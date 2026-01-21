Rikollisesta kristityksi – Masan tarina

Masa M. on japanilainen kristitty, jonka tie kristityksi on erikoinen. Hän kasvoi perheessä, joka ei ollut mitenkään uskonnollinen. Hänen isänsä oli mukana lainvastaisessa toiminnassa ja kuului rikolliseen Yakuza-ryhmään.

Eräänä päivänä hänen isänsä pidätettiin. Samoihin aikoihin Masan vanhemmat erosivat toisistaan. Hänen äitinsä kääntyi kristityksi ja silloin hän kuuli ensimmäistä kertaa kristillisestä uskosta. Masa kertoo, ettei aluksi voinut uskoa asioihin, joita ei voinut silmillään nähdä.

Hän oli myös voimakkaasti kiintynyt rahaan, minkä hän arvelee olevan isänsä vaikutusta. Masalle oli tärkeää se miten muut näkivät hänet. Kun hän reputti yliopiston pääsykokeissa, hän ei tiennyt mitä tehdä. Silloin hänen ystävänsä kutsui hänet ryhmään, joka teki petoksia. Koska raha oli se mitä hän aina oli halunnut, hänestä tuli huijari.

Hän kertoo: – ”Äitini oli todella huolissaan minusta ja sanoi, että minun pitäisi mennä kirkkoon. Hän kutsui minua jatkuvasti niin innokkaasti, että en voinut kieltäytyä ja menin sinne muutaman kerran. Se ei kiinnostanut minua yhtään ja olin jumalanpalveluksessa hirveän tylsistynyt. Ajattelin aina, että tämä oli viimeinen kerta.

Kun olin 20-vuotias, menin taas kirkkoon äitini kanssa. Siellä oli amerikkalainen lähetystyöntekijänä. Hän tuli luokseni ja sanoi, että hän haluaa rukoilla puolestani. Kun hän alkoi rukoilla, tunsin jotain mitä en ollut ennen kokenut. En osaa selittää sanallisesti mitä se oli. Koin voimakkaan rakkauden, joka virtasi sydämeeni. Rakkauden voima oli niin ylivoimainen, että romahdin lattialle ja vain nyyhkytin. Kuulin Jumalan puhuvan minulle: – ”Poikani, rakastan sinua. Haluan käyttää sinua sadon korjaamiseen Aasiassa.”

Olin hämmentynyt ja luulin, että se oli vain joku sekava ääni pääni sisällä. Kotiin palattuani riensin oikopäätä takaisin rikollisiin puuhiini. Mutta Jumala palautti omatuntoni eläväksi. Aina kun varastin ja valehtelin, sydämessäni tuntui tuskaa, mitä en ollut ennen tuntenut. Silloin kyyneleet valuivat silmistäni, enkä oikein ymmärtänyt miksi itkin. Mieleeni palautui se hetki, kun kohtasin Jumalan rakkauden. Se todella muutti elämäni. Näin minusta tuli kristitty.”

Tänään hän on kirkon työntekijä ja innokas evankeliumin levittäjä.

Ystävät, jos Jumala voi tehdä näin Japanissa, hän voi tehdä saman Suomessakin. Rukoillaan niiden puolesta, jotka eivät vielä usko Jeesukseen, niin lähellä kuin kaukana. Kutsutaan ihmisiä jumalanpalveluksiin, konsertteihin, raamattupiireihin ja muihin tilaisuuksiin. Siellä kuullun Jumalan Sanan kautta on mahdollista käydä niin, että Jumala yllättää rakkaudellaan ja antaa uskon syntyä, uudistua, pysyä yllä ja vahvistua. Täällä ei voi tapahtua mitään sen tärkeämpää.

* * * * *

Voi tukea taloudellisesti Japanin lähetystyötä

– MobilePay-sovelluksella: 81356

– Muita tapoja lahjoittaa löytyy täältä

* * * * *

RAHANKERÄYSLUPA: Poliisihallituksen 10.9.2021 myöntämän rahankeräysluvan RA/2021/1127 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vuoden kuluessa keräyksestä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työhön kotimaassa ja ulkomailla.

* * * * *

kuva: CC0, Pixabay, AI-generated