapaaehtoisten joukko

Terveys ja riittävä lepo arjessa

Kiitos innostavasta työstä ja lähettäjistä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.