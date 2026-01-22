Liennyttämistä kärjistämisen sijaan: Kiitän piispa Jari Jolkkosta hänen kommenteistaan

Kiitän Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkosta hänen kommenteistaan Radio Dein ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytunnilla (21.1.2026). Oli merkittävää kuulla piispalta muistutus siitä, että kirkon “pitäisi olla aika varovainen siinä, että se rupeaa rajoittamaan hyvin voimallisella kädellä tai nitistämään” naispappeuskriittisiä herätysliikkeitä ja niiden yhteisöjä.

Evankeliumiyhdistyksessä tunnistamme, että virkakysymys on kirkossamme kipeä ja herkkä. Samalla pidämme tärkeänä sitä, mitä piispa Jolkkonen sanoi omantunnon kunnioittamisesta: “Luterilaisilla on ollut aina huonoja kokemuksia siitä, jos pakotetaan toimimaan vastoin omaatuntoa.” Tämä on totta myös käytännön seurakuntaelämässä. Toivomme, että voimme ylläpitää kirkossamme messuyhteisöjä ja hengellistä toimintaa myös heille, jotka ovat kokeneet jääneensä virka- ja avioliittokysymysten keskellä kodittomiksi.

Sleyn tahtotila on selvä: haluamme tukea Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, emme hajottaa sitä. Teemme työtä evankeliumin vuoksi seurakuntien rinnalla, niiden parhaaksi ja kirkossa toimien. Historia todistaa, miten yhteistyöstä ja -tekemisestä on syntynyt monenlaista hyvää: elintärkeää tukea Kenian orvoille ja tytöille, Raamatunopetuksesta nousevaa hengellistä herätystä Suomen seurakuntiin, nälkäapua Ugandaan ja myös Pohjoismaiden suurin hengellinen nuorisofestivaali.

Pidän arvokkaina myös piispan sanoja siitä, että nyt tarvitaan “liennyttämistä kärjistämisen sijaan”. Tähän kutsuun haluamme vastata. Emme halua kiristää asetelmia, vaan rakentaa tapoja kulkea yhdessä eteenpäin – Kristuksen evankeliumin tähden.

“Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys.” (Ef. 4: 3)