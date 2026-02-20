Haaponiemien lähettikirje 2/2026

19.2.2026

Kes on Jumal? – Kuka on Jumala? Kysymys oli Nõon nuortenillan aiheena tammikuussa. Nuorten kanssa tutkittiin yhdessä Raamatusta, kuka ja millainen Jumala on. Raamatun mukaan Jumala on esimerkiksi Luoja, Ainoa Jumala, Uskollinen, Kaikkivaltias, Isä, Pyhä ja Iankaikkinen. Raamatun Jumala on muun muassa muuttumaton, armollinen, rakastava, anteeksiantava, Rauhan Herra.

Tätä saamme olla opettamassa virolaisille nuorille. Kuka ja millainen Jumala heille on? Ovatko he jo oppineet tuntemaan Jumalan armahtavana Isänä, joka rakastaa heitä niin paljon, että Hän antoi oman Poikansa kuolemaan heidän puolestaan, jotta heillä olisi rauha Jumalan kanssa ja saisivat Jeesuksen sovitustyön tähden iankaikkisen elämän?

Nuortenillassa Kirsi haastatteli iltojen vastuuhenkilöä Airea sekä kahta nuorta ja kysyi heiltä, että miksi nuorteniltoja on tärkeä järjestää. Aire on nuorisotyöntekijä ja hänellä on nuoret sydämellään. Hän haluaa palvella Jumalaa antamalla omat lahjansa Jumalan käyttöön. Nuoret haluavat oppia lisää Jumalasta ja Jeesuksesta. He haluavat kutsua muita nuoria iltoihin mukaan ja uskomaan Jumalaan.

Eräs nuortenilloissa käyvä nuori onkin innokas jakamaan Jumalan Sanaa myös muille. Nuortenillan jälkeen hän juoksi vielä läheiselle bussipysäkille kiinnittämään sinne lappuja, joissa oli Raamatun lauseita. Eräs nuori on halunnut jokaisella kerralla rukoilla isoäitinsä uskoontulon puolesta. Otetaan myös me tämä rukouksiimme!

Starttipäiviltä vauhtia uuteen vuoteen

Tammikuun puolivälissä saatiin pitää yhteiset starttipäivät lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden kanssa (kuva alkuperäisessä kirjeessä: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/02/haaponiemien-lahettikirje-helmikuu-2026.) Pienissä ryhmissä jaoimme kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, miten opettaa Raamattua lapsille ja nuorille.

New Age – Parantaako vai myrkyttääkö se

hitaasti?

Tammikuun puolivälissä oli myös Tarton Paavalin kirkossa nuortenilta, jonne puhujavieraaksi oli kutsuttu kokemusasiantuntija, Kairi, joka oli itse ollut kymmeniä vuosia New Agen eli uushenkisyyden valheen pauloissa.

Nuoria oli illassa paikalla noin 60. He saivat kuulla uushenkisyyden valheellisuudesta ja sen vaaroista. Virossa uushenkisyys on levinnyt laajalle, usein maallisen median tukemana. Nykyään kuulemma lähes jokainen virolainen tuntee jonkun, joka etsii totuutta ja rakkautta vaarallisista ja vääristä paikoista. Erilaiset uushenkiset käytännöt saattavat vaikuttaa viattomilta, mutta niiden entiset harjoittajat tuntevat niiden todellisen luonteen.

Kairi oli itse opiskellut parantajaksi, hän käytti apunaan muun muassa enkeli- ja tarot-kortteja, horoskooppeja, unisieppareita, Buddhan ja muiden epäjumalien patsaita. Hän oli myös tutustunut reikiin ja harjoitti joogaa. Kaiken tämän keskellä hän luuli olevansa oikealla tiellä.

Jumalalla oli kuitenkin toinen suunnitelma ja kutsumus Kairille. Noin kymmenen vuotta sitten Kairi oli käynyt kristityllä hierojalla, joka oli rukoillut Kairin puolesta. Hän sai oppia tuntemaan todellisen Totuuden ja Rakkauden Jeesuksessa. Nyt Kairi kiertää puhumassa ja todistamassa uushenkisyyden valheesta ja vaaroista muun muassa ympäri Viroa.

Nuorten rukouspyyntöjä

Tammi-helmikuun vaihteessa pidettiin Talvepäevad, joka on Viron kirkon nuorten talvileiri. Siellä nuoret jättivät esirukouspyyntöjä, joissa pyydettiin, että myös omassa seurakunnassa alettaisiin järjestää nuorten iltoja ja pyydettiin löytämään ystäviksi muita uskovia nuoria. Otetaan nämäkin pyynnöt rukouksiin! Ohessa vielä talouskäppyrä tammikuulta 2026. Ole siunattu!

Rukousaiheita

voimia ja viisautta kielen opiskeluun

johdatusta kaikkiin kohtaamisiin

johdatusta ja viisautta kaikkiin työtehtäviin

Viron lapset ja nuoret

kiitos kaikista lähettäjistä ja tukijoista

Kiitos rukouksistasi!

Herran Sana ei tyhjänä palaa.

Jes. 55:6-11

Kirsi ja Rami