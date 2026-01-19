Vanhasta vuodesta uuteen

Liisa Rossin lähettikirje 1/2026

19.1.2026

Siunattua alkanutta vuotta! Sain nauttia pitkästä kolmen viikon joululomasta, ja nyt olen ehtinyt kaksi viikkoa palailla työarkeen. Koska tähän vuoden alkuun kuuluvat myös viime vuoden raportoinnit ja työkertomukset, viivytään tässä vuoden ensimmäisessä kirjeessäkin vielä vähän viime vuoden kuulumisissa ja vilkaistaan sitten, miltä alkavan vuoden suunnitelmat näyttävät.

Mitä tapahtui vuonna 2025?

Viime vuoden työtilastot kertovat, että pidin moniosaisen raamattuopetussarjan neljässä seurakunnassa ja yksittäisiä opetuksia kahdeksassa seurakunnassa. Aiheina olivat mm. Raamatun suuri kertomus, pienet profeetat, armolahjat, Raamattu ja lähetystyö. Toivon aika -festivaaliin liittyviä Kristillisen elämän ja todistuksen koulutuksia pidin neljä. Opetusvierailuja nuorteniltoihin oli kolme kahdessa seurakunnassa ja opiskelijailloissa lyhempiä ja pitempiä puheenvuoroja seitsemän kertaa. Kerran sovittu tilaisuus olikin yksityisopetusta yhdelle hengelle, enimmillään pidin raamattutuntia täydelle bussille.

Arkisen työn lisäksi vuoteen mahtuivat useammat juhlat ja festarit. Maaliskuussa juhlittiin Helsingissä Sleyn Viron-lähetyksen 20-vuotista taivalta ja kesällä Karkussa valtakunnallista Evankeliumijuhlaa. Elokuussa osallistuin Euroopan Opiskelijafestivaalille Latviassa, lokakuussa Toivon aika -festivaalille Tallinnassa ja marraskuussa veimme porukan Maata Näkyvissä -festareille Turkuun. Heinäkuu puolestaan oli nuorisotyön leirikuukausi.

Näiden numeroiden taakse mahtuu monta merkittävää kohtaamista, mutta työn tuloksia on mahdoton panna tilastoihin. Jumala kuitenkin tietää, mitä ihmisten sydämissä on tapahtunut, ja saamme luottaa siihen, että Hän tekee sanansa kautta työtään.

Mitä sanovat virolaiset?

Viikon takaisia synttäriseuroja varten pyysin muutamaa virolaista kertomaan uskollisille lähettäjille, miksi on kannattanut lähettää minut tänne ja mistä he haluavat teitäkin kiittää. Jaan pari lyhyttä lainausta:

Raamattutunnit innostivat meitä itse lukemaan ja paremmin ymmärtämään Jumalan sanaa, sen merkitystä niin kansalle tuolloin kuin myös tämän päivän ihmisille.

Olen kiitollinen siitä, että olet saanut vaikuttaa niin paljon Virossa omilla taidoillasi ja erityisesti persoonallasi.

Viron kirkkoa on onnistanut, kun tulit juuri Viroon ja autat siinä, että Jeesuksen Kristuksen valo tavoittaa meidän ihmisiämme.

Kiitos, että olet siunaukseksi niin monille eri kirkkokunnissa!

Entä mitä on luvassa 2026?

Huomenna on aika siirtyä tietokoneen ja suunnittelupöydän takaa ihmisten ilmoille kahdeksi päiväksi papiston konferenssiin. Se on hyvä mahdollisuus kohdata kasvokkain ympäri Viroa tulevien työntekijöiden kanssa ja pitää esillä Lähetyskeskuksen tarjoamia koulutus- ja muita tukimahdollisuuksia seurakunnille.

Koulutustyössä tämän vuoden isoin ponnistus on helmikuussa alkava uusi koulutus, joka tarjoaa työkaluja Raamatun opettamiseen esimerkiksi nuorisotyötä tekeville ja raamattupiirien vetäjille. Luvassa on kevään aikana kuusi Teams-tapaamista ja kotitehtäviä. Kurssisisältöjen tarkempi suunnittelu on vielä käynnissä. Kiitos kaikista rukouksista tämän koulutuksen ja sen osallistujien puolesta.

Jonkin verran raamattuopetuksiakin on jo sovittu, ja pikkuhiljaa kevään kalenteri vielä täydentynee. Samalla on jo aika alkaa sopia syksyn kotimaankauden vierailuja nimikkoseurakuntien ja muiden yhteisöjen kanssa. Ota yhteyttä, jos haluat minut kylään.

Taloudesta ja byrokratiasta

Viime vuoden vapaaehtoisen kannatuksen tavoite renkaallani oli 17 556 euroa. Jumalan tarkasta taloudenpidosta kertoo se, että tavoite ylittyi kahdella eurolla! Kiitos aivan jokaiselle, joka omilla euroillaan siihen osallistui. Sleyn kokonaistaloudessa on tavoitteena edelleen kasvattaa vapaaehtoisen kannatuksen määrää, ja siksi minunkin renkaani tavoite on kasvattaa tukea tänä vuonna 10 prosentilla 19 314 euroon, mikä tarkoittaa kuukausitasolla 1 609 euron tukea. Tämän lisäksi tulee seurakuntien tuki. Siitäkin haluan sanoa ison kiitoksen kaikille, jotka seurakunnissa tekevät yhteistä työtä sen eteen, että evankeliumi levää Virossa.

Byrokratian osalta me toisessa EU-maassa työskentelevät lähetit olemme tähän asti päässeet helpolla. Nyt on kuitenkin astunut voimaan Suomen ja Viron valtioiden välinen sopimus, jonka mukaan molemmissa maissa asuvilla ihmisillä voi olla osoite vain toisessa maassa. Lähetettyjen työntekijöiden poikkeusasema on jätetty kokonaan huomioimatta, joten enää ei ole mahdollista asua Virosta ollen samalla Suomen osoiterekisterissä tilapäisesti ulkomailla asuvana, vaan nyt oli ilmoitettava vakinainen muutto. Tämä vuosi tulee näyttämään, mitä kaikkea se meille käytännössä tulee tarkoittamaan. Kiitos, jos rukoilet myös sen puolesta, että byrokraattisia ongelmia ilmenisi mahdollisimman vähän.

”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.”

Olen viime aikoina lukenut Johanneksen evankeliumia ja pysähtynyt sen äärelle, kuinka vähillä ja yksinkertaisilla sanoilla evankelista maalaa valtavaa ja syvällistä kuvaa. Luepa ajatuksella läpi vaikka evankeliumin ensimmäinen luku. Jo alun Sana-hymnissä sanotaan upeasti Jeesuksesta lähes kaikki oleellinen.

Luvun loppuosassa kuvaa syvennetään seitsemällä nimellä: Jeesus on Rabbi, Messias, Jeesus Nasaretilainen, Jumalan Poika, Israelin kuningas, Ihmisen Poika, jonka valta, kuninkuus ja messiuus onkin sitä, että Hän on Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin kantamalla sen synnin omilla harteillaan.

Tällaisen Jeesuksen kanssa on hyvä käydä myös vuoteen 2026.

Rukousaiheita:

Uusi Raamatun opettamisen koulutus

Kevään raamattutunnit

Opiskelijatyön työntekijät

Osoiterekisterimuutoksen vaikutukset

Terveys ja riittävä lepo

Kiitos joululoman levosta ja läheisten tapaamisesta

Kiitos ystävistä ja lähettäjistä

Kiitos rukouksistasi!

